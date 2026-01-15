"Nữ thần sneaker" qua đời ở tuổi 29

Trương Xuân (Zhang Chun), nữ influencer thời trang đường phố nổi tiếng của Trung Quốc, bất ngờ qua đời khi mới 29 tuổi. Cô từng được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “nữ thần sneaker”, sở hữu lượng người theo dõi lên tới hàng triệu trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo truyền thông quốc tế, Trương Xuân qua đời vào rạng sáng ngày 1/1/2026. Dù được cấp cứu tích cực, cô vẫn không qua khỏi. Gia đình chỉ chính thức xác nhận tin buồn vào ngày 12/1, đồng thời cho biết tang lễ đã được tổ chức kín đáo tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Người mẹ tiết lộ nguyên nhân qua đời

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn trò chuyện được cho là của mẹ Trương Xuân với người quen. Trong đó, bà cho biết con gái thường xuyên thức khuya, nghỉ ngơi không đủ và đã có vấn đề về tim mạch từ trước. Những yếu tố này nhiều khả năng dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim cấp, cướp đi mạng sống của cô khi tuổi đời còn rất trẻ.

Gia đình nhấn mạnh việc Trương Xuân qua đời là sự thật, đồng thời mong dư luận tôn trọng quyền riêng tư của người đã khuất, tránh lan truyền suy đoán hoặc tin đồn gây tổn thương thêm cho người thân.

Trương Xuân bắt đầu được biết đến rộng rãi từ năm 2018 với hình ảnh nữ sinh yêu thích phong cách streetwear, đặc biệt là giày sneaker. Ngoại hình tươi trẻ, cá tính thời trang nổi bật giúp cô nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ, thu hút hàng triệu lượt theo dõi và được mệnh danh là “nữ thần sneaker”.

Không dừng lại ở mạng xã hội, cô từng lấn sân sang lĩnh vực giải trí, tham gia chương trình rap Rap Listen to Me và phát hành sản phẩm âm nhạc riêng. Sự nghiệp tưởng chừng đang trên đà thăng hoa thì bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Có thời điểm, Trương Xuân đầu tư mở thương hiệu thời trang cá nhân nhưng không thành công, dẫn đến phá sản và gánh khoản nợ lớn. Song song đó là làn sóng chỉ trích, công kích trên mạng xã hội, khiến cô rơi vào trầm cảm nặng.

Trong giai đoạn 2024-2026, Trương Xuân chuyển sang hoạt động trên các nền tảng nội dung người lớn để kiếm thu nhập. Cô từng gây tranh cãi khi livestream tiết lộ bản thân mắc bệnh nặng, thậm chí nhiễm giang mai, khiến da bị tổn thương nghiêm trọng. Những thông tin này càng khiến hình ảnh của cô trở nên nhạy cảm và đầy áp lực.

Dù gia đình đã xác nhận cái chết, mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều nghi vấn. Một số cư dân mạng cho rằng tài khoản của Trương Xuân vẫn có hoạt động sau ngày cô được cho là qua đời, cùng với việc chưa công bố giấy chứng tử, từ đó lan truyền tin đồn “giả chết để trốn nợ”.

Trước những suy đoán này, bạn thân của Trương Xuân đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định cô là người chân thành, sống tình cảm và không có lý do gì để dựng lên kịch bản như vậy. Người bạn này cũng kêu gọi cộng đồng mạng ngừng chế giễu, ngừng lan truyền thông tin sai lệch, để người đã khuất được yên nghỉ và gia đình không phải chịu thêm tổn thương.

Sự ra đi của Trương Xuân một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống thiếu ngủ, áp lực kéo dài và bệnh tim mạch ở người trẻ, đặc biệt trong giới influencer - nơi lịch trình thất thường, căng thẳng tinh thần và áp lực hình ảnh luôn ở mức cao.

Đằng sau ánh hào quang mạng xã hội, có những cơ thể đã kiệt quệ từ rất lâu. Và đôi khi, bi kịch chỉ đến sau một đêm… không kịp nghỉ ngơi.

