Panasonic chính thức phát động cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM” mùa 4, khuyến khích những ý tưởng bền vững về nguồn nước từ thế hệ tương lai

Tiếp nối thành công của các mùa trước với hơn 5.000 video dự thi đến từ hơn 2.300 trường học tại hơn 30 tỉnh, thành phố, "Cùng em sáng tạo STEM" mùa 4 hứa hẹn tiếp tục là sân chơi để học sinh tự tin thể hiện ý tưởng, góc nhìn và những sáng kiến STEM gắn liền với thực tiễn. Từ ngày 01/11/2026 đến ngày 31/01/2027, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (tối đa 5 thành viên) cùng một người hướng dẫn là giáo viên hoặc phụ huynh. Các em được khuyến khích thể hiện sự sáng tạo và vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật bằng cách ghi lại quá trình thực hiện và giới thiệu sản phẩm, dự án hoặc hoạt động STEM của mình.

Với chủ đề "Nước và sự sống", mùa 4 mở ra cơ hội để các em khám phá mối liên hệ mật thiết giữa nước, con người và môi trường, từ đó phát triển những ý tưởng, giải pháp thiết thực nhằm sử dụng hợp lý, bảo vệ và gìn giữ nguồn nước. Thông qua cuộc thi, Panasonic cùng các đối tác chuyên môn CED và Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học mong muốn nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và lan tỏa ý thức trách nhiệm với môi trường trong thế hệ tương lai của Việt Nam.

Cuộc thi năm nay tiếp tục là sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh thỏa sức vận dụng và sáng tạo cùng kiến thức STEM

Năm nay, lễ phát động được tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh), với sự tham dự của đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện nhiều trường đại học lớn trên địa bàn thành phố, các chuyên gia giáo dục STEM, thầy cô giáo cùng 800 em học sinh.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam phát biểu phát động mùa 4 của cuộc thi, và là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại sự kiện, ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, khẳng định giáo dục là một trong những trọng tâm trong hoạt động trách nhiệm xã hội của Panasonic tại Việt Nam: "Lần đầu tiên phát động cuộc thi 'Cùng em sáng tạo STEM' tại TP. Hồ Chí Minh đánh dấu bước phát triển mới của chương trình tại khu vực phía Nam. Chúng tôi mong muốn mở rộng cơ hội trải nghiệm, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, môi trường trong thế hệ trẻ – không chỉ tại khu vực phía Nam năng động mà còn trên khắp cả nước."

"Cùng em sáng tạo STEM" là hoạt động thường niên thuộc khuôn khổ sáng kiến "Panasonic vì trường học bền vững" – sáng kiến trách nhiệm xã hội (CSR) của Panasonic tại Việt Nam ra đời từ năm 2022. Cuộc thi do Panasonic Việt Nam phối hợp tổ chức cùng hai đối tác đồng hành chuyên môn chiến lược là Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học (Bộ GD&ĐT). Chương trình mang đến cho học sinh cơ hội tìm hiểu và thực hành STEM thông qua các bài giảng và bộ công cụ thực hành, qua đó giúp các em nhận diện, đề xuất giải pháp cho những vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hiểu biết về các vấn đề phát triển bền vững toàn cầu.

Ngay sau lễ phát động, các lớp học trải nghiệm STEM thuộc sáng kiến "Panasonic vì trường học bền vững" đã được triển khai cho hơn 2.000 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (phường Đông Hòa) và Trường Tiểu học Phú Nhuận (phường Phú Nhuận).

"Panasonic vì trường học bền vững" là sáng kiến trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Panasonic tại Việt Nam, được triển khai từ tháng 4/2022, tiếp nối thành công của Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam – bảo tàng khoa học công nghệ mở cửa miễn phí cho học sinh và trường học từ năm 2010 đến 2021. Sau hơn bốn năm triển khai, chương trình đã nhận được sự tham gia và đồng hành tích cực của hơn 120.000 học sinh cùng hơn 100 trường học và cộng đồng giáo dục trên khắp cả nước.

Các em học sinh tại TP.HCM hào hứng với các lớp học trải nghiệm STEM

Thông tin chi tiết về cuộc thi và các hoạt động của chương trình "Panasonic vì trường học bền vững" được cập nhật tại fanpage Panasonic Risupia Việt Nam.