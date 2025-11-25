Ông nội quốc dân qua đời

Chosun đưa tin "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 rạng sáng 25/11. Dù tuổi cao, Lee Soon Jae vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc cho đến khi sức khỏe bắt đầu giảm sút vào cuối năm 2024. Khi đó, ông hủy các lịch diễn sân khấu để tập trung điều trị.

Ông nội quốc dân Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91.

Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong (nay thuộc Triều Tiên) theo ông bà chuyển đến Seoul khi mới bốn tuổi. Trên hộ tịch, năm sinh của ông được ghi là 1935.

Sau khi theo học ngành triết học tại Đại học Quốc gia Seoul, ông bị cuốn hút bởi điện ảnh. Truyền cảm hứng từ màn hóa thân Hamlet của Laurence Olivier, ông quyết tâm theo đuổi nghề diễn. Nam diễn viên ra mắt năm 1956 với vở Beyond the Horizon, sau đó gia nhập đài TBC năm 1965 với tư cách diễn viên độc quyền thế hệ đầu, hoạt động song song ở truyền hình, điện ảnh và sân khấu.

Ông tham gia loạt phim truyền hình nổi tiếng như Dongui Bogam, See You Again, Men of the Bathhouse, Rustic Period, Ngôi sao khoai tây , Xin chào tổng thống, Mom’s Dead Upset... tổng cộng khoảng 140 tác phẩm. Theo tư liệu, có thời điểm ông góp mặt trong hơn 30 phim mỗi tháng, kể cả vai nhỏ.

Một trong những vai diễn biểu tượng của ông là nhân vật người cha gia trưởng trong “What on Earth is Love” (1991-1992), bộ phim đạt tỷ suất người xem tới 65% và phản ánh lớn đến hình ảnh người đàn ông trụ cột trong bối cảnh xã hội thời đó.

Ở phim The Legendary Doctor - Hur Jun” (1999), ông vào vai Yu Ui Tae, người thầy nghiêm khắc của nhân vật chính. Ông cũng đảm nhiệm nhiều vai nặng ký trong các phim cổ trang như The merchant (2001) và Lee San, Triều đại Chosun (2007).

Dù đã là cây đại thụ của làng diễn xuất, Lee Soon Jae vẫn mở rộng phạm vi vai diễn. Bước sang tuổi 70, ông gây bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng nghiêm nghị để thử sức với vai hài trong sitcom “Gia đình là số phần 1” (2006, 2009), vai diễn giúp ông nổi đình đám với khán giả châu Á và được gọi với cái tên "ông nội quốc dân".

Trích đoạn của ông Lee Soon Jae trong Gia đình là số phần 1.

Trong những năm cuối đời, ông vẫn tận tụy sân khấu với các vở Death of a Salesman , T he Story of an Old Couple, Salut d’amour , T he Student and Monsieur Henri và King Lear...

Trước khi tạm ngừng hoạt động vào tháng 10 vì lý do sức khỏe, ông vẫn kịp góp mặt trong vở Waiting for Waiting for Godot và phim truyền hình KBS 2TV Chú chó biết tuốt , dốc toàn bộ tâm huyết cho những vai diễn cuối. Năm 2024, ông trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất nhận giải Daesang tại KBS Drama Awards.

Lee Soon Jae từng có thời gian ngắn hoạt động chính trị, được bầu làm nghị sĩ khóa 14 trong cuộc tổng tuyển cử năm 1992 tại khu vực Jungnang-ga (Seoul) với tư cách ứng viên của đảng Dân chủ Tự do. Ông từng giữ vai trò phát ngôn viên và tổng thư ký Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật.

Suốt nhiều năm, ông tích cực hỗ trợ thế hệ trẻ, giảng dạy với tư cách giáo sư danh dự tại khoa Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Gachon.