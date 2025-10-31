Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Đức Khánh (SN1982, trú tỉnh Tây Ninh), Khổng Đức Hồng (SN 1992, trú tại phường Bình Trị Đông, TPHCM) và Bùi Thị Mộng Thu ( SN 1987, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Các bị can bị khởi tố

Tiến hành xác minh, công an xác định Khánh cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ. Ngoài cơ sở sản xuất tại TPHCM; Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Khánh là Hồng và Thu. Nhóm đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các sản phẩm được làm giả

Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng PC03 đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng. Hiện trường, công an giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

Kết quả trên khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TPHCM trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, hàng giả; góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giữ vững trật tự quản lý kinh tế và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.