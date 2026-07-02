Nước yến Nunest Kid Opti bổ sung lợi khuẩn Postbiotic hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh





Hệ tiêu hóa đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và sức khỏe toàn diện của trẻ nhỏ. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp bé ăn ngon, hấp thu tốt, mà còn là "chìa khoá" mang đến nguồn năng lượng dồi dào, giúp con tự tin học hỏi, vui chơi và thỏa sức khám phá thế giới.

Nước yến sào cao cấp Nunest Kid Opti - Hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng

Các giải pháp dinh dưỡng ứng dụng công nghệ mới, hướng tới tối ưu khả năng hấp thu và tiêu hoá cho bé đang trở thành xu hướng của nhiều gia đình hiện đại. Trong đó, lợi khuẩn thế hệ mới Postbiotic được đánh giá cao nhờ đặc tính ổn định và khả năng hỗ trợ tiêu hóa vượt trội.

Đón đầu làn sóng khoa học này, thực phẩm bổ sung nước yến sào cao cấp Nunest Kid Opti chính thức ra mắt, công thức sản phẩm là sự kết hợp giữa yến sào tự nhiên cùng Postbiotic, Beta- glucan 1,3/1,6 mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa và đề kháng ở trẻ.

Nunest Kid Opti - Đón đầu xu hướng nước yến sào bổ sung lợi khuẩn Postbiotic

Nước yến sào cao cấp Nunest Kid Opti bổ sung 22% yến sào chưng sẵn, với nguồn tổ yến tự nhiên thượng hạng từ vùng biển Khánh Hòa – vùng yến sào danh tiếng của Việt Nam. Sản phẩm mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng từ tổ yến, hỗ trợ bồi bổ cơ thể và tăng cường sức khỏe.

Đặc biệt, Nunest Kid Opti bổ sung lợi khuẩn Postbiotic cùng chất xơ hòa tan hỗ trợ hệ tiêu hoá của trẻ khỏe mạnh.

Thực phẩm bổ sung nước yến sào cao cấp Nunest Kid Opti

Trong đó, Postbiotic là lợi khuẩn mới với hiệu quả đã được chứng minh khoa học. Theo Hiệp hội Khoa học Quốc tế về Probiotics và Prebiotics (ISAPP), lợi khuẩn Postbiotic là "một hỗn hợp gồm những vi sinh vật đã bị bất hoạt/ hoặc và những thành phần của chúng mang lại lợi ích về sức khỏe cho vật chủ". Lợi ích nổi bật của lợi khuẩn Postbiotic là duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách cân bằng hệ vi sinh vật, nuôi dưỡng tế bào đường ruột, hỗ trợ tính toàn vẹn của niêm mạc ruột. Đồng thời, Postbiotic còn có vai trò quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Không dừng lại ở việc chăm sóc chiếc bụng khỏe, Nunest Kid Opti còn bổ sung Beta-glucan 1,3/1,6 hỗ trợ tăng cường đề kháng để bé phát triển khỏe mạnh mỗi ngày.

Nhà máy hiện đại đạt chuẩn chất lượng

Nước yến sào cao cấp Nunest Kid Opti là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Quốc tế - GMN. Sản phẩm Nunest được sản xuất với hệ thống công nghệ hiện đại và tự động hóa nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất đưa đến tay người tiêu dùng. Nhà máy được kiểm định và đạt tiêu chuẩn chất lượng thông qua các chứng nhận ISO 22000:2018, GMP, HACCP.

Nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng

Không chỉ đầu tư phát triển các công thức đón đầu các xu hướng dinh dưỡng, tại nhà máy GMN, nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, quá trình sản xuất được đánh giá và kiểm soát trong từng công đoạn nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, công ty còn hướng đến trải nghiệm sản phẩm cao cấp thông qua chất lượng, hương vị và hệ thống truy xuất thông tin thương hiệu chính hãng minh bạch qua mã QR in trên vỏ hộp.

Với công thức kết hợp 22% yến sào chưng sẵn cùng lợi khuẩn Postbiotic và Beta-glucan 1,3/1,6, được sản xuất trên quy trình đạt tiêu chuẩn chất lượng, Nunest Kid Opti là giải pháp dinh dưỡng chất lượng, tiện lợi được cha mẹ tin chọn trên hành trình giúp con lớn khôn, khỏe mạnh và tự tin khám phá thế giới.

Khách hàng tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại:

Website: https://yennunest.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Nunest.YenSaoDinhDuong

Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

Thực phẩm bổ sung Nước Yến Sào cao cấp Nunest Kid Opti - Số TCB: T01/GMN/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y HỌC QUỐC TẾ - GMN

VPGD: Số 7, Khu A-TT2 Him Lam, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sản xuất và tự công bố sản phẩm: CN Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Quốc tế - GMN

Địa chỉ: Lô VIII.1, Khu công nghiệp Thuận Thành 3 - Modul 1, Phường Trí Quả, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.