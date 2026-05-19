Ốc Thanh Vân mỗi năm tốn gần 2 TỶ tiền học cho con: Giờ con càng lớn càng ngoan, còn mới đạt thành tích đáng nể!

Sau hơn 1 năm sống ở Australia, năm 2024, Ốc Thanh Vân quyết định đưa 3 con về nước sinh sống. Sau đó, cô cho các con quay trở lại trường. Được biết, Úc và Việt Nam chênh lệch nửa năm học. "Coca học tiếp học kì 2 lớp 8, tại Úc con học xong lớp 7. Về đây may quá được tiếp nối. Cola lên cấp 2, học kỳ 2 lớp 6, trưởng thành hơn hẳn. Tại Úc thì Cola đã học xong lớp 6, Úc hết lớp 6 mới là hết cấp 1", cô cho hay. Con út của cô khi ấy lên lớp, đang đọc viết tiếng Việt hơi kém, sợ từ dài và có dấu. Tuy nhiên, cậu nhóc lại có thể hiểu hết những ca dao tục ngữ.

Cả 3 nhóc tỳ Coca, Cola, Cacao đều được mẹ đầu tư cho theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM. Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, mức học phí năm học 2026-2027 dao động từ 514 - 843 triệu đồng/năm, tùy theo từng bậc học.

Cụ thể, lớp 1-5 có mức học phí là 514,56 triệu đồng/năm, lớp 6-10 có mức học phí 689,24 triệu đồng/năm và lớp 11-12 là 843,47 triệu đồng/năm.

Như vậy mỗi năm, Ốc Thanh Vân tốn gần 2 tỷ tiền học cho con. Có thể thấy, Ốc Thanh Vân rất chịu chi cho việc học của 3 nhóc tỳ.

Các con càng lớn càng ngoan, biết phụ giúp, đỡ đần mẹ, còn có thành tích học tập xuất sắc

Dù gia đình có điều kiện nhưng các con của Ốc Thanh Vân không hề được mẹ nuông chiều. Bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt từ sớm đã rèn luyện tính tự lập và tôn trọng cá tính riêng của từng đứa trẻ.

Để khuyến khích các con làm việc nhà và hình thành thói quen tự lập, Ốc Thanh Vân từng lập ra một "bảng giá" công việc thú vị. Mỗi hoạt động đều có một mức "thù lao" tượng trưng như: lau nhà 15.000 đồng/tầng, hút bụi 12.000 đồng/tầng. Cách làm này giúp các con có thêm động lực và hiểu được giá trị của lao động.

Nữ diễn viên cho biết cô đã rèn cho các con tự lập trong sinh hoạt cá nhân từ khi mới 3 tuổi. Nhờ vậy, Coca, Cola và Cacao đều rất tự giác trong việc chăm sóc bản thân và phụ giúp bố mẹ các công việc như nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân từng đăng tải hình ảnh các con phụ lên đơn, đóng đồ, giao hàng cho khách quanh khu nhà đang sinh sống. "Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ... Mẹ chốt đơn, Cola soạn đơn, Coca Cacao đi giao", cô nói.

Không chỉ ngoan ngoãn, các con của Ốc Thanh Vân còn có thành tích học tập tốt. Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân tự hào khoe khéo thành tích nổi bật của cậu con trai út Cacao Vinh Hy trong một cuộc thi tiếng Anh tại trường.

Cụ thể, Cacao đã giành giải nhất tại cuộc thi Spelling Bee - cuộc thi đánh vần tiếng Anh rất phổ biến, đặc biệt ở các nước như Mỹ. Trong cuộc thi này, học sinh sẽ nghe ban tổ chức đọc một từ tiếng Anh rồi phải đánh vần chính xác từng chữ cái của từ đó.

Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân, ban đầu Cacao khá lo lắng nhưng sau đó cậu bé đã làm rất tốt. Việc giành giải Nhất cuộc thi đánh vần tiếng Anh tại một trường quốc tế có học sinh đến từ nhiều quốc gia cho thấy trình độ tiếng Anh của cậu út nhà Ốc Thanh Vân thật sự rất cừ!

