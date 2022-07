Ông Lê Tùng Vân kháng cáo kêu oan

Ngày 29/7, nguồn tin Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.



Theo đó, trong đơn kháng cáo gửi đồng thời cả TAND tỉnh Long An, ông Lê Tùng Vân cho rằng bản thân mình vô tội, yêu cầu TAND huyện Đức Hòa đình chỉ vụ án, hủy bỏ bản án 5 năm tù mà TAND huyện Đức Hòa tuyên hôm 21/7 đối với ông.

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm.

Bị cáo không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào...

Tiếp đó, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định mình không mạo nhận là đức Phật, không mạo danh đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa.

Cũng theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử của mình không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương mỗi người bị phạt 4 năm tù, Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàng Nguyên (31 tuổi); Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) lập các tài khoản Youtube mang tên: 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official.

Những người này đã biên soạn, dàn dựng, diễn xuất, đăng tải các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ... đăng lên kênh 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

Liên quan đến việc nhiều người kéo đến trụ sở Công an huyện Đức Hòa "đòi" Diễm My, Nhất Nguyên đã dùng điện thoại ghi hình sự việc, sau đó đăng lên kênh Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official với nội dung "công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My".

Những người còn lại có vai trò tham gia diễn xuất, phát trực tiếp các video có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.