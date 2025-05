Panasonic khởi động chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" mùa thứ 18

Hành trình mùa hè sáng tạo và kết nối

Được tổ chức như một điểm hẹn mùa hè quen thuộc suốt 18 năm qua, KWN luôn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo và đáng nhớ cho rất nhiều bạn nhỏ đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" là sân chơi làm phim miễn phí dành cho học sinh trên toàn quốc

Vòng sơ khảo kéo dài đến hết ngày 30/5/2025, dành cho học sinh từ 10 – 18 tuổi trên toàn quốc. Các em có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm từ 3 – 5 thành viên để gửi kịch bản. Những nhóm có kịch bản xuất sắc nhất sẽ chính thức bước vào khóa đào tạo làm phim mùa hè – một hành trình vừa học vừa chơi trong đó các bạn nhỏ sẽ đảm đương nhiều vai trò khác nhau từ viết kịch bản, đạo diễn tới diễn xuất, quay phim, hậu kỳ.

Năm nay, các em không chỉ được học cách làm phim và sử dụng máy quay phim chuyên nghiệp do Panasonic cung cấp, mà còn được trải nghiệm, gắn kết với những nét đẹp trong văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam, từ đó được truyền cảm hứng cho những thước phim của riêng mình bên cạnh việc khai thác các chủ đề truyền thống về môi trường, giao tiếp, thể thao, phát triển bền vững…

Phát triển toàn diện kỹ năng mềm & tư duy xã hội

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, KWN còn là môi trường rèn luyện kỹ năng toàn diện cho các bạn nhỏ. Tất cả các khâu viết kịch bản, diễn xuất, quay phim, dựng hậu kỳ…, sẽ giúp các em trau dồi kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác.

Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình "Qua ống kính trẻ thơ"

Đặc biệt trong năm 2025, chương trình kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD để mang đến những hoạt động trải nghiệm thú vị và bổ ích như:

Khám phá trường quay chuyên nghiệp và thử sức với các vai trò trong ekip làm phim;

Trở thành "phóng viên nhí" thực hiện phóng sự ngắn tại nhà máy Panasonic;

Giao lưu và học hỏi từ các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng – những người sẽ đồng hành và truyền cảm hứng cho các nhà làm phim tương lai.

Tham quan các không gian văn hóa, nghệ thuật truyền thống để lấy ý tưởng, chất liệu cho các thước phim của mình

Gieo mầm đam mê – Gặt hái trưởng thành

Chị Nguyễn Ngọc Dung, phụ huynh một học sinh tham gia chương trình năm 2024, chia sẻ: "Thật may mắn khi con tôi được tham gia chương trình với một mùa hè thật sự ý nghĩa. Rời xa các thiết bị điện tử, con được hòa mình vào thiên nhiên trong các buổi dã ngoại, các buổi quay phim, diễn xuất ngoài trời và được giao lưu với bạn bè, thầy cô và những chuyên gia điện ảnh, con thực sự hứng thú và tôi thấy rõ sự trưởng thành của con qua mùa hè này."

Được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2006, "Qua ống kính trẻ thơ" đã đồng hành cùng các bạn nhỏ với những dấu ấn riêng mỗi mùa và trở thành một sân chơi mùa hè được các bạn yêu thích, luôn nhận được sự hỗ trợ, hưởng ứng từ các bậc phụ huynh, nhà trường.

Để tham gia chương trình, các bạn học sinh từ 10 – 18 tuổi trên khắp Việt Nam có thể đăng ký theo các cách thức sau:

Cách 1: Quét mã QR tại Poster chính thức của chương trình và Điền thông tin theo Đơn đăng ký

Cách 2: Điền trực tiếp thông tin theo Đơn đăng ký tại: https://bit.ly/KidWitnessNews2025

Hạn cuối để đăng ký tham gia KWN2024: hết ngày 30/5/2025

Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng truy cập Website: https://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability/kid-witness-news.html

Về chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" (Kids Witness News – KWN)

Tổ chức lần đầu tại Mỹ từ năm 1989, chương trình đào tạo làm phim KWN do Tập đoàn Panasonic tổ chức dành cho học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 18 và được thực hiện hoàn toàn miễn phí trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Panasonic đã tổ chức thành công 17 mùa giải thành công từ năm 2006 tới nay, gần 3000 học sinh tham gia với hơn 160 video được sản xuất, 16 lần có phim lọt top vòng chung kết quốc tế trực tuyến và được gửi đi tham dự KWN Global summit.