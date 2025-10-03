"Nước cờ" khôn ngoan của Phương Oanh

Phương Oanh có lượng người hâm mộ đông đảo sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ nhan sắc và lối diễn xuất tự nhiên, chân thực. Sau thời gian vắng bóng vì kết hôn, sinh con, “sao nữ Quỳnh Búp Bê” trở lại màn ảnh nhỏ trong dự án truyền hình mới Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, và ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Phương Oanh trong vai Mỹ Anh.

Càng đặc biệt hơn nữa khi trong dự án lần này, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh - một người phụ nữ đã đã lập gia đình, có con nhỏ và đảm đương cùng lúc hai vai: người “giữ lửa” trong nhà và cánh tay phải đắc lực của chồng nơi công ty. Ở nhà, Mỹ Anh chăm chút từ bữa ăn, giấc ngủ đến cả cái áo, cái quần cho chồng Đăng (Doãn Quốc Đam) và con. Còn khi bước ra ngoài, cô như biến thành một “đối tác chiến lược”, tham gia vào các quyết định quan trọng của doanh nghiệp gia đình, thậm chí can thiệp trực tiếp vào nhân sự, kế hoạch kinh doanh.

Trong tập phát sóng gần đây nhất (23), Mỹ Anh thậm chí đã giúp chồng cứu cả công ty. Theo đó, khi công ty rơi vào khủng hoảng vì một hợp đồng lớn bị hủy, Mỹ Anh chính là người chủ động sắp xếp các mối quan hệ, nhờ được Sương sắp xếp được một cuộc gặp giữa chồng mình và chồng Sương - hiện là chủ công ty tổ chức sự kiện tầm cỡ. Sau khi trình bày ý tưởng pháo hoa, chủ đầu tư vô cùng hài lòng và yêu cầu Đăng gửi lại dự toán. Cuộc gặp này trở thành bước ngoặt, cứu công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cô góp ý, định hướng cho chồng trong công việc.

Mỹ Anh cũng gia nhập hội phú bà để tạo mối quan hệ, giúp cho công việc làm ăn với chồng.

Mỹ Anh là hậu thuẫn đắc lực cho chồng trong công việc.

Trước đó, Mỹ Anh còn tính toán đường dài bằng cách cho con trai học pickleball - môn thể thao mà con riêng của Sương cũng đang theo học. Ẩn sau bề ngoài là sự quan tâm đến con, thực chất cô muốn tạo cơ hội để bản thân và gia đình tiếp cận, xây dựng mối quan hệ gần gũi với Sương, từ đó mở đường cho những cuộc trò chuyện sâu hơn về hợp tác làm ăn. Đây là một “nước cờ” không phải người phụ nữ nào cũng sẵn sàng đi, và cũng không tránh khỏi mâu thuẫn: Đăng - chồng cô, từng tỏ rõ thái độ không hài lòng vì cho rằng vợ đang “mượn con để làm ăn”.

Trong tập 20, khi công ty gia đình rơi vào khó khăn, Mỹ Anh không ngần ngại “lạy lục”, đàm phán, tiếp xúc với các hội quý bà và những người có ảnh hưởng để tìm cách xoay chuyển tình thế.

Xuyên suốt các tập phim,nhân vật Mỹ Anh vẫn được khắc họa như người phụ nữ có bản lĩnh, nhiều toan tính. Cô chủ động, khéo léo, hiểu cách vận hành của các mối quan hệ gia đình - xã hội, và sẵn sàng bước vào những “vùng xám” để bảo vệ gia đình và chồng con. Được biết, cô từng có sự nghiệp riêng trước khi kết hôn. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà với Đăng, cô chủ động lui về phía sau, dành phần lớn thời gian và tâm sức để hậu thuẫn cho chồng xây dựng sự nghiệp.

Chính hình ảnh đó đã khiến vai diễn của Phương Oanh tạo nên một sắc thái rất khác. Nhiều khán giả nhận ra đây không chỉ là một bước chuyển thú vị trong hành trình nghệ thuật của ngôi sao gốc Hà Nam, mà còn tạo nên sự đối lập rõ nét với con người thật của cô ngoài đời. Đều đã có gia đình, có con và chu toàn việc nhà, song ngoài đời Phương Oanh tuyệt đối không "nhúng tay" vào công việc của chồng.

Chồng cô - doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là một gương mặt quen thuộc trong giới công nghệ và đầu tư khởi nghiệp. Từ khi về chung một nhà, cả hai đã thiết lập nguyên tắc “không can thiệp vào thế giới của nhau”. Nếu trong phim, Mỹ Anh không ngại tham gia các quyết định lớn nhỏ trong công ty, thậm chí “đi nước cờ” khéo léo để hậu thuẫn cho chồng, thì ngoài đời, Phương Oanh lại chọn cách đứng tách biệt hoàn toàn với lĩnh vực kinh doanh của chồng.

Phương Oanh đời thường cũng khéo léo chuyện gia đình, chăm chồng, chăm con.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu 2023, cô cho biết cả hai đặt ra nguyên tắc từ khi yêu: “Không can thiệp vào quyết định của đối phương trong thế giới riêng của người đó. Chúng tôi đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nên sau cùng chỉ có thể lắng nghe, ủng hộ để đồng tình thôi chứ không thể can thiệp.”

Cô cũng nhấn mạnh mình không dựa vào chồng trong sự nghiệp: “Tôi có một nguyên tắc là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, cũng không nhờ cậy anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, nếu nhận đầu tư thì quá dễ dàng. Nhưng với Oanh, sự nghiệp phải do chính tay mình làm nên. Có thể xước xát, vấp ngã nhưng phải tự giải quyết. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình.”

Gần đây, khi có tin đồn được chồng cho 1 tỷ tiêu vặt, cô lập tức bác bỏ, khẳng định đây là tin bịa đặt.

Cô trở lại với công việc sau khi sinh con.

Đời thường, Phương Oanh thích chia sẻ hình ảnh cuộc sống làm vợ, làm mẹ hơn. Đó là những series nấu ăn hút triệu view trên TikTok, những chuyến du lịch có cả gia đình, tiệc tùng, chuyện chăm sóc con. Bên cạnh đó, cô cũng nhanh chóng trở lại công việc: Đóng phim, tham gia gameshow, từng bước nối lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian tạm nghỉ sinh con.

Trong khi đó Shark Bình cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ. Trên các tài khoản MXH của cặp đôi, không khó bắt gặp cảnh vị doanh nhân vào tận phần bình luận để trêu vợ, cho thấy một đời sống hôn nhân vừa vui nhộn, vừa gắn bó. Ở đời thường, cặp đôi và 2 con có những chuyến du lịch trong nước, ngoài nước và đều được cập nhật trên MXH.

Đời thường, ngoài chuyện gia đình, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, chơi thể thao.

Trần Hà.