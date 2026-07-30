Nữ tổng tài mở shop thời trang mà xấu không thể tả, 1 triệu người nói thẳng “sập tiệm sớm”

Bộ phim truyền hình Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đã đi đến hồi kết, khép lại hành trình thăng trầm của các nhân vật với một cái kết hạnh phúc. Sau tất cả, nữ chính Diệu (Quỳnh Châu) đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình. Thế nhưng, điều khiến khán giả bất ngờ nhất lại nằm ở quyết định sự nghiệp của cô. Thay vì làm tổng tài tiếp quản công ty riêng, Diệu lại từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê thời trang từ thuở nhỏ. Quyết định này khiến người xem vừa khâm phục vừa ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy cửa hàng quần áo của cô, sự ngỡ ngàng ấy lập tức chuyển sang khó hiểu.

Diệu quyết định bỏ công ty để mở shop quần áo riêng

Thay vì một không gian thời trang hiện đại, bắt kịp xu hướng, cửa hàng của nữ tổng tài lại trưng bày những mẫu váy bị nhiều khán giả nhận xét là quê, lỗi thời, mang phong cách phổ biến từ nhiều năm trước. Những thiết kế đơn sắc, form dáng rộng cùng họa tiết thêu hoa khiến không ít người liên tưởng đến đồ mặc ở nhà hoặc trang phục dành cho phụ nữ trung niên, thay vì các mẫu váy của một thương hiệu thời trang do nữ doanh nhân trẻ xây dựng.

Nhưng gu thời trang của shop này hơi lạ

Đáng nói nhất là phân cảnh Nguyệt - nhân viên của Diệu - đứng ngắm một chiếc váy màu xám được thêu hoa trong cửa hàng. Cô thích thiết kế này vì cho rằng chiếc váy có "màu sắc trang nhã, đường thêu tinh tế", nhưng lại ngại mua vì chưa có điều kiện, còn tự an ủi rằng: "Có đi đến đâu đâu mà mặc chiếc váy này". Thấu hiểu tâm tư của nhân viên, Diệu tặng luôn chiếc váy như một món quà động viên.

Ý đồ của biên kịch là tạo nên một khoảnh khắc ấm áp, thể hiện sự tinh tế của người làm chủ. Thế nhưng, khi Nguyệt mặc thử chiếc váy ra và ngại ngùng hỏi: "Trông có buồn cười lắm không?" , dưới góc nhìn của khán giả, bộ đồ này đúng là... buồn cười thật. Chiếc váy suông thêu hoa cộng thêm chất vải và màu sắc xỉn màu đã "dìm" nhan sắc của Nguyệt, khiến cô trông xuề xòa và già đi hẳn 10 tuổi.

Chiếc váy Nguyệt yêu thích khi diện lên lại khiến cô trông xuề xòa và già dặn hẳn

Đoạn clip thu hút 1,2 triệu lượt xem trong 1 đêm và hàng nghìn bình chóng xuất hiện bàn về gu thời trang của nữ tổng tài. Khán giả cho rằng việc xây dựng hình tượng một nữ tổng tài am hiểu thời trang nhưng lại mở ra một cửa hàng có gu thẩm mỹ kém là một hạt sạn ngớ ngẩn, làm giảm đi độ thuyết phục của cái kết. Thậm chí, không ít netizen còn dự đoán với cái gu "đi lùi với thời đại" này, nữ tổng tài khởi nghiệp sẽ sớm phải đóng cửa, phá sản vì không có khách mua.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tiếc nuối vì ê-kíp chưa đầu tư mạnh hơn vào phần mỹ thuật. Theo khán giả, chỉ cần xây dựng một cửa hàng hiện đại hơn, lựa chọn trang phục bắt mắt và hợp xu hướng, hành trình khởi nghiệp của Diệu sẽ trở nên thuyết phục hơn rất nhiều.

Mở shop thế này thì khó cạnh tranh

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