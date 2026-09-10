Ở nhà chăm con vẫn kiếm 20-30 triệu/tháng: 3 cách nhiều phụ nữ đang biến thời gian rảnh thành thu nhập

Với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người đang trong giai đoạn chăm con nhỏ, bài toán khó không chỉ nằm ở chuyện kiếm bao nhiêu tiền mà còn là làm thế nào để vừa có thu nhập, vừa giữ được quyền chủ động về thời gian. Một công việc toàn thời gian có thể mang lại sự ổn định, nhưng đồng thời cũng lấy đi phần lớn quỹ thời gian trong ngày. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn một con đường khác: làm việc tự do, xây kênh nội dung, kinh doanh nhỏ hoặc bán chính kỹ năng của mình để tạo ra thu nhập ngay tại nhà.

Có người bắt đầu chỉ từ vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng sau một thời gian tích lũy kỹ năng, khách hàng và uy tín cá nhân, mức thu nhập có thể tăng lên 20–30 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn. Điều đáng nói là họ không "nghỉ làm" theo nghĩa thông thường. Họ chỉ thay đổi cách làm việc, từ phụ thuộc vào một công việc cố định sang chủ động xây nguồn thu linh hoạt hơn.

Một người phụ nữ từng có nhiều năm làm nội dung trên mạng chia sẻ rằng cô có thể đưa con đi du lịch dài ngày, ban ngày dành thời gian cho gia đình, buổi tối mới xử lý công việc trên máy tính.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống ấy khá tự do, nhưng để có được nhịp làm việc linh hoạt như vậy, cô đã mất nhiều năm học viết, sản xuất nội dung, tìm hiểu nhu cầu người đọc và xây dựng nguồn thu từ công việc cá nhân.

Đây cũng là điểm chung của nhiều người làm tự do hiện nay: thu nhập cao không đến từ việc "rảnh thì làm", mà đến từ một hệ thống kỹ năng được tích lũy đủ lâu để có thể kiếm tiền mà không cần xuất hiện ở văn phòng mỗi ngày.

1. Biến một kỹ năng sẵn có thành dịch vụ có thể bán được

Cách dễ bắt đầu nhất với nhiều phụ nữ ở nhà chăm con là nhìn lại xem mình đang có kỹ năng nào mà người khác sẵn sàng trả tiền. Đó có thể là viết lách, thiết kế, quay dựng video, chụp ảnh, dạy ngoại ngữ, nấu ăn, làm bánh, chăm sóc cây cối, bán hàng, quản trị mạng xã hội hoặc thậm chí là kinh nghiệm trong một lĩnh vực từng làm trước đây.

Một người viết tốt có thể nhận viết bài, biên tập, quản trị fanpage hoặc viết nội dung quảng cáo. Người biết quay dựng có thể nhận dựng video ngắn cho cửa hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ. Người có chuyên môn tốt có thể dạy online, tư vấn hoặc bán tài liệu. Ban đầu, thu nhập có thể chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, nhưng khi kỹ năng tốt hơn, có portfolio và khách hàng ổn định, mức giá hoàn toàn có thể tăng lên.

Ví dụ, một người nhận viết nội dung với giá 300.000–500.000 đồng/bài có thể chưa tạo ra mức thu nhập đáng kể. Nhưng khi đã có khách hàng dài hạn, biết nhận theo gói hoặc nhận thêm các đầu việc như lên kế hoạch nội dung, viết quảng cáo, quản trị kênh, tổng thu nhập có thể tăng nhanh. Tương tự, một người dựng video từ vài trăm nghìn đồng mỗi clip có thể tiến tới nhận theo gói tháng cho nhiều khách hàng cùng lúc.

Điểm quan trọng là không nên bắt đầu bằng câu hỏi "làm gì để kiếm 30 triệu/tháng?", mà nên bắt đầu bằng câu hỏi "mình có thể bán kỹ năng nào ngay bây giờ?". Khoản tiền đầu tiên thường nhỏ, nhưng nó là bước xác nhận rằng kỹ năng ấy thực sự có giá trị trên thị trường.

2. Xây kênh cá nhân để tạo thêm nhiều nguồn thu

Nếu kỹ năng là thứ giúp bạn kiếm khoản tiền đầu tiên, thì thương hiệu cá nhân lại là yếu tố giúp thu nhập có thể tăng mạnh hơn. Trong môi trường số, mỗi tài khoản cá nhân đều có thể trở thành một "mặt tiền" để người khác biết bạn giỏi gì và có thể mang lại giá trị gì.

Một người thường xuyên chia sẻ về nấu ăn có thể dần xây được cộng đồng quan tâm đến bếp núc. Người chia sẻ kinh nghiệm chăm con có thể thu hút nhóm phụ huynh cùng hoàn cảnh. Người có kiến thức về tài chính, nhà cửa, làm đẹp hay học tập cũng có thể tạo ra một tệp người theo dõi riêng. Khi mức độ tin cậy tăng lên, cơ hội kiếm tiền không chỉ dừng ở việc nhận dịch vụ mà có thể mở rộng sang hợp tác nội dung, tiếp thị liên kết, bán sản phẩm số, mở lớp hoặc tư vấn.

Nhiều người thường nghĩ phải có hàng trăm nghìn người theo dõi mới có thể kiếm tiền, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Một kênh chỉ vài nghìn người theo dõi nhưng đúng tệp, tương tác tốt và có uy tín vẫn có thể tạo ra nguồn thu đáng kể. Đặc biệt với những phụ nữ ở nhà chăm con, mô hình này có lợi thế là chi phí khởi đầu thấp. Một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính và kỹ năng đủ tốt đã có thể trở thành "bộ máy kiếm tiền" ban đầu.

Tất nhiên, xây kênh cá nhân không phải con đường làm giàu nhanh. Giai đoạn đầu có thể mất nhiều tháng chỉ để tạo nội dung đều đặn, học cách trình bày, tìm chủ đề phù hợp và hiểu người xem muốn gì. Nhưng khi đã có độ nhận diện nhất định, nguồn thu có thể đa dạng hơn rất nhiều so với việc chỉ bán thời gian của mình cho từng khách hàng.

3. Chọn mô hình "một người vận hành" thay vì vội khởi nghiệp lớn

Cách thứ ba được nhiều người lựa chọn là xây một mô hình kinh doanh nhỏ mà bản thân có thể tự vận hành. Đây có thể là bán sản phẩm số, bán hàng online, làm dịch vụ chuyên môn, nhận dự án hoặc kết hợp nhiều nguồn thu nhỏ thành một hệ thống.

Lợi thế của mô hình này là không cần ngay lập tức thuê văn phòng, tuyển nhân sự hay bỏ ra số vốn lớn. Một người có thể bắt đầu rất gọn: tự làm nội dung, tự tìm khách hàng, tự cung cấp dịch vụ và giữ chi phí vận hành ở mức thấp. Khi lượng việc tăng lên, mới tính đến chuyện thuê cộng tác viên hoặc mở rộng quy mô.

Chẳng hạn, một người viết nội dung có thể phục vụ 4–5 khách hàng cố định mỗi tháng. Nếu mỗi khách trả 4–6 triệu đồng cho một gói công việc, tổng thu nhập đã có thể đạt 20–30 triệu đồng. Một người dạy online có thể tổ chức vài lớp nhỏ mỗi tháng. Một người bán sản phẩm số có thể tạo tài liệu một lần rồi tiếp tục bán nhiều lần. Điểm khác biệt ở đây là thu nhập không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một mức lương cố định.

Tuy nhiên, mô hình "một người vận hành" chỉ thực sự bền vững khi người làm biết kiểm soát khối lượng công việc. Nếu nhận quá nhiều việc, toàn bộ lợi thế về thời gian sẽ biến mất. Vì vậy, nhiều người làm tự do lâu năm thường cố gắng chuyển từ việc nhận lẻ sang các gói dịch vụ có giá trị cao hơn, hoặc tạo những sản phẩm có thể bán lặp lại.

Muốn đạt 20-30 triệu/tháng, phần khó nhất nằm ở giai đoạn trước đó

Hình ảnh một người chỉ cần chiếc laptop, vài giờ làm việc mỗi ngày nhưng vẫn kiếm hàng chục triệu đồng khá hấp dẫn, nhưng phần ít được nhắc đến là quãng thời gian tích lũy phía trước. Đó có thể là hàng tháng hoặc hàng năm học kỹ năng, làm những công việc nhỏ, sửa sản phẩm nhiều lần, tìm khách hàng, bị từ chối và xây lại từ đầu.

Thu nhập 20–30 triệu đồng/tháng thường không đến từ một nguồn duy nhất. Có người vừa nhận dự án, vừa xây kênh cá nhân. Có người vừa bán dịch vụ, vừa có thu nhập từ sản phẩm số. Có người duy trì vài khách hàng cố định rồi nhận thêm các công việc ngắn hạn. Chính việc chia nhỏ nguồn thu giúp họ không quá phụ thuộc vào một nơi.

Với phụ nữ đang ở nhà chăm con, đây càng là yếu tố quan trọng. Một nguồn thu 25 triệu đồng tháng này nhưng chỉ còn 5 triệu đồng vào tháng sau sẽ tạo áp lực lớn hơn một nguồn thu thấp hơn nhưng ổn định. Vì thế, trước khi coi công việc tự do là nguồn thu chính, nên có ít nhất một khoản dự phòng vài tháng sinh hoạt, 2–3 nguồn khách hàng hoặc nguồn thu khác nhau và một kỹ năng đủ tốt để tiếp tục tăng giá theo thời gian.

Tự do thời gian không đồng nghĩa với làm ít

Nhiều người nghe đến làm việc tại nhà thường hình dung đó là một cuộc sống nhàn hơn. Nhưng thực tế, giai đoạn đầu thường hoàn toàn ngược lại. Người làm tự do phải tự học, tự tìm khách hàng, tự quản lý tiến độ và tự chịu trách nhiệm cho thu nhập của mình. Sự khác biệt nằm ở chỗ họ có quyền lựa chọn thời gian và địa điểm làm việc.

Một người mẹ có thể làm khi con đi học. Người khác có thể xử lý công việc vào buổi tối. Có người chọn gom toàn bộ lịch làm vào 3–4 ngày trong tuần để dành phần còn lại cho gia đình. Chính quyền chủ động ấy mới là giá trị lớn nhất của mô hình làm việc linh hoạt.

Vì vậy, với những phụ nữ đang ở nhà chăm con nhưng muốn có nguồn thu riêng, mục tiêu hợp lý nhất không phải là kiếm ngay 20–30 triệu đồng mỗi tháng. Hãy bắt đầu từ một kỹ năng, một khách hàng và khoản tiền đầu tiên. Khi kỹ năng tốt hơn, uy tín nhiều hơn và nguồn thu được đa dạng hóa, con số 20–30 triệu đồng/tháng mới dần trở thành một mục tiêu có cơ sở.

Không đi làm văn phòng không có nghĩa là ngừng làm việc. Với nhiều phụ nữ, đó đơn giản là bước chuyển từ việc bán thời gian cho một công ty sang xây một hệ thống thu nhập do chính mình kiểm soát. Và xét về dài hạn, quyền chủ động ấy đôi khi còn đáng giá hơn cả một mức lương cố định.