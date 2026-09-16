PewPew “thất tình” bị vợ quát lọt thẳng vào sóng livestream

Mới đây, trong một buổi livestream, PewPew nhận được câu hỏi từ người xem về việc đã chia tay một năm nhưng vẫn nhớ người yêu cũ. Nam streamer lập tức chuyển sang chế độ “thất tình”, mở nhạc rồi hát theo câu “Em ơi, anh không quên được em” với vẻ mặt đầy đau khổ.

Màn diễn xuất nhanh chóng bị gián đoạn khi Hồng Nhật - vợ của PewPew xuất hiện và hỏi: “Anh bị sao đấy?”. Sau khi PewPew giải thích rằng anh chỉ đang “diễn” theo yêu cầu của người xem, Hồng Nhật mới thở phào: “Hết hồn, em cứ tưởng anh bị làm sao”.

Khoảnh khắc PewPew bị vợ "gank" đang viral trên MXH (Nguồn: @heyheyhey4953)

Song, dù là tương tác ngắn giữa hai vợ chồng PewPew nhưng lại nhanh chóng viral trên MXH. Bởi Hồng Nhật vốn là người rất kín tiếng, cô không xuất hiện trên livestream với vai trò khách mời hay chủ động tương tác với khán giả. Cô chỉ tình cờ đi qua, nghe thấy chồng đang “thất tình” và lập tức phản ứng theo bản năng.

Chính sự xuất hiện bất ngờ này lại phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân đời thường của căp đôi này. Netizen bày tỏ, chỉ một câu hỏi về người yêu cũ vô tình trở thành màn “lộ nóc nhà” của PewPew. Nam streamer vốn nổi tiếng với hình ảnh hoạt ngôn, thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng khi vợ bất ngờ lên tiếng, anh lập tức chuyển sang giải thích để vợ khỏi hiểu lầm.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đang ồn ào nhưng vợ xuất hiện một cái là tắt nhạc rất nhanh, mặt nghiêm túc hẳn. Biết ai nóc nhà liền”.

- “Chứng tỏ vợ Pew cực quan tâm chồng nha, đôi này kín tiếng nhưng đáng yêu”.

- “Mình coi đi coi lại đoạn này vì buồn cười quá. PewPew cũng phải nín lặng trước vợ thôi”.

- “Nhưng chính ra phản ứng của “chị nhà” đỉnh nha, mới nghe tiếng la mấy giây là chạy vào hỏi thăm liền”.

- “Mê đôi này nhưng siêu kín tiếng, không hé lộ gì bao giờ”.

PewPew, tên thật Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991, từng là một trong những streamer nổi tiếng nhất Việt Nam. Năm 2019, khi sự nghiệp livestream đang ở giai đoạn được chú ý, anh bất ngờ tuyên bố dừng công việc streamer sau gần 7 năm để chuyển hướng sang kinh doanh.

Từ đây, PewPew lần lượt thử sức với nhiều mô hình khác nhau. Anh xây dựng thương hiệu Bánh mì PewPew, mở dịch vụ Giặt là PewPew, đầu tư nuôi tôm, góp vốn mở quán cơm tấm và sau đó phát triển mạnh hoạt động livestream bán hàng.

Từ streamer, PewPew chuyển hướng sang kinh doanh và phát triển mạnh về mảng livestream bán hàng

Hành trình này cũng từng có lúc không thuận lợi. Trong giai đoạn dịch Covid-19, nhiều kế hoạch kinh doanh của PewPew phải tạm dừng. Anh từng rơi vào cảnh vỡ nợ, phải bán chiếc xe máy gắn bó nhiều năm để xoay xở tài chính, đồng thời nhận thêm nhiều công việc khác nhau để có thu nhập trả nợ. Đến đầu năm 2025, PewPew thông báo đã hoàn thành mục tiêu trả hết nợ

Sau khi ổn định trở lại, nam streamer tiếp tục tập trung vào thương mại điện tử. Anh cùng đội ngũ thực hiện các phiên livestream trên TikTok, bán nhiều mặt hàng từ đồ công nghệ, gia dụng đến thực phẩm. Năm 2023, PewPew thành lập Công ty TNHH POPO Service phục vụ hoạt động livestream bán hàng. Đầu năm 2026, anh tiếp tục thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ PewPew với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Hiện tại, hình ảnh PewPew trên mạng xã hội cũng thay đổi khá nhiều. Anh không còn xuất hiện chủ yếu với vai trò streamer game như trước mà gắn với công việc kinh doanh, vận hành các dự án riêng và những phiên livestream bán hàng.

Trái ngược với việc thường xuyên cập nhật công việc, PewPew lại khá kín tiếng về đời sống riêng. Anh kết hôn với Hồng Nhật vào tháng 10/2022. Tuy nhiên, từ khi yêu đến sau khi cưới, cả hai hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

PewPew và vợ kết hôn vào năm 2022, cả hai có cuộc sống hôn nhân cực kín tiếng

Hồng Nhật sinh năm 1995, quê Hà Nội. Cô cũng giữ đời tư khá kín, phần lớn tài khoản mạng xã hội để ở chế độ riêng tư. Những hình ảnh của Hồng Nhật và PewPew xuất hiện trước công chúng không nhiều, chủ yếu trong một vài dịp đặc biệt hoặc những sự kiện, đám cưới của bạn bè.

Thậm chí, chính vì cả hai gần như không nhắc nhiều về nhau nên không ít người vẫn bất ngờ khi biết PewPew đã kết hôn từ nhiều năm trước. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về vợ, PewPew từng nhận xét mọi thứ ở Hồng Nhật đều “vừa đủ”. Anh cho biết điều đó khiến bản thân cảm thấy thoải mái khi trò chuyện, chia sẻ từ những khó khăn trong cuộc sống đến những dự định lớn hơn.