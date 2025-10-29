Cà phê Việt Nam là một trong những món đặc sản mà nhiều du khách quốc tế yêu thích khi đến du lịch tại đây. Thậm chí có một số du khách đến Việt Nam chỉ để uống cà phê. Chính vì sự ưu ái đó mà đã có một vị khách Tây học hỏi và mang cà phê Việt Nam về nước để bán.

Trong video được đăng tải trên mạng xã hội, nam khách Tây này đã sống ở Việt Nam và muốn chia sẻ cà phê Việt Nam đến đất nước Hà Lan. Xe cà phê của anh có tên là Viet Drip nằm tại công viên Ooster Park và mỗi ngày đều có rất nhiều khách ghé thăm.

Một điều đặc biệt khiến cư dân mạng phải bất ngờ đó chính là nam khách Tây này nói tiếng Việt rất rành. Anh tự hào giới thiệu rằng cà phê của anh rất truyền thống và mọi người đừng sợ mà hãy đến đây để thử cà phê.

Theo như chia sẻ của vị khách này, khi lần đầu đến Việt Nam, anh đã yêu thích không chỉ là món cà phê mà còn là về văn hóa, con người và ngôn ngữ. Anh chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng để mở quán cà phê này: “Tôi đã mang theo niềm đam mê từ đó nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ cửa hàng nào có vibe như ở Việt Nam tại đất nước này nên tôi quyết định tự tạo ra nó, dành cho những người thích trải nghiệm cà phê đích thực”.

Menu của Viet Drip cũng khá đa dạng, không chỉ bán mỗi cà phê như cà phê đen, bạc xỉu, cà phê sữa đá mà anh còn có các món đang hot trend như matcha latte,... và bán một số thứ như phin cà phê, bột cà phê. Được biết, 1 ly cà phê của anh bán có giá từ 3 - 7 Euro, tương đương hơn 100 nghìn - 200 nghìn đồng. Đây là mức giá có thể sẽ phù hợp với mức sống của người địa phương nơi đây.

Một điều độc đáo khác đó chính là menu của anh còn ghi chú tên các món bằng tiếng Việt. Nam khách Tây này còn cho biết thêm anh cũng có điều chỉnh hương vị cà phê một chút để phù hợp hơn với khẩu vị của người Hà Lan.

Quán cà phê nhỏ của anh còn trang bị thêm một số chiếc ghế nhựa thường thấy ở các quán vỉa hè Việt Nam. Nhiều cư dân mạng Việt bày tỏ vô cùng thích thú với mô hình cà phê này của anh và hứa hẹn sẽ đến thưởng thức nếu có dịp.