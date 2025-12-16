“Nuôi Em” phát cảnh báo

Trong thông báo, đại diện dự án gửi lời xin lỗi tới các mạnh thường quân, đối tác, tình nguyện viên, thầy cô giáo và cộng đồng vì những thông tin chưa được kiểm chứng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các cá nhân, tổ chức đồng hành cùng dự án suốt nhiều năm qua.

Dự án Nuôi Em cho biết hiện đang tích cực phối hợp làm việc với cơ quan chức năng, cụ thể là Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an, nhằm làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Người sáng lập dự án, ông Hoàng Hoa Trung, cũng đang trực tiếp tham gia quá trình làm việc này.

Đáng chú ý, dự án cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh ông Hoàng Hoa Trung, người thân hoặc cộng sự của dự án để liên hệ với một số cá nhân nhằm xin tiền với các lý do như “chạy án”, “lo việc nội bộ” hoặc “giải quyết với cơ quan chức năng”.

"Dự án Nuôi Em cũng như Người sáng lập - Hoàng Hoa Trung, người thân hay cộng sự của Dự án KHÔNG yêu cầu, KHÔNG kêu gọi và KHÔNG nhận tiền dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các nội dung nêu trên." - thông báo nêu rõ.

Dự án khẳng định mọi yêu cầu chuyển tiền trong bối cảnh này đều là hành vi mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời đề nghị cộng đồng tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào lấy danh nghĩa ông Hoàng Hoa Trung hoặc dự án Nuôi em. Những trường hợp nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi vấn được khuyến cáo lưu giữ thông tin và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Cuối thông báo, dự án mong cộng đồng giữ bình tĩnh, tỉnh táo và chờ đợi kết luận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, khẳng định mọi nội dung sẽ được làm rõ theo đúng trình tự pháp luật.

Trước đó, tại họp báo Bộ Công an chiều 15/12, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) cho biết, sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh trên báo chí và dư luận, Bộ Công an đã chỉ đạo công an 13 tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra hoạt động của dự án Nuôi em.

Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, Cục C02 đã phối hợp với Phòng PC02 các địa phương xác minh một cách khẩn trương, quyết liệt, nhằm làm rõ có hay không việc gian lận trong hoạt động thiện nguyện này.

Hoàng Hoa Trung

Dự án Nuôi em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa trưa đủ dinh dưỡng cho học sinh vùng cao, góp phần giảm tình trạng bỏ học. Từ quy mô ban đầu nhỏ lẻ, dự án dần phát triển thành hệ sinh thái thiện nguyện với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, hỗ trợ nước sạch và tủ sách cho trẻ em vùng khó khăn.

Tuy nhiên, tối 6/12, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, tin nhắn đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của dự án, trong đó có phản ánh về việc trùng mã “Nuôi em” giữa các nhà tài trợ, cũng như việc dự án vẫn nhận quyên góp thông qua tài khoản cá nhân của người sáng lập sau nhiều năm hoạt động. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.