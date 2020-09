Ô tô tải đâm ngang hông xe buýt ở Long An, 20 hành khách được đưa vào bệnh viện

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến 21h ngày 18/9, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô buýt khiến hàng chục người phải đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 19h cùng ngày, xe buýt BKS: 62B.011xx chở 20 hành khách tuyến Chợ Lớn về Long An, khi vào tuyến tránh đoạn km 1947 QL 1 thuộc khu vực phường 6, TP. Tân An (Long An), tài xế cho xe chạy chậm để rẽ trái.

Lúc này, lái ô tô tải biển số 50-LD.157xx lưu thông theo hướng Tiền Giang về TP.HCM, bất ngờ lao tới, đâm ngang bên hông xe buýt.

Cú va chạm quá mạnh khiến 20 hành khách trên xe buýt bị va đập, té ngã, chấn thương. Người dân đi đường phát hiện đã hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Tại hiện trường, xe buýt bị biến dạng phần thân, đầu xe tải bị bể nát. Hai tài xế chỉ bị chấn thương nhẹ.

Nhận tin báo, CSGT TP. Tân An có mặt tại hiện trường điều hòa giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khoa cấp cứu từ bệnh viện đa khoa Long An cho biết, các bác sĩ trong ca trực đã đưa nạn nhân chụp phim, kiểm tra chấn thương để lên phác đồ điều trị.