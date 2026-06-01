Ốc Mượn Hồn: Trò chơi lật mặt của những tâm hồn khuyết tật

Một người vợ đã chết bỗng quay trở lại trong thân xác của người khác, nghe qua tưởng là mô-típ quen thuộc của phim tâm linh nhưng Ốc Mượn Hồn lại đi theo hướng khó đoán hơn. Bộ phim không hù dọa dồn dập hay chạy theo yếu tố ma quỷ mà kéo khán giả vào mối quan hệ giữa người với người đầy ám ảnh, với tình yêu, sự chiếm hữu và lòng tham cảm xúc liên tục chồng chéo lên nhau. Càng xem, khán giả càng khó phân định đâu là nạn nhân, đâu mới thật sự là người thao túng tất cả.

Sức hút của Ốc Mượn Hồn dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ không chỉ dừng lại ở mặt truyền thông mà ngay lập tức biến thành con số thực tế tại phòng vé. Chỉ tính riêng ngày đầu tiên mở các suất chiếu sớm (29/05), tác phẩm đã ghi nhận doanh thu hơn 2 tỷ đồng, đứng đầu doanh thu phim Việt trên Box Office. Sự trở lại của Quốc Trường trong dạng vai tâm lý sở trường, diễn xuất ấn tượng của Yên Đan và Anh Phạm cũng như màn thể hiện tiến bộ của Tiểu Vy cùng không khí phim nửa thực nửa hư khiến tác phẩm đang trở thành cái tên đáng chú ý tại phòng vé Việt thời điểm hiện tại.

Cốt truyện mới lạ và những cú twist khó đoán

Ốc Mượn Hồn mở ra một thế giới đầy hoài nghi và u uất ngay từ những thước phim đầu tiên. Câu chuyện bắt đầu từ những rạn nứt âm ỉ trong cuộc hôn nhân giữa người chồng thành đạt tên Quân (Quốc Trường) và vợ là An (Yên Đan). Trong lúc Quân đang say đắm, lén lút qua lại với cô nhân tình trẻ quyến rũ là nữ diễn viên Diễm Quỳnh (Anh Phạm) thì một bi kịch bất ngờ ập đến. An không may gặp tai nạn trên biển và qua đời.

Giữa lúc Quân đang chìm trong đau khổ lẫn tội lỗi, một bước ngoặt siêu nhiên kỳ dị diễn ra khi linh hồn của An bất ngờ quay về và trú ngụ trong thân xác của Ngọc (Tiểu Vy) - diễn viên trẻ mới nổi may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Từ đây, câu chuyện chuyển biến thành một trò chơi tâm lý ái tình khi Quân vừa tìm thấy hạnh phúc ngắn ngủi bên người vợ cũ trong chiếc vỏ mới, vừa liên tục bị thử thách lòng chung thủy trước những dục vọng cá nhân và sự hoài nghi.

Mạch phim sau đó đẩy cao cao trào bằng chuỗi các cú twist liên hồi khi những bí ẩn xung quanh cái chết của An dần được phanh phui. Sự kết hợp "hồn người này, xác người kia" giữa An và Ngọc đã bóc trần sự phản bội, giả dối của người chồng có vẻ ngoài bóng bẩy nhưng thực chất chỉ là một tên sở khanh lợi dụng vợ để thành công và dễ rung động trước mỹ nhân.

Các nhân vật phụ cũng đóng vai trò xâu chuỗi tạo nên mạng lưới quan hệ phức tạp trong giới showbiz. Trong đó có ông Mạnh (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) là một đại gia quyền lực luôn dùng tiền bạc che chở cho con gái Diễm Quỳnh, cùng sự xuất hiện của người yêu Ngọc là Nghĩa (Xuân An) và Tính (Lương Gia Huy) - cấp dưới của Quân, tất cả cùng tạo nên một bối cảnh phim ngột ngạt, nhiều mạng lưới thao túng. Phim khép lại khi mỗi nhân vật đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, mở ra một cái kết đẹp cho người biết quay đầu là bờ cùng sự trả giá cho kẻ xứng đáng.



Sự bứt phá của các bóng hồng: Anh Phạm và Yên Đan tỏa sáng ấn tượng, Tiểu Vy tiến bộ

Về phương diện diễn xuất, điểm nhấn gây bất ngờ và để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất cho khán giả phải kể đến màn thể hiện của Yên Đan. Trong vai chính thất, nữ diễn viên không chỉ mang đến một tạo hình ma mị mà còn toát lên phong thái của một người phụ nữ bản lĩnh, quyền lực, là chỗ dựa vững chắc cho cả công ty của chồng. Sự nguy hiểm, bí ẩn của nhân vật này được đạo diễn cài cắm tinh tế qua mái tóc luôn ôm gọn lấy khuôn mặt, vừa tạo nên một diện mạo lạnh lùng khó đoán, vừa là tấm rèm che giấu khéo léo vết bỏng mà người đời ví von như “quái vật”. Yên Đan đã thể hiện thành công người phụ nữ sắc sảo, tự trọng cao, giỏi giang nhưng lại đầy hoài nghi khi nội tâm chứa nhiều tổn thương và thù hận.

Anh Phạm cũng là một điểm sáng hút mắt với tạo hình nữ diễn viên xinh đẹp, đài các có gia thế “khủng”, được bố hậu thuẫn. Cô hóa thân thành tiểu tam ngông cuồng, bất chấp một cách vô cùng tự nhiên, mượt mà mà không hề tạo cảm giác gượng ép hay kịch hóa.

Bên cạnh đó, cũng không phủ nhận sự tiến bộ của Trần Tiểu Vy. Thử thách bản thân với một vai diễn kép nặng đô, Tiểu Vy đã chứng minh sự trưởng thành hơn trong diễn xuất khi cùng lúc gánh vác hai nhân vật có tâm lý hoàn toàn đối lập: một bên là nữ diễn viên trẻ mới nổi tràn đầy năng lượng, vô tư và nhiệt huyết, một bên bị "nhập hồn", lột xác thành một người phụ nữ sắc sảo, kiêu ngạo chịu nhiều tổn thương. Việc chuyển đổi tâm lý giữa hai linh hồn trong cùng một hình hài được cô xử lý khá gọn gàng, tròn vai.

Trong khi đó, Quốc Trường vẫn giữ vững phong độ với nét diễn khi thì ăn năn, đau khổ, khi thì nhu nhược, toan tính đủ để chạm tới cảm xúc người xem. Nam diễn viên đã khắc họa thành công một người đàn ông dễ rung động, điên cuồng vì tình yêu, có sự giằng xé dữ dội giữa lý trí và sự ích kỷ cá nhân. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng là một làn gió mới đầy thú vị cho tổng thể bộ phim.

Cú trượt dài ở hồi cuối và cái kết ôm đồm

Điểm cộng lớn nhất của Ốc Mượn Hồn nằm ở nửa đầu phim. Phim sở hữu một kịch bản lạ, tiến triển dồn dập với những tình tiết nối đuôi nhau xuất hiện, đưa người xem vào mê cung hoài nghi khi ranh giới giữa thực và ảo, giữa người sống và linh hồn dường như bị xóa nhòa. Đạo diễn đã thành công xây dựng không khí căng thẳng, khiến khán giả cũng phải tự đặt mình vào vị thế của Quân - người chồng lăng nhăng đang chờ cơ hội chấm dứt với vợ để đến với tình nhân - thì bỗng dưng cái chết của vợ anh ập tới khiến anh rối trí. Việc người vợ quá cố nhập hồn vào nữ diễn viên trẻ đẹp càng khiến Quân khó phân định được giữa tình với nghĩa, cứ vậy tin tưởng đó là vợ mình mà bất chấp yêu lại từ đầu.

Sự nhập nhằng giữa người vợ đã khuất - nữ diễn viên trẻ đẹp - tình nhân quyến rũ khiến Quân trở thành chàng trai số hưởng nhất phim nhưng cũng dễ bị trượt dài nếu lựa chọn sai. Khán giả hoàn toàn bị tò mò không biết ai mới là kẻ đang thực sự làm chủ cuộc chơi và điều gì đang chờ đợi các nhân vật ở phía trước.

Và cú twist về chuyện con ốc mượn hồn sẽ không chỉ thách thức tài suy đoán của người xem mà còn khiến khán giả bất ngờ.

Có thể nói, mạch phim ở nửa đầu được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ xử lý khá tốt với diễn biến nhanh, liên tục quăng ra những tình tiết mới khiến khán giả dễ dàng bị cuốn theo vòng xoáy của câu chuyện. Cách bộ phim cài cắm và gỡ các nút thắt cũng bất ngờ không kém, đánh lừa suy đoán của người xem bằng những cú twist ổn áp.

Song, phong độ ổn định đó lại không được duy trì cho đến phút cuối khi kịch bản càng về sau càng lộ rõ sự tham lam nhưng cao trào lại được giải quyết quá vội vàng. Khi khán giả đang mải mê cuốn theo mạch truyện, chờ đợi một chương bùng nổ, một màn đối đầu nghẹt thở xứng tầm với những bí ẩn trước đó thì phim lại gỡ nút thắt quá nhanh. Người xem cảm giác chưa kịp đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm, chưa kịp thấm hết sự ngột ngạt thì vở kịch đã vội vã hạ màn, làm giảm đi đáng kể sức nặng và sự kịch tính nghẹt thở vốn dĩ cần phải có.

Thay vào đó là chuỗi tình tiết ồn ào liên tiếp nhằm cố gắng làm rõ tâm tình và cái kết của toàn bộ tuyến nhân vật. Đoạn kết của phim vì thế mà mang lại cảm giác lộn xộn với một loạt sự kiện dồn dập từ ẩu đả, vạch trần, hành động mất kiểm soát cho đến cố gắng hướng đến sự hoàn lương hướng thiện một cách gượng gạo cho tất cả nhân vật có trong phim. Ở phần này, càng xem càng mất kiên nhẫn và thấy chưa đủ “wow”. Nếu đoạn kết có thể gọn gàng và thỏa đáng hơn thì phim hoàn toàn có thể bùng nổ hơn nữa.

Trò chơi thao túng của những tâm hồn khuyết tật

Vượt lên trên những cú twist, điều có thể đọng lại trong lòng người xem là thông điệp về bản ngã và những tổn thương sâu kín của con người thông qua câu chuyện tình yêu độc hại được tạo nên bởi sự kiểm soát cực đoan. Bộ phim có một câu thoại đắt giá, lột tả trọn vẹn bi kịch của các nhân vật chính: “Tay em khuyết tật em sửa được. Khuôn mặt em khuyết tật em sửa được. Tại sao tâm hồn khuyết tật của anh, em không sửa được?”. Đó là sự ẩn dụ cho việc chúng ta dễ dàng thay đổi hay sửa chữa những khiếm khuyết bên ngoài nhưng lại hoàn toàn bất lực trước một tâm hồn đã bị tha hóa hay tổn thương từ sâu bên trong.

Mối quan hệ trong phim thực chất là một vòng lặp độc hại giữa kẻ thao túng gặp phải những người dễ rung động và tham lam. Còn cuộc đấu trí trong phim giống như một màn đối đầu giữa "vỏ quýt dày" và "móng tay nhọn" - mà khi xem bạn sẽ nhận ra ở những phút cuối cùng. Để rồi khi "trâu bò đấu nhau", những người xung quanh phải gánh chịu hậu quả bởi chính lựa chọn của mình.

Chấm điểm: 3/5

Tổng thể, Ốc Mượn Hồn là một bộ phim có ý tưởng nguyên bản tốt. Dù nửa sau của tác phẩm đi vào lối mòn rườm rà, cái kết ôm đồm và cách giải quyết mâu thuẫn cốt lõi chưa thực sự thỏa đáng, bộ phim nhìn chung vẫn ở mức độ xem ổn. Đối với những khán giả không quá khắt khe về một cấu trúc kịch bản phải hoàn hảo từ đầu đến cuối, muốn tìm kiếm một bộ phim giải trí có nhiều bất ngờ, có dàn diễn viên diễn tốt và visual nịnh mắt thì đây vẫn là một lựa chọn giải trí vừa vặn.