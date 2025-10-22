Perfect-U chính thức khai trương: Nơi vẻ đẹp được tái sinh cùng sự tự tin

Buổi lễ khai trương Perfect-U với thông điệp "Vẻ đẹp hoàn mỹ - Tái sinh tự tin.

Sự kiện khai trương mang tên "Vẻ đẹp hoàn mỹ, tái sinh tự tin" vinh dự đón tiếp sự góp mặt của nhiều khách mời danh tiếng trong lĩnh vực y khoa và làm đẹp. Perfect-U hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sắc đẹp chuẩn quốc tế, với không gian sang trọng và đội ngũ chuyên gia cố vấn hàng đầu đến từ nước ngoài.

Đặc biệt, sự kiện vinh dự đón tiếp ông Paul, bà Lisa, ông Tiger và ông Trần - những đối tác đồng hành trong việc định hướng chuyên môn và phát triển thương hiệu Perfect-U tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham dự của đông đảo nhà báo, phóng viên và các bác sĩ chuyên khoa góp phần lan tỏa uy tín và tầm vóc của sự kiện.

Sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Kelly Nguyễn và Diễn viên Kiều Trinh, cùng nhiều khách mời, đối tác và gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp và phong cách sống. Sự hiện diện của các khách mời nổi tiếng đã góp phần mang đến bầu không khí sang trọng, gần gũi và ý nghĩa cho buổi lễ khai trương Perfect-U Medical Beauty.

Perfect-U vinh dự đón tiếp các khách mời đến buổi khai trương.

Hành trình "phá kén" - Tái kết nối với vẻ đẹp bên trong

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "Kén hóa bướm", Perfect-U mong muốn lan tỏa thông điệp: mỗi người phụ nữ đều có một hành trình riêng để bước ra khỏi "kén" của những e dè, khuôn mẫu và định kiến để tìm lại vẻ đẹp rạng rỡ vốn có của chính mình, để chạm đến vẻ đẹp hoàn mỹ, tái sinh tự tin.

Với triết lý đó, Perfect-U Medical Beauty không chỉ mang đến những dịch vụ thẩm mỹ tiên tiến, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc và thấu hiểu bản thân, nơi vẻ đẹp được khởi nguồn từ sự tự tin, yêu thương chính mình.

Mang công nghệ thẩm mỹ quốc tế đến gần hơn với phụ nữ Việt

Perfect-U hướng đến việc đưa công nghệ và tiêu chuẩn thẩm mỹ quốc tế đến gần hơn với phụ nữ Việt, nhằm mang lại những trải nghiệm làm đẹp an toàn, hiệu quả và phù hợp với từng cá nhân.

Khác với các thẩm mỹ viện thông thường, Perfect-U được định vị là phòng khám thẩm mỹ chuẩn quốc tế, quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đứng đầu lĩnh vực và chuyên gia cố vấn Quốc tế hàng đầu, trực tiếp đồng hành trong từng quy trình chăm sóc.

Mỗi công nghệ, liệu trình và sản phẩm tại Perfect-U đều được nghiên cứu, chọn lọc kỹ lưỡng, dựa trên hiệu quả thực tế và tính an toàn, với triết lý nhất quán: tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của từng người phụ nữ.

Perfect-U với hệ thống thiết bị hiện đại và không gian thiết kế tinh tế.

Trải nghiệm thật - Giá trị thật tại sự kiện "Vẻ đẹp hoàn mỹ, tái sinh tự tin"

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương, khách mời sẽ được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp trực tiếp cùng đội ngũ bác sĩ và chuyên gia thẩm mỹ đến từ trong và ngoài nước. Sự kiện được thiết kế như một buổi giao lưu gần gũi, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sức khỏe làn da, công nghệ làm đẹp hiện đại, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về việc chăm sóc bản thân.

Nhân sự kiện khai trương, Perfect-U giới thiệu chương trình ưu đãi 25% dành cho các dịch vụ thẩm mỹ, như một dấu ấn tri ân khách hàng và khẳng định cam kết đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình chăm sóc sắc đẹp toàn diện.

Khách mời tham quan và trải nghiệm thật tại sự kiện.

Perfect-U - Tôn vinh nét đẹp tự nhiên, khẳng định đẳng cấp thương hiệu

Với định hướng phát triển bền vững và chuyên nghiệp, Perfect-U Medical Beauty không chỉ mang đến các liệu trình thẩm mỹ chất lượng cao mà còn chú trọng đến yếu tố trải nghiệm từ không gian sang trọng, quy trình chuẩn y khoa, đến dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Thông qua sự kiện "Vẻ đẹp hoàn mỹ, tái sinh tự tin", Perfect-U mong muốn khẳng định triết lý:

"Làm đẹp không phải để thay đổi chuẩn mực, mà để mỗi người phụ nữ được sống trọn vẹn với phiên bản tự tin nhất của chính mình."

Thông tin liên hệ:

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc công ty TNHH Y khoa Perfect U

Địa chỉ: Số 30 đường 103 - TML, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028.7309. 3566

Fanpage: https://www.facebook.com/tmv.perfectu