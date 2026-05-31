Ô tô xếp dài hàng cây số dọc đường biển Đồ Sơn dự Đại lễ Phật đản chùa Hang

Q.L. - Mai Hạ Phương,
Dòng ô tô nối đuôi dài hàng cây số dọc biển Đồ Sơn sáng nay đã minh chứng cho sức hút của Đại lễ Phật Đản chùa Hang - Đồ Sơn năm nay.

Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2570) năm nay rơi vào Chủ Nhật, ngày 31/05/2026 Dương lịch (ngày 15/4 Âm lịch). Các ngôi chùa lớn thường tổ chức Tuần lễ Phật đản kéo dài từ mùng 8 đến 15/4 Âm lịch với nhiều nghi thức trang nghiêm. Tại cung đường biển Đồ Sơn (Hải Phòng), ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm chiếc xe ô tô xếp hàng chuẩn bị nghi thức rước tượng Phật. Ảnh: Q.L.

Đại lễ Phật Đản năm nay không chỉ là một sự kiện tín ngưỡng quy mô lớn với hơn trăm xe hoa rực rỡ cùng hàng trăm phật tử cùng người dân về chiêm bái. Các hoạt động chính tại chùa trong mùa Phật đản gồm Lễ tắm Phật: Nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh để gột rửa thân tâm và chiêm nghiệm đức hạnh. Lễ rước kiệu & diễu hành: Các tuyến đường quanh các trung tâm Phật giáo thường tổ chức rước kiệu Phật. Thuyết pháp & cầu nguyện: Chia sẻ Phật pháp, cầu quốc thái dân an, thả hoa đăng và dâng hương. Ảnh: Q.L.

Giữa sự náo nhiệt của hàng trăm bước chân hành hương, nếp chùa Hang (còn gọi là Cốc Tự) vẫn giữ trọn được vẻ trầm mặc, nguyên sơ tựa lưng vào vách núi Tháp vững chãi. Theo chiều dài của lịch sử và những ghi chép từ xa xưa để lại, nơi đây không chỉ là một danh thắng tuyệt mỹ của vùng đất cảng mà còn được xem là điểm dừng chân đầu tiên của Phật giáo khi truyền vào Việt Nam theo con đường trên biển. Ảnh: Q.L.

Ngôi chùa không xây cất tầng tầng lớp lớp nguy nga tráng lệ hay thếp vàng rực rỡ, mà ẩn mình khiêm nhường trong một hang đá tự nhiên, nơi có thạch nhũ rủ xuống mang hình dáng những nụ sen đang chực chờ hé nở. Ảnh: Q.L.

Hàng trăm chiếc xe hoa rước Phật được trang hoàng lộng lẫy diễu hành một vòng Đồ Sơn rồi quay lại chùa Hang. Ảnh: Thầy Thích Giác Hiệu

Một trong những điểm nhấn trong Đại lễ Phật Đản tại chùa Hang năm nay chính là hoạt động thụ lộc cơm chay "0 đồng" dành cho tất cả mọi người, không phân biệt sang hèn, đạo hay đời. Sau khi trải qua quãng đường dài chờ đợi nhích từng mét xe và thành kính dâng hương, du khách thập phương được mời ngồi lại bên nhau cùng thưởng thức một bữa ăn thanh đạm. Ảnh: Page Hải Phòng

05/21/2026 15:09 (GMT +7)
