Nữ Tiến sĩ duy nhất của Đại học Bách khoa đoạt giải Quả Cầu Vàng 2026: Học Tiến sĩ ở Pháp, đang giữ chức Giám đốc chương trình tài năng

Mới đây, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 đã công bố 10 nhà khoa học trẻ được vinh danh. Trong số này, Đại học Bách khoa Hà Nội có 2 đại diện là TS. Nguyễn Thị Vân Anh và TS. Lương Xuân Huy. Đáng chú ý, TS. Nguyễn Thị Vân Anh là nữ nhà khoa học duy nhất của trường được trao giải năm nay.

Sinh năm 1992, TS. Nguyễn Thị Vân Anh hiện công tác tại Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Bên cạnh nghiên cứu và giảng dạy, cô còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc chương trình đào tạo tài năng EETN.

TS. Nguyễn Thị Vân Anh tốt nghiệp chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp tại Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Sau đó, cô tiếp tục con đường nghiên cứu tại Pháp và nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Tự động hóa năm 2019.

Theo hồ sơ nghiên cứu trên hệ thống của Đại học Bách khoa Hà Nội, cô được đào tạo tại Đại học Bách khoa Hauts-de-France, thành phố Valenciennes, Pháp. Trước đó, chị được nhận phụ lục văn bằng tương đương trình độ thạc sĩ của trường INP Grenoble, Pháp.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Pháp, TS. Vân Anh trở về Việt Nam và lựa chọn Đại học Bách khoa Hà Nội làm nơi tiếp tục công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh là giảng viên tại Khoa Tự động hóa, trường Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các hướng nghiên cứu cốt lõi của cô tập trung vào điều khiển thông minh, điều khiển mờ và robot. Đây là những lĩnh vực liên quan đến việc phát triển thuật toán, thiết kế bộ điều khiển nhằm giúp robot và các hệ thống tự động vận hành chính xác, ổn định, đồng thời thích ứng với những thay đổi của môi trường làm việc.

Theo thông tin giới thiệu về nữ tiến sĩ, cô có 82 công bố khoa học trong và ngoài nước. Trong đó, 18 bài thuộc danh mục tạp chí quốc tế uy tín Q1 và 7 bài thuộc danh mục Q2 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted).

Không chỉ tập trung vào công bố khoa học, cô còn dành sự quan tâm cho hoạt động hướng dẫn sinh viên. Công việc này bao gồm đồng hành cùng người học từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng mô hình đến triển khai các nghiên cứu thực nghiệm.