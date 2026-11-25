Ngày 24/11, tại Kansas (Mỹ), Nutifood công bố sự hiện diện của Nutifood American Nutrition Science. Theo doanh nghiệp, đây là pháp nhân đầu mối kết nối hoạt động nghiên cứu, phát triển công thức và chuỗi cung ứng của Nutifood tại thị trường Mỹ.



Lễ ký kết hợp tác giữa đơn vị mới và DFA diễn ra với sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cùng lãnh đạo một số tổ chức ngành sữa Mỹ.

Lễ ký kết với DFA đánh dấu bước tiến của Nutifood trong việc kết nối nguồn lực nghiên cứu và đổi mới tại Hoa Kỳ.

Theo Nutifood, đơn vị mới sẽ làm việc với bốn đối tác tại Mỹ, mỗi bên phụ trách một khâu. Nguồn sữa nguyên liệu mang chứng nhận Real California Milk do California Milk Advisory Board (CMAB) - cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California - cấp. Sữa sau đó được chế biến theo tiêu chuẩn của FDA tại California Dairies, Inc. (CDI), hợp tác xã chế biến sữa lớn nhất California và lớn thứ hai nước Mỹ. Ở khâu nghiên cứu, Nutifood cùng DFA phát triển công thức và một thương hiệu dinh dưỡng chung dành cho người trưởng thành.

Việc kiểm nghiệm lâm sàng thuộc về Natural Immune Systems Laboratories (NIS Labs), viện nghiên cứu độc lập có hơn 26 năm hoạt động tại Mỹ.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, trong buổi gặp gỡ và tham quan nhà máy California Dairies, Inc. (CDI).

Nutifood cho biết cùng NIS Labs đang chuẩn bị các nghiên cứu lâm sàng cho hệ công thức GIFT, hướng tới tối ưu miễn dịch ở cả trẻ em và người lớn. Sau khi hoàn tất, công ty sẽ đăng ký bảo hộ và xin cấp bằng sáng chế cho hệ công thức này tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

Đây là bước tiếp nối các hoạt động nghiên cứu mà Nutifood đã triển khai tại Thụy Điển và Úc.

Ông Hoàng Anh Tuấn, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, đánh giá cao việc Nutifood hợp tác với các đối tác hàng đầu của ngành dinh dưỡng Mỹ. Theo ông, mô hình này đi xa hơn quan hệ xuất nhập khẩu truyền thống, hướng tới nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển chuỗi cung ứng giữa hai nước.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco - phát biểu tại Lễ ký kết giữa Nutifood American Nutrition Science và Dairy Farmers of America (DFA).

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, cho biết: "Không có một công thức chung cho tất cả mọi người; mỗi lứa tuổi, mỗi thể trạng và mỗi giai đoạn của cuộc đời đều cần một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, và giải pháp đó phải dựa trên nền tảng khoa học chứng cứ vững chắc". Ông nói thêm, khi vào Mỹ, Nutifood không chỉ tìm nguồn nguyên liệu hay nhà máy sản xuất mà muốn kết hợp năng lực nghiên cứu và công nghệ của các đối tác CMAB, CDI, DFA và NIS Labs.

Về phía DFA, ông Martin Bates, Chủ tịch phụ trách Quan hệ Toàn cầu và Tiếp thị, nhận định Nutifood hiện là khách hàng quan trọng của DFA và là một trong những doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam. Theo ông, với năng lực hiện có, Nutifood có vị thế phù hợp để đưa Nourisha từ ý tưởng và công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng đến người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận các thị trường khác ở châu Á.