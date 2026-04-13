Vụ việc liên quan đến bữa ăn tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, Thái Nguyên) những ngày qua vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện thêm những tình tiết khó tin từ phía cơ sở cung cấp thực phẩm.

Từ nỗi lo ban đầu của phụ huynh về chất lượng bữa ăn của con trẻ, câu chuyện giờ đây đã vượt xa một nghi vấn thông thường, trở thành hồi chuông cảnh báo về cách kiểm soát an toàn thực phẩm trong môi trường học đường.

Trước đó, hơn 100 phụ huynh đã tự bỏ tiền túi để mang mẫu thịt từ bếp ăn của nhà trường đi xét nghiệm, sau khi xuất hiện những nghi ngại về chất lượng thực phẩm. Kết quả khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli. Trong bối cảnh đó, chương trình Tiêu điểm - Bữa ăn học đường: Nỗi lo chưa nguôi của VTV đã vào cuộc, lần theo nguồn cung cấp thực phẩm cho nhà trường.

Cơ sở “Ẩm thực Nguyễn Văn Thành” - đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp suất ăn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trước ống kính, ông Nguyễn Văn Thành vẫn khẳng định sự "uy tín" và "đặc thù nghề nghiệp" của mình. Thế nhưng, những gì phóng viên ghi nhận tại khu vực chế biến lại khiến dư luận không khỏi giật mình: mèo xuất hiện trong khu bếp, khay thức ăn đặt cạnh chậu vệ sinh phân mèo, tủ đông có ruồi, thực phẩm chín và sống để lẫn lộn.

Chưa dừng lại ở đó, tình huống khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa không khỏi… bật cười xuất hiện trong đoạn phóng sự tiếp theo. Khi được hỏi về cách đảm bảo thực phẩm sạch, ông Thành giới thiệu một thiết bị mà ông gọi là "đèn chuyên test". Theo lời ông, chỉ cần soi vào rau, nếu có nhiễm phóng xạ hoặc kim loại nặng thì sẽ phát sáng, còn thực phẩm sạch sẽ hiện màu hồng hoặc đỏ.

Trước sự tò mò của phóng viên, ông Thành thao tác minh họa. Khi được yêu cầu thử thịt, ông lại có phần lúng túng và từ chối. Sau đó, ông vẫn tiến hành soi và đưa ra kết luận mang tính cảm quan: thịt không phát sáng vì là thịt bình thường. Thậm chí, ông còn "nhiệt tình" sử dụng chiếc đèn này để soi tay phóng viên và chính mình, với lý giải rằng có thể kiểm tra máu có nhiễm kim loại nặng hay không. Cách trả lời "vô tư" của ông Thành khiến người xem ngã ngửa.

Chi tiết gây bất ngờ hơn cả là chiếc "đèn thần" này được ông cho biết có giá 600.000 đồng, trong khi thực tế theo tìm hiểu chỉ khoảng… 40.000 đồng trên thị trường.

Hài hước nhưng đáng lo

Cách kiểm tra thực phẩm bằng một thiết bị không rõ nguồn gốc, không được kiểm định, lại đi kèm những phát ngôn mang tính “cảm tính” đã khiến câu chuyện vốn nghiêm trọng bỗng trở nên trào phúng. VTV thậm chí còn hài hước so sánh chiếc đèn này với “chiếc bình thông thái” từng xuất hiện trong Táo Quân, một chi tiết tưởng như chỉ có trên sân khấu nhưng nay lại hiện hữu trong đời sống.

Thế nhưng, phía sau sự hài hước ấy là một thực tế đáng lo ngại. Bởi đối tượng sử dụng thực phẩm ở đây không phải là người lớn có khả năng tự bảo vệ mình mà là hơn một nghìn trẻ nhỏ, những cơ thể còn non nớt và dễ bị tổn thương nhất trước các nguy cơ từ thực phẩm bẩn.

Một bữa ăn học đường không chỉ đơn thuần là chuyện no, đó còn là nền tảng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Khi phụ huynh gửi con đến trường, họ không chỉ trao gửi việc học, mà còn đặt niềm tin vào sự an toàn trong từng bữa ăn. Niềm tin ấy, một khi bị lung lay, sẽ rất khó để lấy lại.

Điều đáng nói nhất trong toàn bộ câu chuyện không phải là sự thiếu sót trong quy trình hay những sai phạm cá nhân mà là tư duy kiểm soát an toàn thực phẩm. Việc một cơ sở cung cấp suất ăn cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh lại tin tưởng vào một chiếc "đèn test" không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chuyên môn kiểm định là điều khó có thể chấp nhận.

An toàn thực phẩm không phải là lĩnh vực của cảm tính hay niềm tin cá nhân. Nó đòi hỏi quy trình kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn gốc nguyên liệu, khâu vận chuyển, bảo quản đến chế biến. Mỗi bước đều cần được giám sát bởi các tiêu chuẩn cụ thể, có sự tham gia của cơ quan chức năng và hệ thống kiểm nghiệm khoa học.

Không một thiết bị giá vài chục nghìn đồng nào có thể thay thế cho xét nghiệm vi sinh, kiểm định hóa học hay quy trình kiểm dịch. Việc dựa vào những phương pháp thiếu cơ sở khoa học không chỉ phản ánh sự thiếu hiểu biết mà còn tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa chính người sử dụng.

Đặc biệt, khi đối tượng phục vụ là trẻ em, nhóm dễ bị tổn thương nhất thì mọi sự dễ dãi, chủ quan đều có thể để lại hậu quả lâu dài. Một bữa ăn không đảm bảo không chỉ gây ảnh hưởng tức thời mà còn tác động đến sức khỏe và sự phát triển về sau.