'Nữ thần màn ảnh' từng 13 lần giành giải Ảnh hậu, U80 sống an yên

Từng là biểu tượng nhan sắc của thập niên 80 - 90, Phan Hồng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng của mình. Tuy nhiên điều tiếc nuối duy nhất của bà là cuộc sống hôn nhân không viên mãn. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi, bà lựa chọn sống độc thân. Dù không có con cái nhưng cuộc sống an yên của bà vẫn khiến người đời ngưỡng mộ.

Nữ thần màn ảnh tài sắc

Phan Hồng sinh năm 1954 trong một gia đình bình thường ở Thượng Hải (Trung Quốc). Bố qua đời từ sớm nên bà phải cùng mẹ nương tựa nhau mà sống.

Thời trẻ, bà từng làm nhiều công việc trước khi thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải. Nhờ sự chăm chỉ và ý chí mạnh mẽ, bà nhanh chóng khẳng định tài năng trong làng điện ảnh, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Lá thư tình, Mưa ngô đồng, Thiếu niên thiên tử, Hồng phấn thế gia, Quốc sắc thiên hương…

Nhan sắc xinh đẹp của Phan Hồng thời trẻ.

Không chỉ sở hữu năng khiếu diễn xuất, Phan Hồng còn được mệnh danh là “nữ thần màn ảnh” suốt thập niên 1980 nhờ vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng và đầy khí chất.

Năm 1983, Phan Hồng giành giải “Nữ chính xuất sắc nhất” tại Giải Kim Kê và nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn quốc.

Trong sự nghiệp, bà đã giành 13 giải Ảnh hậu và là nữ diễn viên người Hoa đầu tiên xuất hiện trên bìa một tạp chí nổi tiếng nước ngoài. Cùng với Lưu Hiểu Khánh và Tư Cầm Cao Oa, Phan Hồng được gọi là “ba minh tinh thời đại mới” của điện ảnh đại lục.

Tính đến nay, trong số các bộ phim Phan Hồng tham gia thì có 4 tác phẩm có mặt tại Liên hoan phim Cannes. Nhiều năm qua, Phan Hồng chuyển sang đóng phim truyền hình, qua đó bà có dịp tiếp cận khán giả màn ảnh nhỏ với nhiều thể loại vai khác nhau.

Hôn nhân không trọn vẹn

Thăng hoa trong nghiệp diễn, song nữ diễn viên lại có cuộc sống hôn nhân không mấy trọn vẹn. Người đàn ông duy nhất bà từng kết hôn là đạo diễn Mễ Gia Sơn.

Năm 1978, khi mới 24 tuổi, Phan Hồng đăng ký kết hôn với Mễ Gia Sơn. Tuy nhiên, cuộc tình này không nhận được sự chúc phúc của mọi người. Thời điểm này, Phan Hồng là nữ diễn viên có danh tiếng, còn Mễ Gia Sơn khi đó chỉ là đạo diễn nhỏ.

Phan Hồng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh.

Dẫu vậy, những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của họ vẫn ngọt ngào. Mễ Gia Sơn thậm chí còn tạm gác công việc để hỗ trợ Phan Hồng lựa chọn kịch bản. Mỗi khi Phan Hồng đi quay phim vất vả, chịu ấm ức, trở về nhà luôn có một bữa cơm nóng chờ sẵn.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp của Phan Hồng ngày càng thăng hoa, khoảng cách giữa hai người cũng dần lớn lên. Bà thường xuyên bận rộn với các đoàn phim, đi khắp nơi. Trong suốt 8 năm chung sống, thời gian thực sự ở bên nhau của họ cộng lại chỉ hơn 300 ngày. Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, sự xa cách kéo dài vẫn dần bào mòn mọi thứ. Mâu thuẫn lớn nhất cuối cùng bùng nổ xoay quanh chuyện sinh con.

Năm 1986, cả hai quyết định ly hôn. Sau cuộc tình đổ vỡ, Phan Hồng dồn toàn bộ tâm sức cho công việc. Dù không thiếu những người theo đuổi với điều kiện tốt, bà không còn mở lòng đón nhận bất kỳ ai.

Nữ diễn viên chọn cuộc sống an yên ở tuổi xế chiều.

Trong một chương trình truyền hình, Phan Hồng thẳng thắn thừa nhận rằng Mễ Gia Sơn chính là tình yêu sâu đậm nhất đời mình. “Chồng cũ của tôi, người mà tôi đã ly dị 36 năm trước, là người đàn ông tôi yêu thương nhất trong đời”, bà từng nói.

Bà cũng chia sẻ rằng, nếu cuộc đời có thể làm lại từ đầu, bà sẵn sàng dùng tất cả danh vọng hiện có để đổi lấy một mái ấm bình dị.

Hiện tại ở tuổi 72, Phan Hồng vẫn thỉnh thoảng đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình. Những lúc rảnh rỗi, bà chọn sống an yên, ngày ngày trồng hoa, chăm cây và tụng kinh niệm Phật.