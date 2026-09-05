Parc Moon Festival 2026 trở lại: Parc Mall mở ra hành trình khám phá Lễ hội Trăng Châu Á

Năm 2026, Parc Moon Festival – lễ hội thường niên của Parc Mall – trở lại với chủ đề "Moon Of Asia – Lễ Hội Trăng Châu Á" , mở ra hành trình khám phá văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm đặc sắc đến từ nhiều quốc gia châu Á.

Mùa trăng kết nối văn hóa Á Đông

Trong văn hóa Á Đông, ánh trăng từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự đoàn viên, viên mãn và gắn kết. Dù mỗi quốc gia có cách đón Trung Thu khác nhau, vầng trăng vẫn là điểm chung kết nối những câu chuyện văn hóa và những giá trị gia đình qua nhiều thế hệ.

Tại Việt Nam, Trung Thu gắn liền với đèn lồng, tiếng trống lân và những khoảnh khắc gia đình quây quần. Ở Nhật Bản, mùa trăng mang vẻ đẹp thanh tao của những đêm ngắm trăng; Hàn Quốc có không khí ấm cúng của ngày hội truyền thống, trong khi Trung Quốc gây ấn tượng với những sắc màu cổ phong và các giá trị văn hóa lâu đời.

Khai mạc chuỗi lễ hội trung thu Parc Moon Festival 2026 – Moon of Asia

Từ sự giao thoa đó, Parc Mall mang Parc Moon Festival 2026 trở lại với chủ đề "Moon Of Asia – Lễ Hội Trăng Châu Á", đưa khách hàng bước vào hành trình khám phá Trung Thu qua nhiều sắc màu văn hóa.

Một tháng khám phá hành trình Trung Thu

Thay vì chỉ diễn ra trong một vài ngày ngắn ngủi, Parc Moon Festival 2026 "chơi lớn" khi kéo dài xuyên suốt tháng 9, từ 01.09 đến 30.09.2026. Khách hàng có thể ghé thăm Parc Mall vào nhiều thời điểm khác nhau và mỗi lần trở lại đều có thể tìm thấy những trải nghiệm mới.

Từ vẻ đẹp thanh tao của xứ sở hoa anh đào, nét rực rỡ, cổ phong của Trung Hoa, không khí ấm cúng của xứ Kim Chi đến hình ảnh quen thuộc của Tết Trung Thu Việt Nam với đèn lồng và tiếng trống lân, những sắc màu văn hóa được hòa quyện trong một không gian lễ hội hiện đại.

Điểm đặc biệt của Moon Of Asia không nằm ở việc tái hiện văn hóa một cách đơn thuần, mà ở cách Parc Mall đưa khách hàng trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Bốn mảnh ghép tạo nên một mùa lễ hội đa trải nghiệm

Bức tranh Parc Moon Festival 2026 được tạo thành từ bốn mảnh ghép gồm Moon Beat - sân khấu âm nhạc, Moon Fun – hoạt động trải nghiệm, Moon Fair – hội chợ trung thu, Moon Gift – quà tặng đặc biệt, mang đến những lựa chọn đa dạng cho cả gia đình và các bạn trẻ.

Tại Moon Fair, khách tham quan có thể thưởng thức ẩm thực và khám phá các sản phẩm thủ công đặc sắc. Không gian hội chợ mang đến trải nghiệm gần gũi, nơi văn hóa được cảm nhận thông qua hương vị, sản phẩm và những câu chuyện phía sau từng món ăn, món đồ thủ công.

Trong khi đó, Moon Fun đưa khách hàng trực tiếp tương tác với những giá trị truyền thống thông qua các workshop, trò chơi dân gian và hoạt động sáng tạo. Đây cũng là không gian để bố mẹ và các bé cùng tham gia, cùng làm, cùng chơi và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong mùa Trung Thu.

Đặc biệt, chương trình tri ân Moon Gift dành hơn 10.000 phần quà giới hạn cho khách hàng mua sắm tại Parc Mall, góp thêm những bất ngờ thú vị cho hành trình trải nghiệm lễ hội.

Moon Beat – sân khấu âm nhạc bùng nổ

Diễn ra hàng tuần từ Thứ 6 đến Chủ Nhật, Moon Beat mang đến chuỗi chương trình sân khấu kết hợp giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật hiện đại. Khán giả có thể thưởng thức những tiết mục đặc sắc như múa truyền thống các nước, các chương trình dành cho thiếu nhi cùng nhiều màn trình diễn nghệ thuật được đầu tư công phu.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là những đại tiệc âm nhạc với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ, ca sĩ và khách mời như Nicky, Cheng, Kim Long, Hyo, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Rayeon Lee, cùng hai nhóm nhạc Duniverse và Hepi Hepi.

Nghệ sĩ Cheng trình diễn trong đêm khai mạc

Sự kết hợp giữa những tiết mục văn hóa mãn nhãn và âm nhạc hiện đại mang đến một diện mạo Trung Thu trẻ trung, sôi động, nơi khán giả có thể thưởng thức nghệ thuật, gặp gỡ những nghệ sĩ mình yêu thích và hòa mình vào không khí lễ hội.

Parc Mall – Điểm đến kết nối cộng đồng

Ghi nhận ngay từ tối khai mạc, nhiều bạn trẻ và các gia đình nhỏ đã không giấu được sự phấn khích khi trực tiếp trải nghiệm một mùa trăng rực rỡ và bùng nổ. Không ít khách hàng đã từng lựa chọn Parc Mall trong những mùa lễ trước tiếp tục quay trở lại, bởi những ấn tượng về không gian và các sự kiện vẫn còn in đậm.

Sự đầu tư công phu, không khí sôi động và nguồn năng lượng tích cực từ các chương trình đã tạo nên sức hút, khiến đông đảo khách hàng háo hức chờ đợi và sẵn sàng "cháy" hết mình cùng Parc Moon Festival 2026.

Đằng sau lễ hội là định hướng lớn hơn của Parc Mall: "Không chỉ trở thành một điểm đến mua sắm và giải trí, mà còn là nơi kết nối cộng đồng".

Bà Bùi Nguyệt Nga Phó Tổng GĐ CDT Parc Mall phát biểu tại buổi lễ

Thông qua văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, Parc Mall mong muốn tạo ra một không gian để mọi người gặp gỡ, vui chơi, chia sẻ và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm. Một gia đình cùng hoàn thành workshop, một nhóm bạn cùng thưởng thức âm nhạc hay một em nhỏ lần đầu khám phá văn hóa châu Á – tất cả đều trở thành những điểm chạm làm nên giá trị của một mùa lễ hội.

Diễn ra xuyên suốt tháng 9, Moon Of Asia hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa và giải trí dành cho mọi thế hệ – nơi ánh trăng châu Á hội tụ và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa.

Parc Moon Festival 2026 – Moon Of Asia

‎ Lễ Hội Trăng Châu Á

‎ 01.09 – 30.09.2026 | TTTM Parc Mall, 547 – 549 Tạ Quang Bửu, P.Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh