Ở tuổi nào thì nên bắt đầu tiết kiệm cho nghỉ hưu? Nhiều phụ nữ sau tuổi 40 mới nhận ra: “Nếu làm sớm hơn, mình đã đỡ áp lực hơn rất nhiều”

Có một thay đổi khá rõ trong vài năm gần đây: Người trẻ bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện nghỉ hưu. Không phải kiểu “về già đi du lịch” hay “an nhàn bên con cháu”, mà là những câu hỏi rất thực tế như: “Nếu sau này không còn sức làm việc thì sống bằng gì?”, “Bao nhiêu tiền mới đủ cho tuổi già?”, hay “Liệu mình có đang quá muộn để bắt đầu tiết kiệm?”.

10 năm trước, những cuộc trò chuyện như vậy thường chỉ xuất hiện ở tuổi 50. Nhưng bây giờ, ngay cả những cô gái ngoài 20 tuổi cũng đã bắt đầu nghĩ đến bảo hiểm, quỹ dự phòng hay khoản tiền dưỡng già cho chính mình.

Và thật ra, đó không phải bi quan. Đó là một kiểu tỉnh táo mới của thế hệ hiện đại.

Tuổi 40: Cột mốc khiến nhiều người bắt đầu “nhìn rõ” tương lai tài chính của mình

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng 40 tuổi là giai đoạn bản lề của cuộc đời. Đây là lúc không ít người bắt đầu nhận ra:

- Thu nhập của mình có thể tăng đến đâu

- Công việc hiện tại có đủ ổn định lâu dài hay không

- Mình còn bao nhiêu năm lao động thực sự hiệu quả

- Và quan trọng nhất: Nếu nghỉ việc hoặc về hưu, mình có gì để dựa vào?

Ở tuổi 20, người ta thường nghĩ còn nhiều thời gian. Ở tuổi 30, áp lực nhà cửa, con cái, chi tiêu khiến chuyện nghỉ hưu bị đẩy lùi xuống cuối danh sách ưu tiên. Nhưng sau tuổi 40, mọi thứ bắt đầu khác.

Nhiều phụ nữ trung niên chia sẻ rằng họ từng nghĩ “sau này tính”, cho đến khi nhìn lại tài khoản tiết kiệm quá ít, sức khỏe không còn như trước và chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ.

Một người phụ nữ sống tại Thâm Quyến trong bài chia sẻ gốc cũng thừa nhận: Dù theo dõi chi tiêu rất kỹ nhưng mỗi tháng cô vẫn tiết kiệm được không nhiều vì áp lực nhà ở và sinh hoạt quá lớn. Chính điều đó khiến cô bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến quỹ hưu trí cho mình.

Thật ra, không có “quá sớm” khi nghĩ về hưu trí

Nhiều người nghe đến chuyện tiết kiệm hưu trí từ năm 25 tuổi thường phản ứng kiểu: “Sống còn chưa xong, nghĩ gì tới già”.

Nhưng điều thú vị là những người bắt đầu sớm thường không cần quá áp lực.

Ví dụ:

25 tuổi tiết kiệm 1 triệu/tháng

35 tuổi tiết kiệm 3 triệu/tháng

45 tuổi tiết kiệm 8 triệu/tháng

Người bắt đầu sớm dù số tiền nhỏ hơn nhưng có lợi thế rất lớn: thời gian.

Đó là lý do nhiều người hiện nay ưu tiên tạo thói quen tiết kiệm trước, thay vì đợi “khi nào dư tiền mới bắt đầu”.

Giai đoạn 25-30 tuổi: Tập thói quen trước khi tăng áp lực cuộc sống

Đây là lúc thu nhập chưa quá cao nhưng thường chưa vướng nhiều trách nhiệm gia đình.

Nếu mỗi tháng dành được khoảng 10–20% thu nhập cho tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn, số tiền này về sau sẽ tạo ra khác biệt rất lớn nhờ hiệu ứng tích lũy.

Quan trọng hơn, đây là giai đoạn xây dựng “kỷ luật tiền bạc”.

Giai đoạn 35-40 tuổi: Thu nhập tốt hơn nhưng áp lực cũng lớn hơn

Đây là độ tuổi nhiều người có mức lương ổn định hơn, nhưng cũng là lúc:

- Trả góp mua nhà

- Nuôi con

- Chăm sóc cha mẹ

- Chi phí giáo dục tăng mạnh

Không ít gia đình thu nhập khá nhưng cuối tháng vẫn “không còn dư bao nhiêu”.

Vì vậy, thay vì chỉ cố kiếm nhiều hơn, nhiều phụ nữ bắt đầu chuyển sang tư duy:

“Phải có một khoản dành riêng cho tương lai của mình”.

Có người tăng tỷ lệ tiết kiệm thêm 5–10% thu nhập mỗi tháng, có người mở tài khoản riêng chỉ dùng cho quỹ tuổi già.

Điểm chung là họ bắt đầu xem việc tiết kiệm hưu trí như một khoản bắt buộc, không phải “nếu còn dư thì mới để dành”.

Giai đoạn 45-50 tuổi: Lúc nhiều người bắt đầu tăng tốc tích lũy

Đây thường là thời điểm:

- Con cái dần lớn

- Áp lực vay mua nhà giảm

- Thu nhập đạt mức ổn định nhất

Và cũng là lúc nhiều người nhận ra:

“Thời gian lao động còn lại không nhiều như mình tưởng”.

Không ít phụ nữ tuổi 50 hiện nay chọn sống tối giản hơn, cắt bớt mua sắm cảm xúc, hạn chế chạy theo xu hướng để tập trung cho sự an toàn tài chính về sau.

Có một kiểu an tâm mà chỉ tiền tiết kiệm mới mang lại

Nhiều người nghĩ chuẩn bị cho tuổi già là chuyện quá xa xôi. Nhưng thật ra, điều khiến người ta lo không phải “về già”, mà là cảm giác không kiểm soát được tương lai.

Tiết kiệm hưu trí không có nghĩa phải sống khổ hay từ bỏ hết niềm vui hiện tại. Nó đơn giản là tự tạo cho mình một lớp đệm tài chính để sau này bớt phụ thuộc hơn.

Trong bài viết gốc, tác giả áp dụng mô hình chia thu nhập thành 3 phần:

- 1 phần cho chi tiêu hiện tại

- 1 phần cho mục tiêu trung hạn và dự phòng

- 1 phần dành cho hưu trí

Không phải ai cũng áp dụng được đúng tỷ lệ đó, nhưng ý tưởng quan trọng nằm ở chỗ: tiền dành cho tương lai cần được tách riêng và duy trì đều đặn.

Điều đáng sợ nhất không phải là bắt đầu muộn, mà là không bắt đầu

Rất nhiều người ngoài 40 tuổi hiện nay vẫn chưa có khoản tiết kiệm hưu trí rõ ràng. Nhưng thay vì hoảng loạn, điều quan trọng hơn là bắt đầu từ những bước nhỏ:

Mỗi tháng để riêng một khoản cố định

- Có quỹ dự phòng

- Giảm mua sắm theo cảm xúc

- Tạo thêm nguồn thu nhập phụ

- Và học cách sống vừa đủ thay vì luôn cố “nâng mức sống”

Tuổi già an nhàn không tự nhiên xuất hiện sau một đêm. Nó thường được tạo ra từ những quyết định tài chính âm thầm suốt nhiều năm.

Và với nhiều phụ nữ, khoảnh khắc bắt đầu nghĩ nghiêm túc về nghỉ hưu không phải lúc có thật nhiều tiền, mà là lúc họ nhận ra:

“Sau cùng, người phải lo cho tương lai của mình tốt nhất vẫn là chính mình”.