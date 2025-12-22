Nữ thần Vbiz đẹp đến mức AI không thể bắt chước, nhan sắc lên hương 180 độ như “thay đầu”

Tối 21/12, Fanmeeting T1 tại Việt Nam chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng esports. Không khí sự kiện càng trở nên sôi động với sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời Juky San cùng ban nhạc Funky Smokes.

Juky San góp mặt tại Fanmeeting T1 (Video: Saint)

Ngay khi xuất hiện, Juky San khiến khán giả “nín thở” trước nhan sắc thăng hạng đáng kinh ngạc. Trong bộ outfit trắng trendy kết hợp make-up tinh tế, nữ ca sĩ toát lên vẻ rạng rỡ, ngọt ngào. Khoảnh khắc nữ ca sĩ hiện lên trên màn hình LED khiến fan trầm trồ, nhiều người nhận xét nhan sắc của Juky San đẹp đến mức AI cũng không thể bắt chước, và ưu ái gọi cô là “nữ hoàng LED” vì sự hoàn hảo gần như vô thực.

Nhan sắc thăng hạng của Juky San (Ảnh: Juky San)

Trên sân khấu, Juky San chinh phục tất cả bằng thần thái cuốn hút và giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc với hai ca khúc Trao Về Anh và Người Đầu Tiên . Khi thể hiện bản hit Người đầu tiên , nữ ca sĩ khoe trọng kỹ năng highnote ấn tượng, khiến khán phòng rùng mình trước độ dày dặn và tinh tế của từng nốt cao. Những nốt vang rõ, kết hợp luyến láy mềm mại, làm bùng nổ không khí và khiến fan hò reo, vỗ tay không ngớt để thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn.

Video ghi lại màn biểu diễn của Juky San thu hút hàng ngàn lượt xem (Ảnh: Juky San)

Video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của Juky San nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem chỉ sau vài giờ, đồng thời nhận về vô số bình luận khen ngợi. Người hâm mộ không ngớt trầm trồ trước nhan sắc thăng hạng và thần thái cuốn hút, trong khi khả năng thanh nhạc cùng những nốt highnote “đỉnh cao” trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều fan còn chia sẻ clip trên các nền tảng mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và biến màn trình diễn này thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất tại sự kiện.

Fanmeeting T1 tại Việt Nam là một trong những sự kiện esports lớn nhất và được mong đợi nhất trong năm 2025, chào đón đội tuyển hàng đầu thế giới - T1. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, nghệ sĩ và các KOL, mang đến không khí sôi động, náo nhiệt chưa từng có. Đặc biệt, SOOBIN Hoàng Sơn cũng có mặt với tư cách người hâm mộ lâu năm của đội tuyển khiến netizen quan tâm và thích thú.