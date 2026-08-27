Ở nhờ nhà anh họ tưởng chỉ mất 1,2 triệu/tháng, nữ sinh năm 2 tá hỏa với tổng chi phí thực tế sau nửa năm

Với nhiều sinh viên lên thành phố học đại học, ở nhờ nhà người thân luôn được xem là phương án tối ưu để tiết kiệm chi phí, đặc biệt khi khoản tiền phòng gần như được miễn hoàn toàn. Tuy nhiên, không phải khoản tiết kiệm nào cũng đúng như những gì được tính toán trên giấy tờ ban đầu.

H., hiện là sinh viên năm 2, cũng từng nghĩ như vậy khi quyết định ở nhờ nhà anh trai họ tại Hà Nội từ năm nhất. Nhà anh cách trường khoảng 3km, không thu tiền phòng, chỉ đề nghị H. góp một khoản hàng tháng để phụ tiền ăn uống, điện nước.

Ban đầu, con số này khoảng 1,2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với việc thuê trọ riêng ở khu vực gần trường, vốn dao động 2,5-3 triệu đồng mỗi tháng chưa kể điện nước. Vì vậy, cả H. và bố mẹ H. đều yên tâm rằng đây là phương án tiết kiệm. Thế nhưng, phải đến khi ngồi tính lại toàn bộ chi phí mình đã đóng góp suốt nửa năm qua, H. mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Sang năm thứ hai, ngoài khoản 1,2 triệu cố định, H. bắt đầu nhận thêm nhiều khoản chi không tên. Nhà anh chị thường xuyên đặt đồ ăn ngoài vào cuối tuần, và mỗi lần như vậy, H. cũng được tính một phần chi phí ngang với các thành viên khác trong nhà. Ngoài ra, khi gia đình anh có việc như đám giỗ, sinh nhật các con, H. cũng góp tiền mừng hoặc mua quà như một thành viên trong nhà, dù đây là những khoản không được đề cập từ đầu.

Đến khi ngồi tổng hợp lại chi tiêu của 6 tháng liền trước, H. mới giật mình nhận ra tổng số tiền mình bỏ ra mỗi tháng, tính cả khoản góp cố định lẫn các khoản phát sinh, đã xấp xỉ 2,8 triệu đồng, gần bằng với chi phí nếu thuê một phòng trọ riêng gần trường.

"Lúc đó tôi mới thấy mình đã tính sai ngay từ đầu. Tôi chỉ nhìn vào khoản 1,2 triệu cố định mà quên mất những khoản lặt vặt cộng dồn lại theo thời gian", H. chia sẻ.

Nhiều sinh viên khi ở nhờ nhà người thân thường chỉ tính đến khoản đóng góp cố định mà bỏ qua các chi phí phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày (Ảnh minh họa)

Điều đáng nói trong câu chuyện của H. là gia đình anh trai họ không hề có ý định trục lợi hay ép buộc. Các khoản phát sinh đều xuất phát từ việc H. tự nguyện tham gia sinh hoạt chung như một thành viên trong nhà, điều mà bản thân cô cũng không muốn từ chối vì ngại tính toán với người thân. Vấn đề nằm ở chỗ, ngay từ đầu, cả hai bên đều chỉ thỏa thuận về khoản cố định mà không lường trước những chi phí phát sinh trong quá trình sống chung lâu dài.

Sau khi câu chuyện của H. được chia sẻ, không ít người để lại bình luận đồng cảm vì từng có trải nghiệm tương tự:

- Tôi cũng từng ở nhờ nhà cô hai năm, tiền phòng không mất nhưng linh tinh cộng lại cũng ngang tiền trọ. Ở nhờ tưởng rẻ nhưng nhiều khoản không thể tính bằng tiền mặt lại quá ngại ngùng để từ chối.

- Vấn đề là khi ở nhờ, mình không có quyền chủ động chi tiêu như khi ở trọ riêng. Muốn ăn đơn giản một chút cũng khó vì cả nhà ăn chung, muốn tiết kiệm cũng khó vì nhiều khoản là sinh hoạt tập thể.

Một số ý kiến khác lại cho rằng đây là điều khó tránh khỏi khi sống chung với gia đình khác, kể cả người thân. "Đây không phải lỗi của ai cả mà là điều tất yếu khi sống chung. Muốn tiết kiệm thực sự thì phải tính toán kỹ và trao đổi rõ ràng những khoản có thể phát sinh ngay từ đầu, chứ không chỉ dừng ở con số cố định hàng tháng", một người bình luận.

Sự chênh lệch giữa dự tính ban đầu và chi phí thực tế khi ở nhờ nhà người thân là điều nhiều sinh viên chỉ nhận ra sau một thời gian dài sinh sống (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của H. là lời nhắc nhở hữu ích cho nhiều gia đình đang cân nhắc phương án cho con em ở nhờ nhà họ hàng để tiết kiệm chi phí đại học. Bên cạnh khoản đóng góp cố định, các gia đình nên trao đổi trước về những chi phí có thể phát sinh trong quá trình sinh hoạt chung, đồng thời định kỳ nhìn lại tổng chi tiêu thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp. Tiết kiệm không chỉ nằm ở con số ban đầu được thỏa thuận mà còn ở việc kiểm soát được toàn bộ những khoản chi phát sinh theo thời gian.