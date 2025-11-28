Ở Hà Nội kiếm 35 triệu/tháng vẫn thấy chẳng làm được gì?

Sống ở thành phố, mọi thứ đều đắt đỏ nên khó tiết kiệm, khó mua nhà là tình trạng chung của không ít người. Giá BĐS tăng đã là 1 lẽ, giờ đến cả cọng hành mớ rau cũng tăng lên nhiều, thế nên chi phí sống tăng theo cũng là điều dễ hiểu.

Biết là vậy, song, tâm sự của chàng trai 23 tuổi trong câu chuyện dưới đây lại khiến nhiều người băn khoăn, có phần không đồng tình. Với mức thu nhập 35 triệu/tháng, không phải lo cho ai ngoài chính mình mà vẫn thấy “không đủ chi tiêu mua sắm 1 thứ gì” thì rõ ràng, khó mà đổ lỗi cho ngoại cảnh được.

Tâm sự của chàng trai 23 tuổi (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy chàng trai này đang làm nhiều việc cùng lúc, cũng duy trì lối sống khá tiết kiệm, tự nấu ăn, thời gian rảnh không vui chơi tụ tập, chỉ tập gym. Với tình hình này, nhiều người thầm đoán rằng bản thân bạn đang cảm thấy áp lực với việc mua nhà, mua xe hay nói chung là tậu tài sản lớn cho mình. Tuy nhiên, 23 tuổi vẫn là còn rất trẻ, thu nhập 35 triệu/tháng thì cũng không hề thấp, không nên quá áp lực.

“Không đủ chi tiêu mua sắm là mua cái gì mới được ấy chứ? 35 triệu 1 tháng thì khó mua nhà là đúng rồi, nhưng bạn còn trẻ mà nhỉ? 23 tuổi thôi chứ mấy, cố tích góp đến tầm 30 tuổi, với mức thu nhập này thì không mua nhà Hà Nội cũng mua được mảnh đất ở quê. Chứ 35 triệu mà không đủ tiêu hay trang trải cuộc sống thì đáng lo đấy nhé” - Một người băn khoăn.

“Với mức độ làm việc căng thế này thì đến tầm ngoài 30 có khi ốm đấy, giờ 23 tuổi còn trẻ nên cày cuốc hăng say không thấy mệt, nên để dành 1 khoản chăm sóc sức khỏe nhé. 35 triệu/tháng làm gì đến mức không đủ tiêu? Nghĩ đến cuộc sống hiện tại thôi, tiết kiệm, đầu tư, dự phòng, chăm sóc bản thân chứ đừng nghĩ lớn quá thành ra áp lực không cần thiết” - Một người khuyên.

“23 tuổi con trai mà chịu khó làm như này là giỏi rồi, còn trẻ mà cứ cố gắng từng bước 1, chứ mấy ai mua được nhà trước 30 tuổi đâu. Nhiều người U40 như mình vẫn còn chưa kiếm được 35 triệu/tháng đây, lạc quan lên” - Một người động viên.

Làm sao để cân bằng giữa việc kiếm tiền, tích lũy cho tương lai và hưởng thụ cuộc sống?

Có làm thì cũng nên có chơi, hay nói cách khác chính là hưởng thụ. Có như vậy, cuộc sống mới có niềm vui, bản thân cũng có thêm động lực làm việc, tích lũy. Bởi như tình trạng của chàng trai trong câu chuyện trên, không khó để nhận ra tình trạng “mất cân bằng”: Làm việc nhiều, thu nhập tốt, nhưng sau cùng vẫn thấy cuộc sống vô định.

Ảnh minh họa

Vậy phải làm sao để cân bằng giữa việc kiếm tiền, tích lũy cho tương lai và tận hưởng hiện tại? Bạn có thể tham khảo 3 gợi ý dưới đây.

1 - Lập quỹ chi tiêu hưởng thụ

Nếu bạn chưa biết: Theo quy tắc 6 chiếc lọ - Một quy tắc "kinh điển" trong quản lý tài chính cá nhân, quỹ hưởng thụ chính là 1 trong 6 chiếc lọ mà mỗi người cần chuẩn bị. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu hưởng thụ là hoàn toàn chính đáng, không có gì đáng bài trừ nếu đảm bảo được sự cân bằng với 5 chiếc lọ còn lại.

Theo T. Harv Eker, bạn có thể trích 10% thu nhập mỗi tháng để xây dựng quỹ hưởng thụ, dành cho những khoản chi tiêu giải trí mua sắm, đi du lịch.

5 "chiếc hũ" còn lại lần lượt là: Hũ nhu cầu thiết yếu (55% tổng thu nhập), hũ tiết kiệm dài hạn (10% tổng thu nhập), hũ tự do tài chính (10% tổng thu nhập), hũ giáo dục (10% tổng thu nhập), hũ từ thiện (5% tổng thu nhập).

2 - Đặt giới hạn, tiêu chí cho việc hưởng thụ

Nếu không quản lý tài chính theo quy tắc 6 chiếc lọ phía trên, bạn vẫn có thể vừa tiết kiệm, vừa duy trì ngân sách cho việc hưởng thụ bằng cách đặt ra những tiêu chí cho việc này, thay vì cứ hứng lên là móc hầu bao.

Ảnh minh họa

Ví dụ đơn cử như đam mê đi du lịch, bạn có thể coi nó là phần thưởng cho bản thân mỗi khi hoàn thành 1 mục tiêu lớn trong cuộc sống như thành công tăng thu nhập, được thăng chức,... Làm như vậy, vừa có động lực phấn đấu làm việc, kiếm tiền; vừa không lo chi tiêu quá tay, thành ra rỗng túi.

3 - Đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể

Nếu không có đích đến rõ ràng, không biết mình đang tích lũy để làm gì, bao nhiêu là đủ, tâm lý rất dễ rơi vào trạng thái chán nản hoặc mông lung.

Để tránh vòng lặp đó, cách hiệu quả nhất là đặt ra các mục tiêu tài chính thật cụ thể. Ví dụ: 200 triệu để giúp bố mẹ sửa nhà, 50 triệu để mua xe máy, 6 tháng thu nhập để làm quỹ dự phòng,... Khi có mục tiêu tiết kiệm rõ ràng, bạn vừa có động lực, vừa dễ dàng lên kế hoạch chi tiêu, phân bổ thu nhập và theo dõi tiến độ mỗi tháng.

Việc có “đích đến” cũng giúp bạn thoải mái hơn trong chuyện hưởng thụ, vì một khi kế hoạch tiết kiệm đã được đảm bảo, bạn sẽ không còn cảm giác tội lỗi khi chi tiêu cho bản thân.