Ngày 1/7, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước lộ diện 4 thủ khoa tuyệt đối khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) với 30/30 điểm, trong đó có Huỳnh Diễm My, học sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ (xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk ).

Em Huỳnh Diễm My (bìa trái) hạnh phúc sau khi đạt 3 điểm 10.

Chia sẻ với PV, My cho biết khi biết kết quả, em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vì không nghĩ mình có thể đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn, dù luôn đặt mục tiêu cố gắng cao nhất để không phải nuối tiếc sau kỳ thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, nữ sinh xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn, duy trì việc học đều thay vì dồn ép vào giai đoạn cuối, trong đó tập trung nhiều hơn cho các môn khoa học tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo học đều các môn còn lại để giữ sự cân bằng.

Trong quá trình ôn luyện, My thường xuyên luyện đề, rà soát lại kiến thức sách giáo khoa và xem kỹ những câu làm sai để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, nữ sinh thừa nhận vẫn có những giai đoạn áp lực và mệt mỏi khi kết quả chưa như mong muốn.

My cho biết bản thân từng nhiều lần thất bại với những lần giải đề không đạt kỳ vọng, có lúc nản chí nhưng luôn tự nhắc nếu bỏ cuộc sẽ không thể chạm tới mục tiêu nên tiếp tục cố gắng.

Điều giúp My giữ vững tinh thần trong suốt hành trình ôn thi là sự đồng hành, động viên của gia đình và thầy cô.

My là con cả trong gia đình có ba chị em. Bố làm nghề thợ xây, mẹ làm rẫy, thu nhập không cao nhưng luôn cố gắng lo cho các con ăn học. Chính sự vất vả ấy trở thành động lực để nữ sinh nỗ lực mỗi ngày.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất với My không chỉ là khi nhìn thấy con số 30 điểm trên màn hình mà còn là khi thấy nụ cười và niềm tự hào của bố mẹ.

Ước mơ trở thành bác sĩ được My ấp ủ từ những năm THCS. Nữ sinh cho biết có một lý do đặc biệt phía sau lựa chọn này nhưng xin phép giữ lại như câu chuyện riêng, chỉ chia sẻ rằng em luôn quyết tâm học thật tốt để theo đuổi ngành mình yêu thích.

Em My nở nụ cười tươi sau khi rời điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau kỳ thi, My dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng để chuẩn bị cho chặng đường mới.

Trước đó, Huỳnh Diễm My từng giành Huy chương Đồng Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk lớp 10 và 11, giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học lớp 12 cùng nhiều thành tích phong trào khác.

Theo thầy Mai Quốc Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, ngay từ khi bước vào lớp 10, Diễm My đã nổi bật với thành tích học tập toàn diện, tinh thần tự giác và ý chí phấn đấu rõ ràng. Em không học lệch mà duy trì sự ổn định ở tất cả các môn, đồng thời luôn có kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng giai đoạn.

Theo thầy Tuấn, trong quá trình ôn thi, My thể hiện sự bền bỉ, kiên trì, luôn bình tĩnh điều chỉnh phương pháp học khi gặp phần kiến thức khó. Không chỉ gia đình mà tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đều rất tự hào khi em đạt điểm tuyệt đối khối B00.