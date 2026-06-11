Nữ thủ khoa lập 'cú đúp' điểm 10 Toán nhờ thói quen đặc biệt trên mạng

Nữ thủ khoa đầu tiên của trường Năng khiếu

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) ghi nhận một thành tích đặc biệt khi em Phạm Dương Thùy Anh, học sinh hệ THCS của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, xuất sắc trở thành thủ khoa với tổng điểm 44,3.

Đáng chú ý, Thùy Anh đạt trọn vẹn 10 điểm ở cả hai môn Toán chuyên và Toán không chuyên.

Theo tiến sĩ Trần Nam Dũng - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, đã khá lâu kỳ thi mới xuất hiện một trường hợp đạt đồng thời hai điểm 10 môn Toán. Ông cho biết Thùy Anh có thể là nữ thủ khoa đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của nhà trường.

Phạm Dương Thùy Anh, học sinh hệ THCS của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, xuất sắc trở thành thủ khoa Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM)

Vượt qua hơn 4.500 thí sinh để dẫn đầu kỳ thi, Thùy Anh cho biết em rất vui và bất ngờ với kết quả đạt được. Sau khi hoàn thành bốn bài thi và đối chiếu đáp án, nữ sinh chỉ ước tính tổng điểm của mình khoảng từ 43 đến 45 điểm và nghĩ rằng có thể nằm trong nhóm 10 thí sinh dẫn đầu.

"Tối hôm trước, nhà trường gọi điện báo em là thủ khoa nhưng chưa nói cụ thể số điểm. Cả gia đình đều rất vui nhưng vẫn hồi hộp chờ kết quả chính thức", Thùy Anh cho hay.

Tân thủ khoa chia sẻ, với thế mạnh là môn Toán, em không gặp nhiều khó khăn ở bài thi Toán không chuyên. Đối với bài thi chuyên, em nhận xét đề thi "khá dễ chịu" và nữ sinh này đã hoàn thành sớm hơn thời gian nộp bài khoảng 30 phút. Khoảng thời gian còn lại, Thùy Anh dành để rà soát kỹ từng chi tiết trong bài làm nhằm tránh những sai sót không đáng có.

Sự cẩn thận ấy xuất phát từ một bài học mà em từng trải qua trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố. Khi đó, dù được kỳ vọng đạt thành tích cao nhưng vì chủ quan không kiểm tra kỹ bài làm, em mắc nhiều lỗi đáng tiếc và chỉ giành giải nhì. Thất vọng với bản thân sau kỳ thi, Thùy Anh đã dành thời gian nhìn lại những lỗi thường gặp, ghi nhớ chúng và luôn tự nhắc nhở mình phải cẩn trọng hơn trong các kỳ thi quan trọng.

"Lướt" mạng đúng cách

Thùy Anh cũng thẳng thắn chia sẻ bản thân em đôi khi dễ mất tập trung và có thói quen trì hoãn việc học. Có những lúc em dành vài giờ liên tục để lướt mạng xã hội. Để sử dụng thời gian hiệu quả hơn, nữ sinh lựa chọn theo dõi các thầy cô giáo cùng những trang, hội nhóm học Toán. Nhờ vậy, việc giải trí trên mạng đôi khi lại trở thành cơ hội để em tiếp cận thêm nhiều bài toán hay và những cách giải mới.

"Bảng tin mạng xã hội của em tràn ngập những bài toán, câu chuyện hay. Thời gian lướt mạng tưởng như xả hơi lại giúp em tiếp thu thêm những cách giải hay", Thùy Anh bộc bạch.

Theo nữ thủ khoa, bước ngoặt khiến em quyết định theo đuổi môn Toán chuyên sâu đến từ năm lớp 8, khi được học cùng thầy Phạm Trần Minh Triết (Trung tâm Phát triển năng lực người học PTNK). Thùy Anh vẫn nhớ trong buổi học đầu tiên, thay vì kiểm tra kiến thức đầu vào, thầy cho học sinh đọc sách và trò chuyện về Toán học. Qua cách giảng dạy sinh động, liên hệ mỗi bài toán với những câu chuyện và các dạng toán khác nhau, thầy đã giúp em cảm nhận được vẻ đẹp của môn học này.

Học sinh thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM)

Từ đó, Thùy Anh dành nhiều thời gian tự học các dạng Toán chuyên, có giai đoạn học từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày. Đến cuối học kỳ I lớp 9, em mới cân bằng thời gian giữa Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Nhận xét về cô học trò xuất sắc của mình, thầy Phạm Trần Minh Triết cho biết Thùy Anh là một trường hợp đặc biệt. Theo thầy, cô gái nhỏ nhắn này luôn thể hiện sự ham học hỏi, có nhiều ý tưởng sáng tạo và khả năng kết nối kiến thức giữa các dạng toán khác nhau. Trong số các học trò của thầy, Thùy Anh là một trong số ít những em có thể hoàn thành đầy đủ khối lượng bài tập được giao theo lộ trình riêng.

Đỗ vào ngôi trường mơ ước, Thùy Anh mong muốn những năm học sắp tới tại Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ mang đến cho em nhiều trải nghiệm mới, đặc biệt là cơ hội tham gia các cuộc thi Toán cũng như các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.