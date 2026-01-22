Ông cụ miễn phí tiền nhà cho cậu sinh viên nghèo suốt 8 năm, cuối đời được trả ơn theo cách không ai ngờ tới

Năm 1999, khi mới 19 tuổi, Tống Dương một mình rời Trung Quốc sang Anh du học. Thời gian đầu, chàng sinh viên trẻ bỡ ngỡ với mọi thứ ở nơi đất khách. Trong một lần do không thông thạo đường xá, Tống Dương bị lạc giữa phố London khi trời đã về khuya. Lúc đó, trong túi anh không còn nhiều tiền. Nếu không lên được chuyến xe buýt cuối cùng, anh sẽ phải lang thang ngoài đường.

Giữa lúc tâm trạng hoang mang và lo lắng, Tống Dương bắt gặp một ông lão người Anh đang chật vật xách hai túi đồ lớn. Người đàn ông ấy tên là Hans. Nhìn thấy ông lão vất vả, Tống Dương chủ động tiến đến hỏi thăm và đề nghị giúp đỡ bằng vốn tiếng Anh còn vụng về. Sự chân thành của chàng sinh viên trẻ đã khiến Hans tin tưởng. Ông giao lại túi đồ cho Tống Dương và mời anh về nhà mình tá túc.

Căn nhà của Hans nằm bên bờ sông Thames, rộng khoảng hơn 40m2. Tuy nhiên, khung cảnh bên trong khiến Tống Dương không khỏi bất ngờ: đồ đạc bừa bộn, thức ăn thừa, chai rượu rỗng và quần áo vứt ngổn ngang. Dù vậy, Hans tỏ ra rất tự nhiên, còn nhiệt tình mời Tống Dương ở lại dùng bữa. Không từ chối, Tống Dương tận dụng những nguyên liệu sẵn có để nấu vài món ăn Trung Quốc giản dị. Bữa cơm ấm cúng trong đêm đã giúp hai con người xa lạ xích lại gần nhau hơn.

Qua trò chuyện, Tống Dương biết rằng Hans là một người già sống cô độc, không vợ con. Về phần mình, anh cũng chia sẻ hoàn cảnh du học nơi đất khách. Trong cái lạnh của London về đêm, sự đồng cảm giữa hai số phận cô đơn đã hình thành một mối gắn kết đặc biệt.





Những ngày sau, Tống Dương vẫn miệt mài tìm nhà trọ giá rẻ gần trường nhưng không có kết quả. Đúng lúc khó khăn nhất, Hans gọi điện đề nghị anh đến ở cùng, không lấy tiền thuê nhà, chỉ mong được ăn những món ăn Trung Quốc do anh nấu. Lời đề nghị ấy đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai.

Từ đó, hai người cùng sống chung dưới một mái nhà. Tống Dương đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày. Nhờ anh, căn nhà từng bừa bộn trở nên gọn gàng, ấm cúng.

Hans vốn là trẻ mồ côi người Thụy Sĩ. Ông sang Anh định cư từ năm 25 tuổi và lựa chọn cuộc sống tự do, không gia đình. Khi còn trẻ, đó là lựa chọn khiến ông hài lòng, nhưng khi tuổi già ập đến, sự cô đơn trở thành nỗi ám ảnh. Sự xuất hiện của Tống Dương đã bù đắp khoảng trống ấy, giúp Hans tìm lại cảm giác có người thân bên cạnh.

Năm 2001, Tống Dương gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe buýt tông gãy răng và chấn thương nặng. Trong suốt thời gian điều trị, Hans luôn túc trực chăm sóc, đồng thời hỗ trợ anh làm việc với các cơ quan chức năng để đòi bồi thường. Phải mất 3 năm, vụ việc mới được giải quyết. Tống Dương hiểu rằng nếu không có Hans, anh khó có thể tự mình theo đuổi vụ việc đến cùng.

Sau 8 năm, Tống Dương hoàn thành việc học và buộc phải trở về Trung Quốc. Sau khi Tống Dương rời đi, cuộc sống của Hans nhanh chóng rơi vào cô độc. Không chịu nổi sự trống vắng, ông tìm đến rượu và dần suy kiệt sức khỏe. Cuối cùng, Hans mắc chứng hoại tử chỏm xương đùi nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn.

Biết tin, Tống Dương vô cùng day dứt. Sau nhiều suy nghĩ, anh quyết định đón Hans sang Trung Quốc để chữa bệnh và chăm sóc ông đến cuối đời. Cha mẹ Tống Dương đã hoàn toàn ủng hộ quyết định này.





Tháng 5/2008, ở tuổi 75, Hans đặt chân đến Trung Quốc trong tình trạng sức khỏe yếu. Hình ảnh ông lão tiều tụy trên xe lăn tại sân bay khiến Tống Dương không cầm được nước mắt. Sau đó, Hans được phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Chỉnh hình Trịnh Châu. Ca mổ thành công, và với sự chăm sóc tận tình của gia đình Tống Dương, ông dần hồi phục, có thể đứng dậy và đi lại.

Những năm tháng sau đó, Hans sống như một thành viên thực sự trong gia đình của Tống Dương và có những năm tháng cuối đời rất vui vẻ và hạnh phúc. Đến ngày 2/12/2013, Hans qua đời thanh thản ở tuổi 81. Tang lễ của ông được tổ chức tại Trung Quốc và được tiến hành theo phong tục của quốc gia tỷ dân.

Câu chuyện giữa Tống Dương và Hans khi được lan truyền đã chạm đến trái tim của nhiều người. Trong một xã hội đầy biến động và hoài nghi, mối quan hệ dựa trên lòng biết ơn, sự tin tưởng và lương thiện ấy trở thành minh chứng rằng, dù ở bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào, tình người vẫn luôn là giá trị bền vững nhất.