Ovaltine Active Plus+: Giải pháp dinh dưỡng đồng hành cùng người trưởng thành năng động

Hành trình chinh phục những đỉnh cao mới đòi hỏi một thể lực bền bỉ và sự tập trung cao độ mỗi ngày. Khi nhịp sống năng động liên tục đặt ra những thử thách mới, việc chủ động nạp nguồn năng lượng chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu, giúp người trưởng thành luôn sẵn sàng bứt phá giới hạn và tự tin tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống.

Ra mắt sản phẩm Ovaltine Active Plus+ tại sự kiện

Thấu hiểu tâm lý đó, ngày 05/11/2026 tại TP.HCM, thương hiệu dinh dưỡng hơn 120 năm từ Thụy Sĩ - Ovaltine đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung Bột thức uống sữa lúa mạch bổ sung vi chất (Ovaltine (R) Active Plus(TM)). Đây là bước chuyển mình ý nghĩa của nhãn hàng khi mở rộng từ các thức uống tuổi thơ quen thuộc sang người bạn đồng hành tin cậy cho người trưởng thành bận rộn.

Điểm cộng lớn của thức uống sữa lúa mạch dạng bột tiện dụng này nằm ở công thức dinh dưỡng 7 trong 1, chứa 17 dưỡng chất, hỗ trợ 7 khía cạnh sức khỏe. Bên cạnh đó, công thức sản phẩm còn kết hợp Beta-glucan từ yến mạch và lúa mạch cùng bột hoa cúc, mang đến sự đa dạng trong thành phần dinh dưỡng. Với một khẩu phần 60 g mỗi ngày, Ovatine Active Plus+ là lựa chọn bổ sung dinh dưỡng thuận tiện bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng và vận động phù hợp.

Ông Pongskorn Pongwattanasuk - Tổng Giám đốc Thị trường Phát triển Đông Nam Á & Nam Á, thương hiệu Ovaltine & Twinings

Chia sẻ tại sự kiện, ông Pongskorn Pongwattanasuk - Tổng Giám đốc Thị trường Phát triển Đông Nam Á & Nam Á, thương hiệu Ovaltine & Twinings khẳng định cam kết đổi mới của nhãn hàng nhằm mang lại sự tin cậy lâu năm vào hành trình chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Uy - Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Uy - Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines cũng gửi gắm: "Tuổi tác không nên giới hạn những trải nghiệm mới; chúng tôi khuyến khích người trưởng thành chủ động quan tâm đến dinh dưỡng và vận động để tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích".

Thông qua thông điệp "Vẫn Khỏe. Vẫn Trẻ. Vẫn ACTIVE.", Ovaltine Active Plus+ không chỉ mang đến một thức uống thơm lành, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng: chăm sóc bản thân chính là chìa khóa để mỗi người tự tin tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn và tích cực nhất.

Sản phẩm được phân phối bởi: CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6A2 Tòa Nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.