OSAD công bố album đầu tay bằng một cách khó quên

Tối 20/8, OSAD chính thức phát hành single “Nhớ Người Yêu” – ca khúc mở màn album đầu tay “O_O”, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên với nhà sản xuất onionn. Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc, màn công bố dự án theo cách “độc lạ” của cả hai khiến fan và nhiều nghệ sĩ phải ùa vào chúc mừng.

OSAD cho biết anh đã chủ động nhắn tin mời onionn. cùng thực hiện album. “O_O” không chỉ là ký tự biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngạc nhiên, mà còn gợi nhắc hai chữ cái đầu trong nghệ danh của OSAD và onionn.

Đáng chú ý, thay vì thông báo đơn giản, cả hai chọn cách hé lộ dự án rất riêng: OSAD đăng ảnh cầm file nhạc, còn onionn. chia sẻ hình ảnh siêu âm với thông báo sắp lên chức bố. Hình thức công bố “hai trong một” này lập tức thu hút nhiều bình luận chúc mừng từ fan lẫn đồng nghiệp trong showbiz Việt.

Lần đầu hợp tác chính thức, OSAD thừa nhận cả hai không tránh khỏi mâu thuẫn: “Khi mới làm chung, hai anh em cãi nhau khá nhiều, tranh luận hướng đi cho từng ca khúc. Nhưng càng về sau, chúng tôi càng hiểu nhau và tìm được tiếng nói chung”.

onionn. cũng dành nhiều kỳ vọng cho dự án: “Tính đến nay đây là album thứ ba mình trực tiếp sản xuất. Nhưng mình tin ‘O_O’ sẽ là album thú vị nhất sự nghiệp, nhờ sự sáng tạo và màu sắc riêng của OSAD”.

Ca khúc “Nhớ Người Yêu” được chọn ra mắt đầu tiên vì giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi: khi một mình, ta thường cảm thấy nhớ và muốn người yêu luôn ở bên. Với âm hưởng Vinahouse sôi động, ca khúc mang tinh thần trẻ trung, dễ tạo cảm giác muốn nhún nhảy.

Ngoài MV visualize, OSAD và onionn. còn tung thêm phiên bản MV khung dọc với phong cách tinh nghịch, phóng khoáng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cặp đôi nghệ sĩ muốn mang đến trải nghiệm mới lạ, phù hợp với xu hướng thưởng thức âm nhạc hiện nay.

Album “O_O” được chia làm hai nửa: phần đầu là sự tươi trẻ, hài hước, phần sau sâu sắc và trưởng thành hơn. OSAD chia sẻ: “Cách để nổi bật không phải là giống ai đó, mà là dám là chính mình. Tôi làm nhạc đúng với con người mình và tin sản phẩm lần này sẽ khác biệt so với thị trường hiện tại”.