Ngày 7/4, trang QQ đưa tin nữ tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa đã qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Trần Lệ Hoa sở hữu khối tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD), xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Ngoài ra, bà còn được khán giả nhớ tới vì đã kết hôn với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy, diễn viên gạo cội nổi danh từ phim Tây du ký 1986.

Trần Lệ Hoa làm giàu nhờ kinh doanh bất động sản, xây dựng các trung tâm thương mại, khu phố buôn bán, khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng ở Bắc Kinh, Hong Kong. Ngoài ra, bà còn dựa vào thời thế, thu mua nhiều món đồ cổ có giá thấp, sau đó bán lại với giá cao. Hiện tại, diễn viên Trì Trọng Thụy quản lý bảo tàng gỗ đàn hương giá trị bậc nhất Trung Quốc do bà Trần Lệ Hoa thành lập.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn từ năm 1990. Lúc đầu cuộc hôn nhân này từng nhận nhiều lời mỉa mai chỉ trích của công chúng. Nam diễn viên Tây du ký kém bà xã tới 11 tuổi, Trần Lệ Hoa là tỷ phú nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, nên Đường Tăng bị chê là dựa hơi vợ. Tuy nhiên, sự thật là Trì Trọng Thụy từng từ chối tình cảm của bà Trần Lệ Hoa nhiều lần, sau này ông đồng ý vì cảm mến tài năng, tính cách của bà.

Sina đưa tin Trần Lệ Hoa đã lập di chúc phân chia tài sản cho ba con và ông xã Trì Trọng Thụy. Thời điểm khối tài sản của Trần Lệ Hoa có khoảng 5,6 tỷ USD, Trì Trọng Thụy được hưởng 1,4 tỷ USD (hơn 32.000 tỷ đồng), hiện tại số tiền ông nhận được còn cao hơn. Tuy nhiên, Trì Trọng Thụy không quan tâm tới tiền thừa kế. Ông và vợ không có con cái. Nam diễn viên chia sẻ ông ngưỡng mộ tính cách quyết đoán, thông minh của vợ, không quan tâm đến tài sản của bà.

Cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy với nữ tỷ phú từng gây nhiều tranh cãi. Ngay trong ngày cưới, bà Trần Lệ Hoa đưa ra ba điều kiện: Không được ngắt lời bà, phải đợi đủ người ngồi vào bàn rồi mới được ăn, phải giữ tư thế ngủ đúng mực.

Nam diễn viên Tây du ký và bà Trần Lệ Hoa đã kết hôn 36 năm. Họ luôn đồng hành trong các sự kiện. Trì Trọng Thụy không chỉ quan tâm mà còn dành sự tôn trọng cho vợ. Đặc biệt, kết hôn nhiều năm nhưng Trì Trọng Thụy không gọi thẳng tên vợ mà gọi bà với danh xưng "Chủ tịch".