Nước lau sàn cho nhà có trẻ nhỏ: 5 tiêu chí quan trọng nhiều mẹ dễ bỏ lỡ khi lựa chọn

Đây cũng là lý do các dòng nước lau sàn ứng dụng công nghệ sinh học, thành phần tự nhiên hoặc men vi sinh ngày càng được nhiều phụ huynh quan tâm.

Vậy, mẹ nên chọn nước lau sàn theo tiêu chí nào?

Khi chọn nước lau sàn cho gia đình có trẻ nhỏ, mẹ nên cân nhắc 5 tiêu chí chính: khả năng làm sạch bề mặt sàn; khả năng xử lý vết thức ăn vô hình, mùi thức ăn còn sót lại; mùi hương dễ chịu, có nguồn gốc tự nhiên; thành phần hoặc công nghệ có cơ sở rõ ràng và kết quả kiểm nghiệm minh bạch. Với các sản phẩm được quảng cáo là ngăn côn trùng, mẹ cũng cần xem rõ phạm vi hiệu quả, thời gian tác dụng và điều kiện thử nghiệm.

Men vi sinh tự nhiên: Sàn nhà sạch bóng với thành phần từ tự nhiên

Hoạt chất làm sạch là thành phần quan trọng trong các sản phẩm chăm sóc nhà cửa. Tuy nhiên, với gia đình có trẻ nhỏ, mẹ thường quan tâm nhiều hơn đến công thức sản phẩm: sản phẩm dùng hoạt chất gì, có phù hợp để lau sàn hằng ngày hay không, có cần dùng hóa chất tẩy rửa quá mạnh không?

Ở sản phẩm nước lau sàn SUNLIGHT Màn chắn sinh học, điểm khác biệt nằm ở công nghệ màn chắn sinh học Bioshield kết hợp men vi sinh tự nhiên Bacillus. Đây cũng là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường chứa tổ hợp lợi khuẩn này. Nhóm lợi khuẩn Probiotics Bacillus thường được ứng dụng trong các sản phẩm làm sạch sinh học nhờ khả năng tồn tại tốt trên bề mặt và tham gia vào quá trình phân giải một số cặn bẩn hữu cơ. Theo thông tin công bố của sản phẩm, 1 chai NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học 1kg chứa tổ hợp lợi khuẩn Bacillus với hàm lượng khoảng 5x10⁶ lợi khuẩn/ml.

Nước lau sàn SUNLIGHT Màn chắn sinh học chứa men vi sinh tự nhiên, làm sạch cả vết thức ăn vô hình còn sót lại trên sàn.

Làm sạch cả vết thức ăn vô hình còn sót lại trên sàn

Nhiều mẹ bỉm than trời, không hiểu vì sao đã lau sạch sữa, vụn thức ăn, rơi trên sàn, nhưng vẫn thấy kiến, gián bò tới, khiến con không thể tiếp tục chơi an toàn trên sàn nhà.

Lý do là bởi, mẹ nghĩ đã lau sạch sữa, thức ăn rơi vãi ở trên sàn, nhưng thực tế, mẹ mới chỉ làm sạch những vết bẩn có thể nhìn thấy trên bề mặt sàn. Trong khi đó, vẫn còn những vết thức ăn vô hình và mùi thức ăn sót lại ở những khu vực khó quan sát như đường ron gạch, khe sàn gỗ, góc tường hay các mép thảm. Chúng chính là một trong những nguyên nhân khiến kiến, gián và các loại côn trùng có thể tìm đến, dù sàn nhà vừa được lau dọn.

Vết thức ăn vô hình, mùi thức ăn còn sót lại trên sàn là một trong những nguyên nhân thu hút kiến, gián.

NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học được phát triển theo hướng nhằm xử lý vấn đề này. Sau khi lau, men vi sinh trong sản phẩm được kích hoạt, góp phần hình thành một lớp "màn chắn sinh học" vô hình trên bề mặt sàn. Cơ chế này giúp sàn nhà không chỉ được làm sạch tại thời điểm lau, mà còn liên tục làm sạch ngay cả khi lau xong.

Bên cạnh khả năng làm sạch bề mặt, công nghệ màn chắn sinh học giúp hỗ trợ làm sạch các vết thức ăn vô hình còn sót lại trên sàn. Khi nguồn cặn bẩn từ thức ăn còn sót lại vô hình và mùi thức ăn được xử lý, nguy cơ thu hút kiến, gián và côn trùng cũng được hạn chế, từ đó, ngăn côn trùng trên sàn nhà hiệu quả đến 24h. Tiêu chí này ngày càng quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ, nhất là trong khu vực bếp, phòng ăn, phòng khách hoặc nơi con thường xuyên chơi trên sàn.

Mùi hương dễ chịu: Tinh dầu sả và hương chanh Yuzu tự nhiên

Mùi hương là một yếu tố quan trọng khi chọn nước lau sàn. NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học kết hợp tinh dầu sả tự nhiên và hương chanh Yuzu.

Trong tự nhiên, tinh dầu sả được biết đến với hương thơm thảo mộc nồng ấm, hơi cay nhẹ, gợi cảm giác sạch sẽ, thanh khiết. Nhiều nghiên cứu ghi nhận, các hợp chất tạo hương đặc trưng trong tinh dầu sả như citral, geraniol hay linalool có khả năng xua đuổi một số loài côn trùng.

Trong khi đó, hương chanh Yuzu thuộc nhóm hương citrus tươi sáng, thanh mát, dễ chịu, giúp không gian xung quanh có cảm giác nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Sự kết hợp giữa sả và chanh Yuzu giúp không gian sau khi lau sàn có cảm giác sạch thoáng hơn, đồng thời hạn chế cảm giác mùi khó chịu thường gặp ở khu vực bếp ăn, nơi thú cưng sinh hoạt hoặc khu vực có độ ẩm cao.

Với mẹ bỉm, đây là điểm cộng thực tế: sản phẩm cần giúp sàn sạch và không gian dễ chịu hơn, nhưng và không có cảm giác "đậm mùi hóa chất" hoặc hương thơm quá gắt sau khi lau.

Sạch an lành cùng công nghệ màn chắn sinh học và men vi sinh tự nhiên

Ngoài việc đảm bảo công thức với các thành phần tự nhiên, an toàn cho người sử dụng thì sản phẩm này còn phù hợp với nhiều bề mặt sàn phổ biến như sàn gỗ, sàn simili, sàn gạch… khi sử dụng theo hướng dẫn cụ thể.

Với định vị đáp ứng cho nhu cầu lau sàn hàng ngày, sản phẩm cũng phù hợp nhiều điều kiện thời tiết: nắng nóng, chuyển mùa, mùa nồm, mùa mưa. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng với các mẹ bỉm khi chọn mua sản phẩm nước lau sàn vì có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh, thời điểm khác nhau.

Được thử nghiệm khoa học tại Việt Nam và Quốc tế

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, các kiểm nghiệm, chứng nhận luôn được các mẹ bỉm xem xét kỹ lưỡng. NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học hương chanh Yuzu & sả đã vượt qua kiểm nghiệm và chứng minh ngăn côn trùng hiệu quả lên đến 24 giờ. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng đồng thời đáp ứng tất cả các yêu cầu và vượt qua kiểm nghiệm tại Việt Nam vào tháng 8/2023.

Cách dùng nước lau sàn để duy trì không gian sạch thoáng cho trẻ nhỏ

Để duy trì hiệu quả làm sạch và ngăn côn trùng trên sàn, cha mẹ nên lau dọn nhà mỗi ngày. Khi dùng NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học, việc lau sàn hằng ngày theo hướng dẫn sử dụng giúp duy trì lớp màn chắn sinh học trên bề mặt sàn, từ đó hỗ trợ kéo dài hiệu quả làm sạch và ngăn côn trùng sau mỗi lần lau.

Lau nhà mỗi ngày với NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học là cách để mẹ giữ sàn nhà luôn sạch và ngăn côn trùng hiệu quả đến 24h.

Bên cạnh việc chọn đúng nước lau sàn, phụ huynh cũng nên giữ bếp và khu vực ăn uống khô ráo, đổ rác thường xuyên, không để vụn thức ăn qua đêm và kiểm tra các vị trí côn trùng có thể trú ẩn.

(*) Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Sản phẩm của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Lô A2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.