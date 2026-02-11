Ông cụ 73 tuổi bất ngờ nhận được kết quả khám ghi nhận "thai sớm trong tử cung"

Theo thông tin đăng tải trên báo Xiaoxiang Morning Post và được nhiều trang tin Trung Quốc dẫn lại, sự việc xảy ra tại khu tự trị Ninh Hạ (Trung Quốc) vào tháng 1 vừa qua.

Cụ thể, ngày 22/1/2026, một ông cụ 73 tuổi đến Bệnh viện Nhân dân Wuzhong để kiểm tra sức khỏe do cảm thấy khó chịu ở tim. Đây là một ca khám tim mạch thông thường, không có yếu tố sản phụ khoa nào liên quan.

Một ông cụ 73 tuổi bất ngờ nhận được bản báo cáo khám bệnh ghi rõ: "Mang thai trong tử cung giai đoạn sớm, không loại trừ khả năng ngừng phát triển phôi thai". (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, gia đình ông bất ngờ nhận được bản báo cáo khám bệnh dưới dạng điện tử. Điều gây "sốc" là trong phần chẩn đoán ghi rõ: "Mang thai trong tử cung giai đoạn sớm, không loại trừ khả năng ngừng phát triển phôi thai", kèm theo mô tả về kích thước tử cung và túi thai.

Điều đáng nói, hồ sơ bệnh án vẫn ghi rõ bệnh nhân là nam giới, 73 tuổi.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, hài hước như "Y học đã tiến bộ đến mức đàn ông có thể mang thai?" hay "Một phép màu khoa học chăng?". Tuy nhiên, phía sau sự cố dở khóc dở cười này lại là câu chuyện nghiêm túc về sai sót dữ liệu.

Bệnh viện lên tiếng xin lỗi, thừa nhận lỗi hệ thống

Trước làn sóng tranh cãi, Bệnh viện Nhân dân Wuzhong đã chính thức phát thông báo vào ngày 30/1.

Theo thông tin từ Xiaoxiang Morning Post và được VnExpress dẫn lại, phía bệnh viện xác nhận bản báo cáo giấy mà bệnh nhân nhận trực tiếp tại cơ sở y tế hoàn toàn chính xác, phản ánh đúng tình trạng tim mạch của cụ ông.

Tuy nhiên, do sự cố hệ thống xảy ra đột ngột, cùng với việc nhân viên kiểm tra không kỹ lưỡng trong quá trình truyền tải dữ liệu, báo cáo điện tử gửi đến bệnh nhân đã bị nhầm lẫn nội dung với một hồ sơ khám phụ khoa khác.

Trường hợp cụ ông 73 tuổi "mang thai trong tử cung" tuy là sự cố hi hữu, nhưng lại cho thấy công nghệ y tế dù hiện đại đến đâu vẫn cần sự cẩn trọng và giám sát chặt chẽ của con người. (Ảnh: Sohu)

Đại diện bệnh viện cho biết đã trực tiếp xin lỗi bệnh nhân và gia đình, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ các báo cáo điện tử phát hành trong cùng thời điểm để tránh lặp lại sai sót tương tự.

Sự việc được các trang tin Trung Quốc như Sohu và The Paper đưa tin trước khi lan rộng trên mạng xã hội.

Câu chuyện "gây sốc" và nỗi lo về quản lý dữ liệu y tế

Dù được xác định là lỗi kỹ thuật và sai sót trong quy trình kiểm tra, sự việc vẫn khiến dư luận không khỏi lo ngại.

Trong bối cảnh nhiều bệnh viện chuyển đổi mạnh sang hệ thống hồ sơ điện tử, việc đồng bộ dữ liệu và kiểm soát thông tin trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ một sai lệch nhỏ trong khâu nhập liệu hoặc truyền tải có thể dẫn tới những hiểu nhầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh.

Trường hợp cụ ông 73 tuổi "mang thai trong tử cung" tuy là sự cố hi hữu, nhưng lại cho thấy một thực tế: công nghệ y tế dù hiện đại đến đâu vẫn cần sự cẩn trọng và giám sát chặt chẽ của con người.

Sự việc khép lại bằng lời xin lỗi từ bệnh viện, song câu chuyện dở khóc dở cười này vẫn tiếp tục được nhắc tới trên mạng xã hội như một ví dụ điển hình về những rủi ro trong quản lý dữ liệu y tế thời đại số.