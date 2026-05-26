Từ những súc gỗ thô sơ ban đầu, anh Trương Văn Đạo - chủ kênh ND - Woodworking Art đã dành nhiều tuần liền để hoàn thiện mô hình chiếc mô hình xe mô phỏng Lamborghini Urus có thể vận hành được. Đây là món quà độc bản được anh tự tay lên ý tưởng và thực hiện từ đầu đến cuối để dành tặng cho cậu con trai nhỏ. Tác phẩm sau khi hoàn thiện gây ấn tượng mạnh nhờ kết cấu cơ khí chính xác, tái hiện chân thực cấu trúc của một chiếc xe ngoài đời thực.

Khung gầm kim loại kết hợp thân xe gỗ đầy chắc chắn. Ảnh: ND - Woodworking Art

Người thợ Việt Nam chọn phương án gia công cơ khí bằng kim loại để đảm bảo độ bền kéo và độ ổn định. Khung gầm bằng sắt hộp được định hình và hàn liên kết chắc chắn. Phía trước, chiếc xe mô phỏng được trang bị hệ thống treo độc lập với lò xo giảm chấn kết hợp trục cơ cấu lái dạng trục vít. Ở phía sau, trục dẫn động cầu sau được kết nối trực tiếp với một động cơ điện thông qua hệ thống xích tải, đi kèm cụm bình ắc-quy lưu trữ năng lượng và bộ điều tốc liên kết với bàn đạp chân ga.

Hệ thống bánh xe cũng được chế tác kỳ công từ nhiều tấm gỗ tự nhiên dày. Chúng được ép chặt bằng keo dán chuyên dụng tạo thành bốn khối gỗ vuông đặc ruột, sau đó đưa lên máy tiện để tạo biên dạng tròn hoàn hảo với kích thước đồng đều. Điểm nhấn nằm ở việc người thợ sử dụng bộ đục tay để khắc họa tỉ mỉ các đường rãnh và gai lốp thể thao trực tiếp lên bề mặt gỗ. Việc này không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ mô phỏng theo nguyên bản của dòng Urus, mà còn tạo ra độ ma sát và bám đường cần thiết khi lăn bánh.

Bộ bánh gỗ chạm khắc vân lốp thủ công cực kỳ công phu. Ảnh: ND - Woodworking Art

Lamborghini Urus vốn nổi tiếng với ngôn ngữ thiết kế cắt xẻ táo bạo và nhiều đường gân dập nổi đa giác. Để tái hiện hình khối tương tự xe này, tác giả thực hiện phương pháp ghép nối nhiều tấm gỗ lớn bao bọc xung quanh khung gầm sắt thành một khối đặc dạng vòm vững chắc. Giai đoạn tạo phom dáng được triển khai bằng máy cưa xích cầm tay nhằm cắt bỏ những mảng gỗ thừa lớn, làm lộ ra tỷ lệ cơ bản của đầu xe, mui xe vuốt thấp và đuôi xe. Tiếp theo, các công cụ tinh chỉnh như máy mài góc và đục cầm tay được sử dụng liên tục để vuốt sắc các đường nét đặc trưng.

Để phá vỡ cảm giác của một mô hình tĩnh, các khu vực như lưới tản nhiệt hình tổ ong, cụm hốc hút gió cỡ lớn và cụm chóa đèn được đục sâu trực tiếp vào thân gỗ. Thậm chí, các cánh cửa, nắp ca-pô trước và cửa cốp sau cũng được cắt rời khéo léo để bắt bản lề cơ khí, cho phép đóng mở linh hoạt. Bên trong cabin, không gian nội thất được chăm chút với cấu hình hai hàng ghế gọt nhẵn mềm mại. Khu vực bệ trung tâm mô phỏng đầy đủ bệ tỳ tay, cần số giả lập. Vô-lăng ba chấu bằng gỗ kết nối thẳng vào trục lái kim loại, với phần trung tâm khắc chìm logo thương hiệu Ý.

Nội thất mô phỏng đầy đủ như một chiếc SUV thực thụ. Ảnh: ND - Woodworking Art

Công đoạn cuối cùng của phần mộc là xử lý bề mặt bằng máy chà nhám và các cấp độ giấy nhám để loại bỏ hoàn toàn các vết xước hay dăm gỗ. Sau khi bề mặt đạt độ phẳng mịn tiêu chuẩn, một lớp sơn bóng trong suốt (sơn PU) được phun đều lên toàn bộ xe. Lớp phủ này vừa bảo vệ cốt gỗ khỏi các tác nhân độ ẩm, thời tiết môi trường, vừa tôn lên hệ thống vân gỗ tự nhiên với sắc thái màu nâu sáng sang trọng. Hệ thống điện cũng được tích hợp khéo léo khi các dải đèn LED định vị trước sau được đưa vào bên trong chóa đèn gỗ, cấp nguồn trực tiếp từ ắc-quy.

Mẫu xe có thể chở cả hai bố con vận hành mượt mà. Ảnh: ND - Woodworking Art

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh các chi tiết bổ trợ như kính chắn gió bằng nhựa mica trong suốt và logo, chiếc Lamborghini Urus mô phỏng bằng gỗ đã có màn chạy thử nghiệm thực tế. Xe cho khả năng tải tốt khi cõng được cả ông bố và cậu con trai nhỏ di chuyển mượt mà. Hệ thống phanh, cơ cấu lái và động cơ điện hoạt động ổn định, đáp ứng hoàn hảo công năng của một món đồ chơi vận hành thực thụ. Sản phẩm hoàn thiện một lần nữa khẳng định tay nghề khéo léo của người thợ thủ công Việt, đồng thời thể hiện tình cảm đặc biệt và sự đầu tư công sức to lớn của một người cha dành cho con mình.