'Nữ tướng' quyền lực nhất Facebook từ chức

Theo thông tin từ CNBC, Sheryl Sandberg sẽ từ chức COO (giám đốc vận hành) tại Meta – tên gọi trước đây là Facebook.



Sandberg gia nhập Facebook vào đầu năm 2008 và trở thành người quyền lực số 2 mạng xã hội lớn nhất hành tinh, chỉ sau đồng sáng lập và CEO Mark Zuckerberg. Được coi là “cánh tay phải” của Zuckerberg, Sandberg đã đưa Facebook trở thành một trong những “gã khổng lồ” của ngành công nghệ - với mức vốn hóa có thời điểm lên đến 1.000 tỷ USD.

Javier Olivan, Giám đốc tăng trưởng, sẽ đảm nhận vị trí COO Meta vào mùa thu năm nay. Sandberg đã thông báo cho Zuckerberg về quyết định của bà vào cuối tuần trước. Dù nghỉ việc nhưng “nữ tướng” này vẫn sẽ là thành viên hội đồng quản trị của công ty. Theo Mark Zuckerberg, Meta cũng đang lên kế hoạch tổ chức lại nội bộ để phù hợp với những thay đổi.

“Trước mắt, tôi không định thay thế vai trò của Sheryl trong cấu trúc hiện tại của công ty. Tôi không chắc điều đó có thể thực hiện được vì bà ấy là một siêu sao, người đã xây dựng vai trò COO theo cách riêng của mình”, CEO 38 tuổi nói trong một bài đăng trên Facebook.

Trong những năm gần đây, Meta đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến việc lan truyền thông tin sai lệch cũng như việc mua lại các đối thủ một thời như Instagram và WhatsApp. Zuckerberg và một số lãnh đạo khác phải điều trần trước Quốc hội Mỹ nhiều lần trong 3 năm qua. Công ty hiện đối mặt với vụ kiện chống độc quyền từ Ủy ban Thương mại Liên bang và có thể bị giám sát từ các cơ quan khác như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ sau khi có đơn khiếu nại về nỗ lực chống lại sự thù địch trên nền tảng của họ.

Trong 14 năm gắn bó với Facebook, Sandberg đã tận dụng sự thành công của mình để xây dựng thương hiệu cá nhân. Năm 2013, bà phát hành cuốn sách “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead” (Dấn thân: Phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo) tập trung vào những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt tại nơi làm việc và những gì họ có thể làm để thăng tiến sự nghiệp.

Năm 2015, chồng của bà - Dave Goldberg bất ngờ qua đời. Sandberg đã có nhiều chia sẻ về việc vượt qua những nỗi đau buồn khi Goldberg ra đi và vào năm 2017, bà phát hành một cuốn sách có tựa đề “Option B” (Lựa chọn B) xoay quanh chủ đề này.

Trước Facebook, Sandberg từng làm việc cho Bộ Tài chính Mỹ, sau đó gia nhập Google vào năm 2001 và giúp phát triển mảng kinh doanh quảng cáo của hãng.