Nuốt nhầm xương cá khi ăn, bệnh nhân phải cắt bỏ đoạn ruột non

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Hà Đông vừa mổ nội soi thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị thủng ruột non do xương cá sắc nhọn, mảnh, dài khoảng 2cm.

Đó là trường hợp bệnh nhân Đỗ Danh Thành (43 tuổi, Trung Tú, Ứng Hòa), nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, không sốt, bụng chướng. Trước đó 1 ngày, bệnh nhân thấy đau vùng hố chậu phải quanh rốn từng cơn.

Theo bệnh nhân chia sẻ, khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân ăn cá nhưng hoàn toàn không biết mình đã nuốt phải xương cá.

Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh dày thành ruột non, dịch ổ bụng, chụp CT cắt lớp không có dấu hiệu thủng tạng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc màng bụng. Bệnh nhân được tiến hành mổ nội soi cấp cứu trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Nội soi vào ổ bụng bệnh nhân, thấy dị vật xương cá sắc nhọn, dài khoảng 2cm, đâm thủng ruột non, gây viêm quai ruột và tắc nghẽn lưu thông, bán tắc ruột. Bác sĩ đã cắt đoạn ruột non để lấy dị vật, khâu hồi phục ruột non, hút sạch dịch, sau đó bệnh nhân được tiếp tục điều trị nội khoa. 2 tuần sau khi kết thúc phẫu thuật, bệnh nhân hết đau, bụng mềm, vết mổ khô, đại tiểu tiện bình thường.

Hình ảnh nội soi xương cá đâm thủng ruột non bệnh nhân.

BSCKII. Bùi Đức Duy, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết: Đây là ca bệnh tương đối khó và hiếm gặp. Thông thường xương dễ mắc ở vùng hầu họng, thực quản nhưng ở trường hợp này, xương cá đâm xuống ruột non. Khai thác từ bệnh nhân lại không rõ tiền sử ăn uống nên rất khó chẩn đoán bệnh.



Bác sĩ kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Người dân khi ăn uống, đặc biệt là những thực phẩm có xương, nên lựa xương cẩn thận, chú ý nhai kỹ. Nếu không may hóc phải xương thì nên đến bệnh viện để được xử trí sớm, tránh trường hợp dị vật đâm thủng hoặc ở các vị trí khó lấy như ruột non sẽ gây nguy hiểm và nguy cơ phục hồi sau phẫu thuật sẽ lâu hơn, BSCKII. Bùi Đức Duy khuyến cáo.