Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất, bị đòi khoản nợ

Phạm Băng Băng đang vướng tranh chấp liên quan đến dự án Thắng thiên hạ (sau đổi tên thành Ba Thanh truyện). Công ty giải trí Đông Dương Hải Lạc gần đây công khai yêu cầu phía liên quan đến nữ diễn viên thanh toán khoản tiền 67 triệu Nhân dân tệ. Theo doanh nghiệp này, phán quyết cuối cùng được đưa ra vào năm 2021, yêu cầu Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Vô Tích Ái Mỹ Thần hoàn trả tiền đầu tư, lợi nhuận và các khoản phạt do vi phạm hợp đồng. Dù đã bước vào giai đoạn thi hành án khoảng 5 năm nhưng công ty vẫn chưa nhận được khoản tiền nào. Doanh nghiệp cũng cho rằng công ty Ái Mỹ Thần sau đó tiến hành phá sản, thanh lý với lý do không có khả năng thanh toán, khiến quá trình thu hồi khoản tiền gặp khó khăn.

Thắng thiên hạ có sự tham gia của Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường, hoàn thành ghi hình từ năm 2017 nhưng chưa thể phát sóng sau những tranh cãi liên quan đến hai diễn viên chính. Công ty Hải Lạc cho rằng Ái Mỹ Thần từng có nhiều giao dịch tài chính với các đơn vị liên quan đến Phạm Băng Băng trong giai đoạn 2018 - 2020. Doanh nghiệp yêu cầu phía Phạm Băng Băng và em trai cô, Phạm Thừa Thừa, giải thích về một số dòng tiền được đề cập. Hải Lạc cũng đặt vấn đề về những thay đổi cổ phần tại Ái Mỹ Thần trong thời gian tranh chấp. Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, ban đầu Phạm Băng Băng sở hữu 51% cổ phần, mẹ cô sở hữu 49%, sau đó cơ cấu cổ đông có sự thay đổi.

Phạm Băng Băng trong bộ phim Ba Thanh truyện (tên cũ Thắng thiên hạ). (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước những thông tin trên, Phạm Băng Băng, Châu Hải Quốc và Công ty Ái Mỹ Thần thông qua luật sư ra tuyên bố, nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân cần được phân định theo pháp luật. Phía này cho rằng nếu muốn yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm liên đới thì cần thực hiện thông qua thủ tục tố tụng. Đồng thời, phía Phạm Băng Băng cho biết sẽ xử lý theo pháp luật đối với những hành vi bị cho là tung thông tin sai lệch, thuê người tạo dư luận ác ý.

Hải Lạc sau đó bác bỏ nhận định cho rằng doanh nghiệp đang dùng dư luận để gây sức ép lên quá trình tư pháp. Công ty khẳng định các thông tin công khai dựa trên báo cáo kiểm toán và giao dịch ngân hàng, với mục đích yêu cầu thanh toán khoản tiền mà doanh nghiệp cho rằng mình có quyền được nhận.

Như vậy, tranh chấp hiện xoay quanh trách nhiệm của pháp nhân và cá nhân, hiệu lực và phạm vi thi hành phán quyết, cũng như các giao dịch tài chính mà hai bên đưa ra. Những cáo buộc liên quan đến dòng tiền và trách nhiệm cá nhân vẫn là quan điểm từ phía các bên trong tranh chấp, cần được đối chiếu với hồ sơ tố tụng và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Phạm Băng Băng và đoàn phim nhận giải thưởng ở Thái Lan. (Ảnh: Instagram@bingbing_fan)

Giữa cơn bão vướng nợ nần, nữ diễn viên đón nhận niềm vui khác. Cô tiếp tục nhận thêm một giải thưởng diễn xuất với bộ phim Malaysia sản xuất là Mẹ đất (Mother Bhumi). Tác phẩm lọt vào hạng mục tranh giải tại LHP quốc tế Bangkok 2026 và Phạm Băng Băng được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc. Người đẹp sinh năm 1981 chia sẻ điện ảnh là quá trình tạo nên những giấc mơ và cô đã tận hưởng hành trình này gần 30 năm. Cô kỳ vọng tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới để làm phong phú thêm hành trình điện ảnh của mình.

Chuyến đi Bangkok của đoàn phim cũng gặp một số trở ngại do mưa lớn và ngập ở nhiều nơi tại Bangkok. Theo đạo diễn Trương Cát An, một số khu vực tại sân bay bị ngập khiến hành lý của đoàn bị lưu lại. Ekip phải tạm thời mua mỹ phẩm tại địa phương để sử dụng. Trang phục dự kiến dành cho Phạm Băng Băng tại lễ bế mạc cũng bị ảnh hưởng, nhưng may mắn được chuyển đến địa điểm tổ chức vào phút cuối.