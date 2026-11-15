Nước ngầm núi lửa triệu năm và câu chuyện chọn "nguyên liệu" an toàn cho cơ thể mỗi ngày

Nhiều người có thể đứng rất lâu trước quầy rau, lật đi lật lại hộp sữa hay chai dầu ăn để đọc từng dòng thành phần. Nhưng thứ đi vào cơ thể nhiều nhất mỗi ngày lại thường được chọn nhanh nhất, gần như theo thói quen: nước uống.

Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành và tham gia vào gần như mọi hoạt động sống, từ vận chuyển dưỡng chất, điều hòa thân nhiệt đến đào thải chất cặn. Không có loại thực phẩm nào được cơ thể "tiêu thụ" đều đặn và với khối lượng lớn như vậy.

Một phép tính đơn giản sẽ cho thấy rõ hơn. Nếu uống trung bình 2 lít nước mỗi ngày, mỗi người nạp vào cơ thể khoảng 730 lít nước mỗi năm, tương đương gần 40 bình nước 18,5 lít. Kéo dài qua nhiều thập kỷ, con số ấy lên tới hàng chục nghìn lít.

Điều đáng nói là lượng nước khổng lồ đó thường đến từ rất ít nguồn. Nước uống trong mỗi gia đình hay văn phòng hiếm khi thay đổi liên tục, mà gắn với một vài nguồn cố định, được dùng lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Chính sự lặp lại này khiến chất lượng và độ ổn định của nguồn nước trở thành yếu tố tác động lâu dài đến sức khỏe. Một bữa ăn chưa thật lành có thể được bù lại bằng bữa sau, còn nguồn nước dùng mỗi ngày thì cộng dồn qua năm tháng. Chọn nước uống, vì thế, không chỉ là chuyện giải khát, mà là chọn một nguồn "nguyên liệu" an toàn cho cơ thể.

Người tiêu dùng Việt Nam cũng rất để tâm đến những gì họ nạp vào cơ thể. Khảo sát Người tiêu dùng 2025 của PwC Việt Nam (công bố tháng 10/2025) cho thấy 74% người tiêu dùng Việt Nam rất lo ngại về thực phẩm siêu chế biến và thuốc trừ sâu, cao hơn mức trung bình khu vực châu Á - Thái Bình Dương (68%). Với nước uống cũng vậy, ngoài câu hỏi "nước này có sạch không", nhiều người còn muốn biết "nước này đến từ đâu, chất lượng có ổn định không".

Muốn biết một ly nước tốt đến đâu, cần nhìn về nơi nó bắt đầu. Trong các nguồn nước dùng để sản xuất nước uống, nước ngầm nằm sâu trong các tầng đá thường được đánh giá cao hơn nước mặt như sông, hồ. Lý do khá dễ hiểu, khi nằm sâu dưới lòng đất, nguồn nước này ít chịu tác động trực tiếp từ ô nhiễm bề mặt và những biến động thất thường của thời tiết.

Trong đó, nước ngầm tích tụ trong các tầng đá núi lửa có một lợi thế đặc biệt, chính cấu trúc địa chất đóng vai trò như một hệ thống lọc tự nhiên.

Hành trình bắt đầu từ những cơn mưa. Khi nước mưa thấm xuống, nó phải đi qua nhiều tầng đất và đá basalt, loại đá hình thành từ dung nham núi lửa nguội đặc. Quá trình thẩm thấu diễn ra chậm rãi qua các lớp đất sét, khe nứt và lỗ rỗng trong đá, giữ lại dần bụi bẩn và tạp chất. Đến khi xuống tới tầng sâu, các lớp đá đặc chắc bao bọc lấy mạch nước như một lớp vỏ, cách ly nó với môi trường bên ngoài.

Những tầng đá ấy không phải ngày một ngày hai mà có, chúng cần một quãng thời gian rất dài để hình thành. Đó là lý do nguồn nước ngầm núi lửa thường được nhắc đến với hai giá trị là độ tinh khiết ngay từ đầu nguồn và sự ổn định về chất lượng. Đây cũng là hai yếu tố người dùng quan tâm nhất khi chọn nước cho việc sử dụng lâu dài.

Những nguồn nước như vậy không có ở khắp nơi. Giữa xứ "gió Lào cát trắng" Nghệ An, cao nguyên Phủ Quỳ là một vùng đất đặc biệt. Nơi đây là một trong số ít nơi trên dải Bắc Trung Bộ có đất đỏ basalt. Với các nhà địa chất, nơi nào có đất đỏ basalt, nơi đó có dấu ấn của núi lửa. Vùng núi thấp ven đường Hồ Chí Minh qua Nghĩa Đàn là minh chứng rõ ràng. Núi Tiên, thuộc hệ thống núi lửa đã tắt Núi Yên Ngựa, chính là nơi khởi nguồn của Nước tinh khiết TH true WATER.

Nhà máy nước tinh khiết của TH tại Núi Tiên

Theo các nghiên cứu địa chất, nguồn nước ngầm tại đây nằm trong vùng phân bố của đá basalt hệ Đệ tứ, thuộc nhóm đá núi lửa có tuổi khoảng 1,8 - 0,78 triệu năm. Những cơn mưa nhiệt đới thấm qua tầng tầng lớp lớp đá basalt olivin rồi tích tụ thành mạch ngầm, nhờ vậy dòng nước giữ được độ sạch, tinh khiết và ngọt lành tự nhiên.

Một nguồn nước tốt mới là điểm khởi đầu. Để đến tay người dùng với chất lượng đồng nhất, nước từ mạch ngầm khu vực Núi Tiên tiếp tục đi qua dây chuyền xử lý và đóng bình hiện đại tại nhà máy Nước tinh khiết Núi Tiên. Chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu khai thác nước nguồn cho tới khi thành phẩm.

Mỗi chai nước, bình nước TH true WATER trải qua hàng loạt quy trình nghiêm ngặt trước khi đến với người tiêu dùng

Trong quy trình 7 công đoạn, nước được đưa qua hệ thống siêu lọc UF (Ultra-filtration) và màng lọc thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis) với công nghệ từ Đức. Hai lớp màng này đảm nhận hai phần việc nối tiếp nhau. Màng UF giữ lại cặn lơ lửng, vi khuẩn và các tạp chất kích thước nhỏ. Sau đó, màng RO với lỗ lọc siêu nhỏ tiếp tục loại bỏ phần lớn các chất hòa tan còn sót lại.

Như vậy, sự tinh khiết của TH true WATER đến từ hai lớp. Lớp thứ nhất là "bộ lọc" tự nhiên của những tầng đá basalt núi lửa triệu năm tuổi. Lớp thứ hai là quy trình công nghệ được kiểm soát chặt chẽ. Thiên nhiên làm phần việc của hàng triệu năm, còn công nghệ giữ cho kết quả ấy ổn định trong từng bình nước.

Hiện Nước tinh khiết TH true WATER có mặt với đa dạng các dung tích, từ 350 ml cho tới 19 L.

Trong đó, phiên bản bình vòi có điểm khác nằm ở chiếc vòi gắn liền thân bình. Người dùng chỉ cần đặt bình lên kệ bếp, bàn phòng khách hay góc pantry văn phòng là có thể dùng ngay, không phụ thuộc điện hay thiết bị đi kèm. Thao tác gạt vòi đơn giản đến mức người lớn tuổi hay trẻ nhỏ trong nhà cũng tự lấy được nước, không phải chờ ai nhấc bình hộ. Một bình nước có thể phục vụ cả nhu cầu uống lẫn nấu nướng, và phù hợp cho cả những dịp đông người như sự kiện hay chuyến cắm trại cuối tuần. Với những không gian như căn hộ chung cư, cửa hàng nhỏ, phòng gym hay homestay, đây là một giải pháp gọn và linh hoạt.

Mỗi ngày, ly nước được rót ra hàng chục lần mà hiếm khi ai nghĩ ngợi. Nhưng chính vì lặp lại quá thường xuyên, đây lại là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất. Một nguồn nước rõ nguồn gốc, được thiên nhiên lọc qua những tầng đá triệu năm tuổi và được kiểm soát bằng quy trình nghiêm ngặt là cách để mỗi ngụm nước đều là một lựa chọn an tâm. Và khi nguồn nước ấy được đặt sẵn trong tầm tay, chỉ cần ấn vòi là có, việc lấy nước cho mọi thành viên trong nhà cũng trở nên thuận tiện hơn.

Từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm, TH true WATER tiếp nối định hướng của Tập đoàn TH trong phát triển các sản phẩm đồ uống chất lượng cao, vì sức khỏe cộng đồng, nơi sự tinh khiết của thiên nhiên được giữ trọn trên hành trình đến từng gia đình Việt.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên

Địa chỉ: Xóm Đông Nam, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Nghệ An.