Ở tuổi 39, tôi không còn tiêu tiền để chứng minh mình sống tốt: 4 thay đổi khiến tài chính nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 30, quan điểm của tôi về tiền bạc thay đổi khá nhiều.

Trước đây, cách tiêu tiền của tôi phần nào bị chi phối bởi gia đình, môi trường sống và cả những gì người khác coi là “một cuộc sống tốt”. Tôi từng nghĩ rằng trưởng thành nghĩa là phải mua được nhiều hơn, ăn ở những nơi tốt hơn, mặc đẹp hơn và không được để mình trông thua kém người khác.

Nhưng càng gần tuổi 40, tôi càng nhận ra một điều: tiền của mình có hạn, thời gian và năng lượng cũng vậy. Nếu cứ tiêu tiền theo tiêu chuẩn của người khác, rất khó có được cuộc sống mình thực sự muốn.

Đến tuổi 39, tôi giữ lại 4 nguyên tắc tiêu dùng này.

1. Không còn tiêu tiền để gây ấn tượng với người khác

Có một giai đoạn, tôi từng tham gia khá nhiều cuộc gặp chỉ vì sợ mình trở nên lạc lõng.

Một bữa ăn không quá muốn đi, một quán cà phê không thực sự thích, một món đồ mua vì mọi người xung quanh đều có… Từng khoản riêng lẻ có thể không lớn, nhưng cộng lại thành một phần chi tiêu đáng kể.

Sau này tôi hiểu rằng rất nhiều khoản tiền trong đời không phải được chi để phục vụ nhu cầu thật, mà để giữ thể diện.

Một chiếc túi đắt tiền vượt quá khả năng tài chính, một quán đang “hot” chỉ để chụp ảnh, vài cuộc tụ tập mà bản thân không thấy thoải mái… nếu phải dùng tiền để duy trì cảm giác mình đang theo kịp người khác, đó là kiểu chi tiêu rất dễ khiến tài chính mệt mỏi.

Bây giờ, tôi ưu tiên tiêu tiền cho những thứ giúp cuộc sống dễ chịu hơn.

Một chiếc nệm tốt để ngủ ngon hơn. Một thiết bị gia dụng giúp giảm thời gian làm việc nhà. Một chiếc máy tính tốt nếu nó giúp công việc hiệu quả hơn. Thực phẩm tươi và chất lượng hơn nếu điều đó giúp sức khỏe ổn định.

Tôi vẫn tiêu tiền, thậm chí có những món không hề rẻ. Nhưng điểm khác biệt là chúng phục vụ cuộc sống của tôi, thay vì phục vụ ánh mắt của người khác.

2. Nhu cầu vật chất càng đơn giản, cảm giác đủ đầy càng dễ xuất hiện

Có lẽ càng lớn tuổi, tôi càng ít hứng thú với việc sở hữu thật nhiều đồ.

Quần áo không cần đầy tủ. Mỗi mùa chỉ cần vài bộ thực sự phù hợp và thường xuyên mặc. Nhà không cần quá lớn nếu không gian hiện tại đã đủ thoải mái. Một món đồ đang sử dụng tốt cũng không nhất thiết phải thay chỉ vì có phiên bản mới hơn.

Tôi từng nhận ra điều này từ một việc rất nhỏ.

Khi mua một ít trái cây đúng mùa, tôi thấy từng quả đều ngon. Nhưng nếu mua quá nhiều một lúc, ăn không kịp, cảm giác thích thú nhanh chóng biến thành áp lực phải dùng cho hết.

Nhiều món đồ trong nhà cũng vậy.

Một món mình thực sự thích có thể đem lại niềm vui. Nhưng 10 món cùng loại chưa chắc làm mình vui gấp 10 lần. Ngược lại, chúng còn chiếm chỗ, phải sắp xếp, bảo quản và khiến mình tiếp tục nghĩ xem nên mua gì tiếp theo.

Sau tuổi 35, tôi bắt đầu thích cảm giác “đủ” hơn cảm giác “nhiều”.

Tiền không dùng để mua thêm đồ có thể được chuyển sang những trải nghiệm khác: một chuyến đi, một lớp học, một cuốn sách, thời gian nghỉ ngơi hoặc đơn giản là nằm yên trong tài khoản tiết kiệm.

Với tôi, đó cũng là một dạng nâng cấp chất lượng sống.

3. Không dùng giá tiền để đánh giá chất lượng cuộc sống

Khi một người sống tiết kiệm, họ rất dễ bị gắn nhãn.

Có người nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với thiếu thốn. Ít mua quần áo nghĩa là không biết chăm sóc bản thân. Ít đi nhà hàng nghĩa là cuộc sống tẻ nhạt.

Nhưng tôi không còn nhìn cuộc sống theo cách đó.

Một bữa cơm tự nấu rẻ hơn nhà hàng không có nghĩa là kém ngon. Trái cây đúng mùa giá vừa phải không có nghĩa là ít dinh dưỡng hơn loại đắt tiền. Một chiếc áo mặc đi mặc lại nhiều lần không có nghĩa là người mặc không có chất lượng sống.

Tiêu nhiều tiền là một lựa chọn. Tiêu ít tiền cũng là một lựa chọn.

Nếu một người đủ khả năng và thực sự yêu thích việc mua sắm, chẳng có gì sai. Nhưng một người bình thường chọn cách sống giản dị cũng không có gì phải xấu hổ.

Điều đáng sợ nhất là biến giá tiền thành thước đo của giá trị bản thân.

Tôi không cần ghen tị với người mua quần áo vài chục triệu mỗi tháng. Cũng không cần chứng minh mình sống tốt bằng một bữa ăn đắt tiền.

Chỉ cần cuộc sống hiện tại phù hợp với khả năng tài chính và khiến mình thấy dễ chịu, thế là đủ.

4. Tiết kiệm tiền không phải mục đích cuối cùng

Có thời điểm tôi từng xem tiết kiệm như một cuộc thi: tháng này phải chi ít hơn tháng trước, tài khoản phải tăng càng nhanh càng tốt.

Sau đó tôi nhận ra cách nghĩ ấy cũng có thể khiến con người mệt mỏi.

Tiết kiệm hay sống tối giản thực chất chỉ là cách phân bổ lại nguồn lực.

Thu nhập của đa số mọi người đều có giới hạn. Nếu chi nhiều cho quần áo, có thể sẽ ít tiền hơn cho du lịch. Nếu đổi xe quá sớm, có thể quỹ tiết kiệm giảm đi. Nếu liên tục nâng cấp mức sống, có thể phải làm một công việc mình không thích lâu hơn chỉ để duy trì các khoản chi đó.

Vì không thể có tất cả, tôi bắt đầu tự hỏi mình một câu trước những quyết định tài chính lớn: Điều gì thực sự quan trọng với tôi?

Và câu trả lời ngày càng rõ.

- So với việc có thật nhiều quần áo, tôi muốn có một ngôi nhà ổn định hơn.

- So với những bữa ăn xa xỉ, tôi muốn có đủ tiền để không hoảng hốt khi công việc gặp biến động.

- So với việc mua thêm nhiều món đồ, tôi muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Tôi nhận ra mình yêu tiền không phải vì muốn nhìn một con số thật lớn trong tài khoản, mà bởi tiền cho tôi quyền lựa chọn.

Có tiền dự phòng, tôi bớt sợ mất việc. Có khoản tiết kiệm, tôi có thể từ chối một công việc không phù hợp. Có nền tảng tài chính, tôi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai.

Đến tuổi 39, tôi mới hiểu: Biết tiêu tiền quan trọng không kém biết kiếm tiền

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ kiếm được nhiều tiền hơn là cách giải quyết mọi vấn đề tài chính.

Nhưng đến một độ tuổi nhất định, tôi thấy kiếm tiền và tiêu tiền phải đi cùng nhau.

Thu nhập cao đến đâu mà nhu cầu liên tục phình ra thì vẫn có thể thiếu. Ngược lại, thu nhập không quá nổi bật nhưng biết rõ mình cần gì, bỏ qua những gì không cần và duy trì được khoản tích lũy, cuộc sống vẫn có thể rất vững vàng.

Ở tuổi 39, tôi không còn muốn chứng minh rằng mình sống tốt.

Tôi chỉ muốn tiền của mình được dùng đúng chỗ: một phần cho hiện tại dễ chịu hơn, một phần cho tương lai an toàn hơn và một phần để đổi lấy thứ ngày càng quý khi bước vào tuổi trung niên – quyền được sống theo cách mình lựa chọn.