PGS.TS Nguyễn Huy Phương giữ vai trò Trưởng ban Giám khảo Liên hoan Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất

Xuất thân trong gia đình nghệ thuật danh giá, anh là con trai của cố nhạc sĩ Huy Du – cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sớm tiếp xúc với âm nhạc, Nguyễn Huy Phương nhanh chóng bộc lộ tài năng và gặt hái thành tích nổi bật.

Từ năm 1989 đến 2001, anh theo học chuyên ngành Piano biểu diễn hệ trung cấp, đại học và cao học tại Học viện Âm nhạc mang tên Gnhexin ở Matxcova, Nga, và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật năm 2003. Sau khi trở về nước, anh trở thành giảng viên piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Trưởng bộ môn Đệm hát và Hòa tấu thính phòng (2009), Phó khoa Piano (2014), Phó Giám đốc Học viện (2020) và Chủ tịch Hội đồng Học viện (2021).

Không chỉ cống hiến trong giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Huy Phương còn tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, tìm kiếm tài năng từ những cuộc thi âm nhạc uy tín. Tại Vietnam National Music Festival 2025, anh sẽ “cầm cân nảy mực” cùng các giám khảo danh tiếng như PGS.TS Nguyễn Thị Tố Mai (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và TS biểu diễn Phạm Ngọc Giang (Học viện Âm nhạc Quốc gia Nga mang tên Tchaikovsky).

Vietnam National Music Festival 2025 là sân chơi dành cho thí sinh từ 5 đến 18 tuổi, mở rộng ở nhiều loại nhạc cụ từ piano, violin đến đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu… Chương trình gồm hai vòng: Đăng ký online và Chung kết xếp hạng, diễn ra ngày 7-8/11/2025 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khép lại bằng đêm Vietnam Star Gala Concert. Các thí sinh xuất sắc sẽ nhận Huy chương Vàng – Bạc – Đồng, chứng nhận từ BTC và cơ hội trình diễn tại chương trình Nhạc vũ kịch mùa xuân ở Nhà hát Lớn Hà Nội tháng 12/2025.

Với kỳ vọng thu hút khoảng 800 thí sinh, cùng dàn Ban giám khảo có chuyên môn cao, sự kiện được đánh giá là một trong những festival âm nhạc quốc gia lớn nhất năm nay.