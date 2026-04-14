Từ cô bé con út trong gia đình nông dân Đà Lạt đến nữ doanh nhân đứng sau thương hiệu bikini đình đám, trở thành đơn vị đồng hành Miss World Vietnam 2025 trong những đêm trình diễn đồ tắm đầy cuốn hút. Hành trình của chị Nguyễn Thị Phượng, hay còn được biết đến với cái tên Ry Nguyễn, là câu chuyện của ý chí, đam mê và tình yêu dành cho phái đẹp.

Xuất thân từ một gia đình làm nông, đông con tại Đà Lạt, chị Ry Nguyễn là con út trong số chín anh chị em, và lớn lên trong một tuổi thơ không được dư dả. Không bằng lòng với một con đường, Ry Nguyễn tốt nghiệp cùng lúc hai trường đại học: Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kế toán Kiểm toán. Nền tảng kinh tế vững chắc đó giúp cô bước vào thương trường. Hiện tại, Ry Nguyễn là chủ sở hữu kiêm Giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu đang hoạt động tại TP.HCM.

Thế nhưng, sau suốt bao năm, chị Ry Nguyễn vẫn luôn ấp ủ về một dự định một nơi mà có thể tôn vinh được vẻ đẹp của người phụ nữ, nơi mà họ phải tự tin, năng động và tràn đầy sức sốc. Đó cũng là lý do để DeRy Swimwear được ra đời.

Vốn là một người yêu lối sống hiện đại, năng động, và sở hữu gu thời trang gợi cảm, chị Ry Nguyễn tin rằng bất kể phụ nữ nào cũng muốn sở hữu và khoe trọn vẻ đẹp cơ thể. Đó cũng là kim chỉ nam để chị định hướng cho DeRy Swimwear: tỉ mỉ ở từng đường cắt, cẩn trọng ở mỗi đường may để bikini không chỉ dừng lại ở ‘đồ tắm’ mà còn giúp cho người mặc cảm nhận được tinh thần, và khí chất của riêng mình.

Chính vì lẽ đó, chị Ry Nguyễn chọn hình ảnh hoa hậu để DeRy Swimwear đồng hành. Không phải vì hào quang vương miện, mà vì hình ảnh của phụ nữ dám dám đứng trước ánh đèn, đứng trước sân khấu của hàng nghìn người và nói: "Tôi ở đây. Tôi xứng đáng."

Và bộ ảnh mới nhất của DeRy Swimwear khi đồng hành cùng Top 3 Miss World Vietnam 2025, mô tả sự dịu dàng, mềm mại, đầy nữ tính nhưng vẫn đầy nội lực và thể hiện sự tự tin theo cách riêng.

Ba cô gái của Miss World Vietnam 2025 là ba hình ảnh khác nhau về phái đẹp, mà chị Ry Nguyễn mong muốn truyền tải. Nếu với Hoa hậu Phan Phương Oanh sẽ là hình ảnh nóng bỏng và sắc bén, thì Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như chính là vẻ đẹp mềm mại & cuốn hút. Đối với Á hậu 2 Trương Tâm Như, cô lại đại diện cho sự thanh tú và nhẹ nhàng.

Cả ba vẻ đẹp ấy, nóng bỏng, mềm mại và thanh tú, không hề đối lập nhau. Với chị Ry Nguyễn, đó chính là ba chiều của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: không bị gò bó trong một khuôn mẫu duy nhất, không cần phải chọn giữa gợi cảm hay thanh lịch, giữa mạnh mẽ hay nữ tính. Họ có thể là tất cả. Và DeRy Swimwear được tạo ra để phục vụ chính điều đó.

Chị Ry Nguyễn định nghĩa lại thời trang bơi lội. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện của biển cả và mùa hè, mà là tinh thần của sự tự do, của lòng dũng cảm dám để người khác nhìn thấy mình. Và đứng sau tất cả ánh hào quang đó, vẫn là người đã học được từ rất sớm rằng không có gì đến dễ dàng, nhưng cũng không có gì là không thể.

Chị Ry Nguyễn không chọn giữa con đường của một nữ doanh nhân hay giấc mơ thời trang. Chị chọn cả hai, và viết nên hành trình của riêng mình theo một cách rực rỡ rất riêng.

