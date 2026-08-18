Nữ thần showbiz đang viral khắp Trung Quốc: Diện váy từ Việt Nam, nhan sắc cam thường đẹp điên đảo

Cuối tuần qua, Triệu Lộ Tư nhận được sự chú ý khi xuất hiện 1 sự kiện thương mại với tư cách đại diện nhãn hàng. Cô gây ấn tượng với chiếc đầm trắng tinh khiết, thanh lịch và tinh tế. Trang phục này không chỉ tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn giúp nữ diễn viên nâng tầm khí chất vốn đã vô cùng ngọt ngào và diện mạo xinh đẹp không tỳ vết. Điều đặc biệt ở đây là bộ váy mà Triệu Lộ Tư mặc dự sự kiện được "đo ni đóng giày" bởi một brand Việt Nam.

Hình ảnh lẫn video cam thường tại sự kiện của Triệu Lộ Tư nhanh chóng gây bão MXH Trung Quốc. Từ Weibo đến Douyin, tên tuổi nữ diễn viên liên tục được nhắc đến trong các chủ đề bàn luận về nhan sắc. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho bộ váy đến từ một NTK Việt Nam - Hà Thanh Việt, cho rằng thiết kế này đã góp phần không nhỏ giúp mỹ nhân gen Z trở nên cuốn hút hơn. Từ phom dáng, chất liệu đến những chi tiết tinh xảo như những đường nhún được xử lý chạy dọc thân váy tạo cảm giác như các lớp vải đang chuyển động liên tục quanh cơ thể, bộ đầm được nhận xét là đặc biệt phù hợp với vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng mà Triệu Lộ Tư theo đuổi.

Nhan sắc cam thường xinh đẹp, ngọt ngào của Triệu Lộ Tư. Clip: Xiaohongshu.

Tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1998 xuất hiện ngọt ngào và thanh lịch trong chiếc váy trắng của 1 nhà thiết kế Việt. Ảnh: Weibo.

Sắc trắng và thiết kế tinh tế của bộ váy càng tôn lên khí chất dịu dàng, trong trẻo mà Triệu Lộ Tư theo đuổi bất lâu nay. Ảnh: Weibo.

Không cần layout cầu kỳ hay tạo hình quá phô trương, chỉ riêng diện mạo lần này của nữ diễn viên cũng đủ khiến netizen phải công nhận rằng Triệu Lộ Tư rất xinh đẹp. Ảnh: Weibo.

Không ít ý kiến cho rằng bộ váy đến từ thương hiệu Việt Nam đã góp phần quan trọng giúp nữ diễn viên nâng tầm visual, nhìn vào là thấy mềm mại, nữ tính, tươi tắn và rất dễ tạo thiện cảm. Ảnh: Weibo.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là nữ diễn viên gen Z hàng đầu showbiz Trung Quốc. Cô bị mệnh danh là "nữ hoàng chiêu trò mới", "thánh nữ trà xanh" của Trung Quốc vì chuyên truyền thông bẩn, dựa hơi đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi... để nổi tiếng.

Năm ngoái, Triệu Lộ Tư khiến cả giới giải trí Hoa ngữ phải chấn động khi công khai đấu tố với công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên hé lộ, vào năm 2019, cô từng bị sếp lớn trong công ty quản lý sỉ nhục, tra tấn tinh thần trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng, thậm chí còn "tác động vật lý" khiến cô sốc nặng, rơi vào trạng thái u uất. Không chỉ vậy, mâu thuẫn giữa 2 bên còn được đẩy cao khi Triệu Lộ Tư đăng tâm thư dài tố cáo công ty quản lý áp bức, chèn ép, khấu trừ tiền vô lý và đe dọa hủy hoại sự nghiệp cô.

Khi đó, Triệu Lộ Tư phải đối mặt với cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có, ekip bị giải tán, phải ngừng hoạt động gần 1 năm, phải xóa sổ tài khoản mạng xã hội Weibo 31 triệu người theo dõi và bị công chúng chất vấn, đòi tẩy chay vì nghi vấn trục lợi từ hoạt động cứu trợ nông sản. May mắn về sau Triệu Lộ Tư đã được minh oan. Truyền thông công bố bằng chứng cho thấy công ty quản lý cũ và đối thủ của nữ diễn viên đã tung tin bôi đen, muốn dìm cho mỹ nhân họ Triệu không ngóc đầu lên được.

Đặc biệt, trong khoảng gần cuối năm 2025, Triệu Lộ Tư lấy lại ánh hào quang khi phim mới của cô lên sóng và giành được thành tích cực tốt. Tới nay, cô cũng đã ký hợp đồng với công ty mới. Gần đây, nữ diễn viên lấn sân sang lĩnh vực ca hát, liên tục mở concert. Sắp tới, cô còn rẽ hướng sang làm nhà đầu tư sản xuất phim.

Cuộc chiến giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý cũ làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Weibo