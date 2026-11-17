Vị chủ tịch 73 tuổi gây bão mạng xã hội

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ông Trương Ngọc Kim (73 tuổi) Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thăng Long, xuất hiện trên sân khấu trong bộ vest đen, đeo kính râm và biểu diễn cùng sinh viên trên nền nhạc STORM của GENER8ION và Yung Lean.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thăng Long Trương Ngọc Kim - Ảnh: Thang Long University

Tiết mục diễn ra tối 14/11, trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long. Điều đáng chú ý là đây không phải màn ngẫu hứng vào phút chót. Đại diện nhà trường cho biết ông Kim là người lên ý tưởng, chỉ đạo thực hiện và cùng sinh viên âm thầm chuẩn bị trong gần một tháng.

Ông Trương Ngọc Kim là con trai của GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính, nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là người sáng lập Đại học Thăng Long.

Năm 1988, GS Hoàng Xuân Sính thành lập Trung tâm Đại học dân lập Thăng Long, tiền thân của Đại học Thăng Long ngày nay. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, khi mô hình đại học ngoài công lập còn khá mới mẻ. Ngôi trường những ngày đầu chỉ có 74 sinh viên, hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính, không xin kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Gia đình ông Trương Ngọc Kim gồm: Mẹ GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính; vợ PGS.TS Trần Thị Ngọc Lan và con gái TS. Trương Nhật Hoa hiện là Hiệu trưởng Đại học Thăng Long - Ảnh: Forbes

Ông Kim từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng trường trong nhiều năm, trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng trường. GS Hoàng Xuân Sính hiện giữ vai trò Chủ tịch danh dự.

Sự tiếp nối trong gia đình cũng là một điểm đáng chú ý. Con gái ông Kim, TS. Trương Nhật Hoa, hiện là Hiệu trưởng Đại học Thăng Long. Bà Hoàng Xuân Sính là thế hệ đầu tiên đặt nền móng, ông Kim tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển, còn thế hệ thứ ba đảm nhiệm công việc quản lý, điều hành nhà trường. Vợ ông Kim là PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Âm nhạc ứng dụng.

Ngành nghề hot hôm nay có thể lỗi thời sau 4 năm đại học

Không chỉ gây chú ý bởi hình ảnh trẻ trung trên sân khấu, ông Trương Ngọc Kim còn từng đưa ra những quan điểm đáng chú ý về giáo dục, lựa chọn nghề nghiệp và tác động của trí tuệ nhân tạo.

Trên website của Đại học Thăng Long, ông từng chia sẻ "kim chỉ nam" về thành công: "Tôi cho rằng bản chất sâu xa nhất để thành công chính là tuân theo những giá trị tự nhiên. Giá trị tự nhiên đó rất khoa học: tức là con người tìm được cho mình môi trường phù hợp để tỏa sáng khi họ làm điều mình đam mê và giỏi".

Ảnh: Thang Long University

Hay ông từng cho biết, mình thường gặp những câu hỏi từ phụ huynh, học sinh THPT như nên chọn ngành gì đang "hot", hay 4-5 năm tới nghề nào có nhu cầu nhân lực cao.

Theo ông, đây là những điều không ai có thể dự đoán chính xác trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt, AI có thể khiến hàng triệu việc làm biến mất, đồng thời tạo ra nhiều công việc chưa từng tồn tại trước đây.

"Nhiều ngành là xu hướng ở thời điểm hiện tại, nhưng có thể lại lỗi thời sau bốn năm đại học", ông Kim nói.

Ông Trương Ngọc Kim chia sẻ tại sự kiện "Kỷ nguyên Thăng Long - Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Thăng Long" năm 2024 - Ảnh: Thang Long University

Từ thực tế đó, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thăng Long cho rằng các trường đại học không nên chỉ tập trung trang bị kiến thức chuyên môn theo một ngành nghề cụ thể. Sinh viên còn cần được chuẩn bị tinh thần không ngại thử thách và kỹ năng thích nghi với những công việc mới, kể cả những nghề chưa từng xuất hiện.

Đây cũng là quan điểm nhất quán với triết lý giáo dục mà ông nhiều lần đề cập: mỗi người có năng lực, hoàn cảnh và suy nghĩ riêng, vì vậy không thể áp đặt tất cả đi theo một khuôn mẫu.