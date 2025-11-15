Ông bà xưa dặn: Nhà sáng mới giữ vía, nhưng 3 góc “sáng gắt” này lại rút sạch may mắn, ảnh hưởng tiền tài

Trong phong thủy, có 3 vị trí nếu để quá sáng, thậm chí “sáng gắt”, lại khiến vận khí tán đi, gia chủ dễ mệt mỏi, khó giữ ổn định trong nhà lẫn trong lòng.

1. Góc cửa chính: Sáng gắt như “đèn sân khấu” là phá vận chứ không giữ lộc

Cửa chính là nơi khí đi vào. Nhà sáng ở khu vực này là tốt, nhưng sáng vừa để “mời khí”, chứ không phải sáng chói làm khí tản ra.

Ông bà xưa có câu: “Cửa sáng vừa, nhà sáng lâu”. Ý là ánh sáng ở cửa nên ấm, tỏa đều, không chói lóa.

Những lỗi phổ biến:

- Treo đèn spotlight chiếu thẳng vào cửa.

- Gắn đèn LED trắng sáng gắt.

- Bật đèn cửa cả ngày lẫn đêm, không phân tầng ánh sáng.

Hậu quả phong thủy:

- Khí tụ không được, thay vì gom vào nhà thì bị “đẩy ngược”.

- Gia chủ hay thấy bứt rứt, khó thư giãn khi vừa bước vào cửa.

Cách chỉnh:

- Dùng ánh sáng vàng ấm.

- Dùng tường/sàn màu sáng để khuếch tán thay vì tăng watt đèn.

- Ưu tiên đèn hắt nhẹ, không chiếu thẳng mặt.

2. Góc thờ: Sáng quá hóa “xua khí”, mất sự trang nghiêm

Đây là vị trí nhiều nhà Việt vô tình để quá sáng. Tâm lý là “cho trang trọng”, nhưng phong thủy lại cần “tĩnh” chứ không cần “gắt”.

Người xưa dạy: “Nơi tĩnh dùng sáng mềm”. Nghĩa là ánh sáng nên dịu để tạo khí trường an ổn.

Những sai lầm thường gặp:

- Lắp đèn LED trắng chiếu trực diện vào bàn thờ.

- Treo dải LED chạy viền quanh, làm góc thờ quá sáng.

- Dùng đèn công suất cao khiến nóng, gây cảm giác bất an.

Hậu quả phong thủy:

- Không gian dễ “loạn khí”.

- Người trong nhà hay thấy mất bình tĩnh, khó giữ hòa khí.

Cách chỉnh:

- Dùng đèn vàng ấm, công suất vừa.

- Nếu cần trang trí, chọn đèn hắt hoặc đèn oil-lamp xanh cổ điển.

- Không hướng ánh sáng xuống ảnh thờ hoặc bát hương.

3. Góc ngủ: Chiếu sáng gắt buổi tối làm tán vía, ngủ không sâu, tinh thần xuống

Phòng ngủ là nơi hồi phục năng lượng. Nhưng nhiều gia đình quen dùng đèn trắng sáng mạnh vì “tiện làm việc, tiện dọn dẹp”. Lâu dần, khí trong phòng bị “kích thích” quá mức, không thể dưỡng.

Ông bà xưa nói: “Ngủ tối, sống sáng”. Ý là ban đêm, ánh sáng phải hạ xuống để cơ thể và khí trường đều được nghỉ.

Sai lầm thường gặp:

- Đèn trần trắng, độ sáng cao, bật liên tục.

- Không có đèn ngủ hoặc đèn vàng dịu.

- Đặt đèn chiếu thẳng vào giường.

Hậu quả phong thủy:

- Giấc ngủ nông, người mệt

- Dễ cáu gắt, giảm sự ổn định về tinh thần.

- Nhà thiếu cảm giác ấm, khó giữ “vía an”.

Cách chỉnh:

- Chuyển sang đèn vàng dịu.

- Dùng hai lớp sáng: đèn trần nhẹ + đèn ngủ dịu.

- Đèn ngủ không rọi trực tiếp vào mắt hay giường.

Vì sao người xưa coi ánh sáng “đúng chỗ – đúng mức” là giữ vía?

Trong quan niệm phong thủy, ánh sáng là “dương khí” của ngôi nhà. Dương khí nhiều thì người khỏe, tài vận thông; nhưng dương khí quá mạnh ở sai vị trí lại gây nhiễu, giống như gió mạnh thổi cửa suốt ngày sẽ làm người trong nhà bất ổn.

Nhà sáng là tốt, nhưng sáng để nuôi khí, không phải sáng để phô trương.

Một ngôi nhà sáng đúng chuẩn phong thủy thường có:

- Ánh sáng tự nhiên ban ngày, không bị che kín.

- Ánh sáng phân tầng ban đêm: cửa ấm – thờ trang nghiêm – ngủ dịu.

- Tông màu ấm, hạn chế ánh sáng trắng buổi tối.

- Không gian sáng đều, không có điểm “chói mắt”.

- Khi chỉnh lại ánh sáng, bạn sẽ cảm nhận được:

- Nhà an hơn, dễ chịu hơn.

- Giấc ngủ sâu hơn.

- Không khí trong nhà bớt căng, dễ hòa thuận hơn.

Người xưa nói “giữ vía” cũng là vì vậy: ánh sáng chuẩn giúp giữ khí an, người trong nhà tự nhiên sẽ ổn.

