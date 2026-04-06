Ở Việt Nam có một ngành học "miễn nhiễm" với thất nghiệp, không công nghệ nào thay thế được, kể cả AI

Trước ngưỡng cửa chọn ngành, nhiều học sinh không chỉ tìm một cái tên “nghe hay” mà còn phải cân nhắc rất thực tế rằng học xong có dễ xin việc không, thu nhập ra sao, và liệu ngành đó có đứng vững trong tương lai. Chính trong những đắn đo ấy, Kỹ thuật hàng không nổi lên như một lựa chọn khác biệt, không ồn ào theo xu hướng nhưng lại sở hữu nhu cầu nhân lực lớn cùng mức thu nhập đáng mơ ước.

Tại Việt Nam, ngành Kỹ thuật hàng không hiện có tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, thậm chí đang trong tình trạng “khát” nhân lực chất lượng cao do sự phát triển nhanh chóng của các hãng hàng không và nhu cầu bảo dưỡng tàu bay ngày càng tăng. Sinh viên tốt nghiệp thường có cơ hội việc làm rộng mở với mức lương cao, đặc biệt tại các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet Air,…





Không chỉ vậy, đây cũng là một trong số ít ngành nghề mà trí tuệ nhân tạo (AI) khó có thể thay thế hoàn toàn trong tương lai gần. Thay vì bị thay thế, ngành Kỹ thuật hàng không đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng con người và công nghệ phối hợp chặt chẽ hơn để nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn bay.

Trong lĩnh vực hàng không, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Các công việc như kiểm tra, bảo trì máy bay hay đưa ra quyết định kỹ thuật cuối cùng đều đòi hỏi sự thẩm định của những kỹ sư có chuyên môn và chịu trách nhiệm pháp lý rõ ràng. Những tình huống hỏng hóc phức tạp trong thực tế vẫn cần đến kinh nghiệm, khả năng phán đoán và xử lý linh hoạt của con người – điều mà robot hay AI hiện chưa thể thay thế.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ mang tính sáng tạo và tư duy hệ thống như thiết kế hệ thống điều khiển, lập trình hệ thống nhúng hay xây dựng cấu trúc máy bay vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực của kỹ sư. Đây là những công việc đòi hỏi tư duy logic cao và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Theo dự báo năm 2026, ngành hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng trưởng ở mức hai con số. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về đội ngũ kỹ sư vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay sẽ ngày càng lớn, mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho những ai theo đuổi lĩnh vực này.

Ngành Kỹ thuật hàng không là gì?

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch, Kỹ thuật hàng không trở thành một trong những lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu thu hút sự quan tâm lớn. Đây là ngành tập trung vào việc thiết kế, phát triển, vận hành và bảo trì các phương tiện bay như máy bay, trực thăng, cũng như các hệ thống kỹ thuật liên quan đến hàng không và không gian.

Không chỉ dừng lại ở máy bay dân dụng, ngành còn mở rộng sang các lĩnh vực như thiết bị bay không người lái (drone), hệ thống điều khiển bay và công nghệ không gian. Có thể xem đây là một trong những ngành kỹ thuật “đỉnh cao”, đòi hỏi sự kết hợp giữa cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin và tự động hóa.





Ngành Kỹ thuật hàng không học gì?

Theo học ngành Kỹ thuật hàng không, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến vật lý, cơ học và công nghệ.

Chương trình đào tạo thường bao gồm các học phần như khí động học, kết cấu máy bay, động cơ hàng không, hệ thống điều khiển bay, điện - điện tử hàng không và vật liệu hàng không. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học về bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trong ngành.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ngành này đặc biệt chú trọng thực hành, yêu cầu người học có khả năng làm việc với hệ thống kỹ thuật phức tạp, tư duy logic cao và tính chính xác gần như tuyệt đối.

Cơ hội việc làm và mức lương

Kỹ thuật hàng không đang nằm trong nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao, đặc biệt khi ngành hàng không tại Việt Nam và thế giới bước vào giai đoạn phục hồi và mở rộng mạnh mẽ. Sự gia tăng về số lượng chuyến bay, đội tàu bay cũng như nhu cầu bảo trì, vận hành đã kéo theo “cơn khát” kỹ sư chuyên môn cao trong lĩnh vực này.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kỹ thuật hàng không có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Phổ biến nhất là làm kỹ sư bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO) tại các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet hoặc tại các công ty kỹ thuật như VAECO. Bên cạnh đó, người học còn có thể tham gia thiết kế và phát triển máy bay hoặc thiết bị bay không người lái (UAV), làm việc trong lĩnh vực kiểm định chất lượng, hoặc công tác tại các viện nghiên cứu và trung tâm điều hành bay.





Ở góc độ chuyên môn, các vị trí công việc cũng rất đa dạng. Kỹ sư bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (Line/Base Maintenance Engineer) chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và khắc phục sự cố kỹ thuật để đảm bảo tàu bay vận hành an toàn. Kỹ sư thiết kế và phát triển kỹ thuật tham gia xây dựng các bộ phận máy bay, nghiên cứu khí động học, động cơ và kết cấu hàng không. Trong khi đó, kỹ sư vận hành và giám sát kỹ thuật đảm nhận việc kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn và điều phối quy trình bảo trì.

Ngoài ra, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) mở ra cơ hội làm việc với các công nghệ mới như UAV hay vệ tinh. Một số vị trí khác như chuyên viên kỹ thuật mặt đất tại sân bay hoặc giảng viên, huấn luyện viên tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành cũng là hướng đi tiềm năng.

Về thu nhập, ngành Kỹ thuật hàng không được đánh giá có mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Kỹ sư mới ra trường có thể nhận mức lương từ 10-20 triệu đồng/tháng. Sau khoảng 3-5 năm kinh nghiệm, đặc biệt khi sở hữu các chứng chỉ chuyên môn như B1/B2, thu nhập có thể tăng lên 20-50 triệu đồng/tháng. Đối với các vị trí quản lý hoặc chuyên gia cao cấp, mức lương có thể vượt 6.000 USD/tháng (khoảng 158 triệu đồng), phản ánh rõ giá trị của nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đặc thù này.

Ngành Kỹ thuật Hàng không lấy bao nhiêu điểm năm 2025?

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hàng không / Công nghệ hàng không tại các trường đại học Việt Nam năm 2025 có sự chênh lệch khá rõ giữa các trường top đầu và nhóm còn lại, dao động khoảng từ 22 đến 28+ điểm tùy phương thức xét tuyển và tổ hợp.

Tại khu vực phía Bắc, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục là một trong những đơn vị có mức điểm cao nhất. Năm 2025, ngành Kỹ thuật hàng không (mã IT1/IT-E10 tùy chương trình) có điểm chuẩn khoảng 27,5 - 28,0 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A00, A01). Ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), ngành Khoa học và Kỹ thuật hàng không có mức điểm chuẩn khoảng 25 - 26 điểm, đồng thời kết hợp thêm tiêu chí đánh giá năng lực và phỏng vấn.

Sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực tập tại Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay VAECO. (Ảnh: USTH

Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực này, có điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hàng không năm 2025 dao động khoảng 24 - 26 điểm, tùy tổ hợp xét tuyển (A00, A01, D01). Tại Đại học Công nghệ TP.HCM, ngành Công nghệ kỹ thuật hàng không có điểm chuẩn khoảng 22 - 24 điểm, phù hợp với nhiều thí sinh ở mức khá.

Ngoài ra, một số trường có đào tạo hoặc định hướng gần với lĩnh vực hàng không - cơ khí - kỹ thuật cũng ghi nhận mức điểm tương đương như Đại học Bách khoa TP.HCM (các ngành cơ khí, kỹ thuật liên quan: khoảng 26 - 27,5 điểm); Đại học Giao thông Vận tải (các ngành kỹ thuật liên quan đến vận tải - cơ khí: khoảng 23 - 25 điểm).

Nhìn chung, ngành Kỹ thuật/Công nghệ hàng không thuộc nhóm ngành kỹ thuật có điểm chuẩn khá cao, đặc biệt ở các trường top đầu. Điều này phản ánh đúng sức hút của lĩnh vực đang “khát” nhân lực chất lượng cao và có mức thu nhập hấp dẫn trong những năm gần đây.