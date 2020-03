Quả cam được coi là loại trái cây có nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng đối với thai kỳ, mà nhiều người gọi ngoa ngôn một chút gọi là “thần dược”. Các chuyên gia cũng khuyên mẹ bầu thêm cam vào thực đơn hàng ngày của mình để nhận được những lợi ích tuyệt vời từ nó.



Tiến sĩ N. Ganabaskaran, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Malaysia đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp đủ vitamin cần thiết cho cơ thể. Một trong những vitamin quan trọng nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch là vitamin C, chúng được tìm thấy có nhiều trong quả cam.

Công dụng tuyệt vời của trái cam đối với mẹ bầu và thai nhi

Cam từ lâu đã “có tiếng” với hàm lượng vitamin C dồi dào giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống những loại vi khuẩn gây bệnh cảm cúm, các bệnh hô hấp vào mùa lạnh khi mang thai…

Ngoài việc tăng cường vitamin C, tăng sức đề kháng, cam còn được cho là thực phẩm nhiều công dụng khác như: bổ sung canxi, điều hòa huyết áp, hạn chế thiếu máu ở thai phụ, ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi...

Lượng canxi có trong cam được cho là vượt trội hơn nhiều so với sữa và các chế phẩm từ sữa. Do trong nước cam tươi giàu canxi, axit folic, kali, rất tốt để điều hòa và ổn định huyết áp nên đây chính là loại thức uống “vàng” dành cho bà bầu cao huyết áp. Chất limonoid trong nước cam giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và có tác dụng giải độc, lợi tiểu. Chất xơ có trong cam cũng giúp mẹ bầu nhuận tràng tốt hơn, tránh tình trạng táo bón và bệnh trĩ khi mang thai.

Trong cam chứa nhiều vitamin C giúp bà bầu tăng khả năng hấp thụ chất sắt, hạn chế tình trạng thiếu máu khi mang thai. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng cường tính co giãn, đàn hồi của thành mạch máu, ngăn ngừa hiện tượng chảy máu khi mang thai và sau khi sinh. Trong nước cam có chứa nhiều axit folic. Do đó, bà bầu uống nước cam thường xuyên, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ khuyết tật ống thần kinh, có thể dẫn đến dị tật não và tủy sống ở thai nhi.

Với những lợi ích lớn trên nên nhiều người thực sự tin cam là “thần dược” cho bà bầu. Tuy nhiên, không phải vì có quá nhiều ưu điểm mà các mẹ bầu cứ dùng bao nhiêu, bất cứ lúc nào tùy ý; hoặc ăn uống cam càng nhiều là càng tốt đâu nhé.

Thời điểm "vàng" mẹ bầu nên uống nước cam

Nước cam tốt cho tất cả mọi người và nó cũng đặc biệt tốt cho bà bầu. Trong thai kỳ, mẹ bổ sung nước cam vào bất kỳ giai đoạn nào đều tốt, ở 3 tháng đầu thai kỳ nó được cho là sẽ giúp hạn chế các dị tật bẩm sinh cho bé.

Thế nhưng, không phải lúc nào mẹ thích cũng có thể uống nước cam hoặc ăn (uống) bao nhiêu tùy ý. Nên nhớ thời điểm "vàng" để bổ sung cam vào cơ thể là sau khi ăn từ 1 – 2 tiếng, khi cơ thể không quá no hay quá đói sẽ tránh bị đầy hơi và xót ruột.

Đặc biệt mẹ cũng nhớ rằng không nên uống nước cam vào buổi tối bởi nước cam có thể khiến mẹ bầu mất ngủ.

Đừng thần thánh hóa một loại thực phẩm, đa dạng thực đơn là cần thiết

Vitamin C và các vitamin khác còn được tìm thấy trong nhiều loại hoa quả, rau củ khác nhau, nên việc ăn uống đa dạng thực phẩm là cần thiết. Ngoài cam thì chanh, bưởi hoặc dâu tây, quýt, đu đủ, kiwi cũng là loại hoa quả có chứa vitamin C cao, bổ dưỡng để mẹ bầu lựa chọn.

Trong thời điểm bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), nhiều người có coi nước cam là "thần dược". Vậy uống nước cam hay ăn trái cam có phòng virus Covid-19 không? Câu trả lời chắc chắn là nước cam có giúp tăng sức đề kháng nói chung của bà bầu, tuy nhiên dù nước cam tốt thì mẹ bầu cũng cần lưu tâm đến nhiều vấn đề khác như chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Một chế độ ăn phong phú và đa dạng mới chính là chìa khóa cho một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy cần kết hợp các loại thực phẩm khác nhau trong chế độ ăn hàng ngày, kết hợp với tập luyện thể dục thể thao và uống nhiều nước. Hãy nhớ nguyên tắc đừng thần tượng hóa một loại thực phẩm mà bỏ qua thực phẩm hay nhóm dinh dưỡng khác.

Đặc biệt luôn nhớ các biện pháp thiết yếu để phòng dịch và giúp mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh như vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi ra ngoài... Đồng thời đừng để bản thân quá lo lắng.

Bác sĩ Yến Phi, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), cũng khuyên các mẹ bầu không nên quá hoảng sợ vì tâm lý hoang mang lo lắng là một trong những nguyên nhân khiến hệ miễn dịch giảm xuống; chủ động thực hiện những biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ là vô cùng cần thiết.

Lưu ý quan trọng cho mẹ bầu khi uống nước cam

– Cam có tính nhuận tràng rất tốt cho bà bầu bị táo bón nhưng ngược lại, những mẹ bầu bị tiêu chảy thì nên cân nhắc khi sử dụng thức uống này.

– Khi uống nước cam xong thì mẹ bầu không nên uống sữa ngay bởi protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong nước cam, nó không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn mà còn có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy...

– Những mẹ bầu có vấn đề về dạ dày, tá tràng, viêm tuyến tụy hay viêm loét dạ dày tốt nhất không nên uống loại nước này bởi trong cam có nhiều chất hữu cơ sẽ làm tăng lượng axit trong dạ dày, có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu muốn uống hãy pha loãng nước cam.

– Các mẹ nhớ uống ngay khi vừa vắt nước cam. Bởi việc để nước cam ngoài không khí 3- 4h đồng hồ sẽ dễ bị mất chất.



– Nên sử dụng nước cam tươi và cân nhắc với những loại nước cam đóng hộp nó khiến mẹ bầu dễ tăng cân và nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ.

