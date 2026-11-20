Ngày 19/11/2026, Orange phát hành DADOI trên các nền tảng nhạc số. Album gồm 15 ca khúc, mở đầu bằng (Intro) Trị Liệu và khép lại với Đã Đời. Hai bài hát đã được giới thiệu trước đó là Người Xấu và Cứ Thế cũng xuất hiện trong album. Phần âm nhạc do Orange thực hiện cùng các nhà sản xuất NewL, 2pillz và WOKEUP.

Tên album được viết không dấu, gợi nhiều cách đọc như “đã đời”, “đã đợi” và “giả dối”. Những cách đọc ấy gợi ra các trạng thái khác nhau mà Orange đưa vào cùng một dự án, từ chờ đợi, hoài nghi đến cảm giác muốn sống hết mình. Sau những suy tư trong album đầu tay CAM'ON, nữ ca sĩ tiếp tục viết về tình yêu và những gì còn lại sau chia tay, đồng thời dành thêm chỗ cho niềm vui, sự tò mò và cả những phút bốc đồng khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Ba chương cảm xúc sau một cuộc chia tay

Ở chương đầu, Orange trở lại với những mối quan hệ đã qua. Cô nhìn lại cả những tổn thương mình từng trải qua lẫn cách mình đã cư xử trong những câu chuyện ấy. Việc nhìn lại giúp nhân vật trong album nhận ra điều gì cần buông bỏ và hiểu rằng mình vẫn muốn được yêu. R&B tiết chế, phảng phất màu sắc retro, tạo nên không khí trầm lắng cho phần mở đầu.

Sang chương thứ hai, giai điệu trở nên tươi tắn hơn khi nhân vật bắt đầu mở lòng. Orange đưa vào album sự tinh nghịch và ngẫu hứng của những rung động đầu tiên, xen giữa những lúc còn phân vân liệu mình đã sẵn sàng đi tiếp. Cảm giác háo hức trước một khởi đầu mới và thói quen ngoái nhìn chuyện cũ cùng hiện diện trong phần này.

Ở chương cuối, Orange chọn đối diện với những tình huống từng khiến mình muốn rút lui, kể cả khi nhận ra một vài chuyện cũ có thể lặp lại. Đây cũng là phần nữ ca sĩ thử nghiệm rõ hơn với hip hop, drill, bedroom pop và âm thanh điện tử. Những thay đổi về nhịp điệu, cấu trúc và cao độ giúp phần cuối album có thêm chuyển động sau những đoạn R&B chậm ở đầu đĩa.

“Với DADOI, Orange cho phép bản thân được vui hơn, được thử những điều trước đây có thể mình còn e ngại”, nữ ca sĩ chia sẻ. Orange cho biết sau CAM'ON, cô muốn đón nhận thêm những trải nghiệm khác và thử những cách thể hiện trước đây mình còn dè dặt.

Orange đưa nhiều mặt tính cách vào cùng một album

Hình ảnh Orange trong DADOI thay đổi theo từng chặng. Có lúc cô tỏ ra bất cần, có lúc lại yếu lòng. Khi kể về một mối quan hệ đã kết thúc, nữ ca sĩ cũng nhìn vào những thiếu sót của mình. Đến lúc có rung động mới, cô để sự háo hức và nỗi do dự xuất hiện cùng nhau. Những thay đổi ấy cho thấy cách Orange đưa trải nghiệm riêng vào album, từ những lựa chọn cô đã hiểu rõ hơn đến các mâu thuẫn vẫn chưa có lời giải.

“Với Orange, trưởng thành là khi mình hiểu bản thân hơn, biết mình muốn gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình”, cô nói. Nữ ca sĩ hy vọng người nghe có thể bắt gặp trong 15 ca khúc một cảm xúc hoặc tình huống gần với câu chuyện của họ.

Bên cạnh R&B, ê-kíp kết hợp rock, city pop và các chất liệu điện tử để tạo màu sắc riêng cho từng phần. Phần hòa âm hậu kỳ và hoàn thiện âm thanh do Minh Maximum và True Sound Asia, gồm Huỳnh Quang Tuấn và Khôi Phạm, đảm nhiệm. Về hình ảnh, dự án có giám đốc sáng tạo Bò Kho, giám đốc mỹ thuật Hào Tăng cùng các stylist KittyMymy, Kingshate và Tida. Sáu đạo diễn tham gia gồm Nguyễn Hải Nguyên, Wannasaur (The Tripod Guys), Lâm Đạo Đạo, Jayden Tran, Toni và Albert Vu Nguyen.

Đặt Đã Đời ở cuối album, Orange khép lại câu chuyện bằng tâm thế sẵn sàng bước vào những trải nghiệm mới. Từ Trị Liệu đến Đã Đời, điều thay đổi dần qua ba chương là cách cô phản ứng trước những cảm xúc quen thuộc. Cô có thể nhớ chuyện cũ, chần chừ trước một lựa chọn và vẫn cho mình cơ hội thử thêm một lần.

Ảnh: NVCC