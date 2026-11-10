Panasonic trồng rừng ngập mặn tại Long Thành, Đồng Nai và thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội đóng góp thiết thực cho cộng đồng địa phương

Năm nay, thương hiệu Nhật Bản tiếp tục kết hợp sự đồng hành và chung tay của cán bộ nhân viên, đối tác kinh doanh, khách hàng và thế hệ trẻ tiên phong trong một hoạt động trách nhiệm xã hội chung nhằm góp phần tăng cường rừng ngập mặn, vì một Việt Nam xanh, khỏe mạnh, và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Panasonic đã mang đến nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng địa phương, bao gồm: trao tặng quạt trần, bóng đèn và cây vườn trường cho trường học địa phương, tổ chức lớp học STEM cho các em học sinh hay tập huấn về sinh kế bền vững cho người dân.

Trồng rừng ngập mặn, tiếp nối hành trình triệu cây vì sự phát triển bền vững

Hành trình năm nay ghi nhận sự đồng hành của hơn 150 người tham gia, gồm lãnh đạo cấp cao, nhân viên, đối tác khách hàng cùng các bạn trẻ yêu môi trường. Thành viên từ nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam trên toàn quốc đã cùng di chuyển và trực tiếp lội bùn phối hợp với lực lượng quản lý, người dân địa phương để gieo từng mầm xanh cho rừng phòng hộ Long Thành.

Năm nay, Panasonic đóng góp 5.000 cây bần trắng cho rừng phòng hộ Long Thành

Với sự tư vấn chuyên môn từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5.000 cây bần trắng được lựa chọn nhờ khả năng chịu mặn vượt trội và hấp thụ, lưu trữ khí CO2 cao. Loài cây tiên phong này đóng vai trò then chốt trong việc ổn định nền bùn, giữ phù sa, chống xói lở bờ sông bờ biển và chắn sóng bảo vệ đê điều. Đồng thời, rừng bần phát triển sẽ tạo bãi sinh sản, trú ẩn cho thủy hải sản, mở ra nguồn sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.

Hơn 80 nhân viên Panasonic trên toàn quốc đã tham gia chương trình trồng rừng ngập mặn tại Long Thành

Trong hơn một thập kỷ qua, Panasonic đã triển khai chương trình trồng cây “Panasonic vì một Việt Nam xanh”, và tiếp tục mở rộng tác động thông qua chương trình “Sống khỏe – Góp xanh cùng Panasonic”. Nhờ sự ủng hộ tích cực của khách hàng và đối tác, chương trình đã đạt kỷ lục “Đơn vị phát động và thực hiện thành công trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất” chỉ trong vòng ba năm.

Nhân viên Panasonic trực tiếp lội bùn, gieo trồng từng mầm xanh cho rừng ngập mặn tại Long Thành

Ông Taka Fujino, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Panasonic cam kết đóng góp cho sự khỏe mạnh của người dân và phát triển bền vững của Việt Nam, trong đó bảo vệ môi trường là một trong những trụ cột trọng tâm. Điểm đặc biệt của năm nay nằm ở sự kết hợp của ba sáng kiến từ Panasonic hướng tới một mục tiêu chung: hợp sức vì môi trường và một tương lai bền vững hơn. Bên cạnh hai chương trình trồng cây trọng điểm, năm nay chúng tôi còn có sự đồng hành từ Tập đoàn Panasonic (Panasonic Holdings Corporation) với đóng góp 1.000 cây xanh thông qua sáng kiến “Hành động toàn cầu” (World Action) của các nhân viên Panasonic trên khắp thế giới. Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng ta đang biến tầm nhìn “Panasonic GREEN IMPACT” thành những hành động tập thể, tạo ra tác động lớn hơn nữa cho Việt Nam và các thế hệ tương lai.

Các hoạt động trách nhiệm xã hội đóng góp thiết thực cho cộng đồng địa phương

Năm nay, chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh” tiếp tục trao cơ hội cho mỗi nhân viên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam trở thành “đại sứ bền vững”, trực tiếp đóng góp và lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương, thông qua các hoạt động, bao gồm:

- Trao tặng 10 quạt trần và 100 bóng đèn và cây xanh vườn trường cho Trường THCS Phước An

- Thực hiện lớp học STEM và Môi trường dành cho hơn 200 học sinh lớp 7, tìm hiểu thêm về chủ đề Năng lượng bền vững, kết hợp trải nghiệm tương tác đầy thú vị.

- Tổ chức hội thảo về "Sinh kế bền vững", hỗ trợ người dân địa phương khai thác tiềm năng thiên nhiên đi đôi với bảo tồn sinh thái ngập mặn, tạo sinh kế lâu dài.

Thu gom pin cũ đổi pin sinh thái Panasonic góp phần giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng và hình thành thói quen tiêu dùng xanh cho cộng đồng.

Trao tặng quạt trần và bóng đèn cho Trường THCS Phước An

Nhân viên Panasonic thực hiện các lớp học STEM và Môi trường cho học sinh THCS Phước An

Nguyễn Phạm Kim Ngân, nhân viên công ty Panasonic Sales Việt Nam chia sẻ: “Trực tiếp lội bùn và tự tay gieo từng mầm cây xuống vùng đất bãi bồi giúp tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của mỗi hành động nhỏ. Hy vọng, những mầm xanh được gieo trồng hôm nay sẽ sớm thành khu rừng ngập mặn, trở thành tấm lá chắn giúp hấp thụ CO2, mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương”.

Năm nay đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Panasonic mời gọi khách hàng, đối tác và đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z cùng tham gia một hoạt động trồng rừng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Sống khỏe – Góp xanh cùng Panasonic”, nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng và lối sống xanh khỏe mạnh tới cộng đồng.

Ngô Hoàng Khả Nhi, một bạn trẻ Gen Z chia sẻ: “Em tin rằng hành trình của Sống Khỏe Góp Xanh không chỉ dừng lại ở việc 1 triệu cây xanh được vun trồng, mà đó còn là hành trình lan tỏa hàng triệu tác động trên khắp bản đồ Việt Nam”.